Bøler IF Friidrett arrangerer den 14. oktober Nøklevann Rundt. Dette er når vi skriver 2023 utgave nummer 42 av dette etterhvert tradisjonsrike, krevende, spennende og naturskjønne løpet. Start og mål på idylliske Haraløkka, hvor bildet ovenfor er fra. (Foto: Per Inge Østmoen)

Startkontingenten blir rimeligere jo kjappere du er med påmeldingen, slik:

Påmelding fra 1. juni til 21. september kl. 23:59

5 og 10 km (født 2005 og tidligere): kr. 375,- (335,- for Kondis-medlem)

5 og 10 km (født 2006-2012): kr. 275,- (235,- for Kondis-medlem)

5 km Barn 7-10 år (født 2013-2016): kr. 225,-

Barneløp 1-11 år 1 km: kr. 125,-

Påmelding fra 22. september til 5. oktober kl. 23:59

5 og 10 km (født 2005 og tidligere): kr. 400,- (360,- for Kondis-medlem)

5 og 10 km (født 2006-2012): kr. 275,- (235,- for Kondis-medlem)

5 km Barn 7-10 år (født 2013-2016): kr. 225,-

Barneløp 1-11 år 1 km: kr. 125,-

Påmelding fra 6. oktober til 13. oktober kl. 23:59

5 og 10 km (født 2005 og tidligere): kr. 425,- (385,- for Kondis-medlem)

5 og 10 km (født 2006-2012): kr. 275,- (235,- for Kondis-medlem)

5 km Barn 7-10 år (født 2013-2016): kr. 225,-

Barneløp 1-11 år 1 km: kr. 125,- Påmelding løpsdagen 14. oktober fram til start

5 og 10 km (født 2005 og tidligere): kr. 495,- (455,- for Kondis-medlem)

5 og 10 km (født 2006-2012): kr. 275,- (235,- for Kondis-medlem)

5 km Barn 7-10 år (født 2013-2016): kr. 225,-

Barneløp 1-11 år 1 km: kr. 150,-



Paraløp er nytt i år, og paraløpere deltar gratis.



Tidsskjema for Nøklevann Rundt 2023



Lørdag 14. oktober

Haraløkka idrettsanlegg



11:00-13:45 Startnummerutdeling ute i teltet foran klubbhuset.

12:00 Start Barneløp, ca. 900 m, fellesstart

12:45 Start 5 km, pulje 1 fellesstart

12:47 Start 5 km, pulje 2 fellesstart

13:30 Premieutdeling 3 beste på 5 km

13:35 Premieutdeling klassevinnere på 5 km

14:00 Start 10 km, pulje 1

14:02 Start 10 km, pulje 2

14:04 Start 10 km, pulje 3

14:06 Start 10 km, pulje 4

14:08 Start 10 km, pulje 5

14:10 Start 10 km, pulje 6

14:12 Start for paraløpet - en pulje

15:30 Premieutdeling 3 beste på 10 km

15:35 Premieutdeling klassevinnere på 10 km

15:40 Premieutdeling 3 beste i bakkesprinten ved Rustadsaga



Det er på tide å melde seg på nå. Du vil garantert ikke angre, og du melder deg på ved å klikke her.



Les mer om Nøklevann Rundt i fjor og mange tidligere år



Bøler IF Friidretts informasjon om Nøklevann Rundt inkludert påmelding finner du her:



https://bif-friidrett.no/index.php/arrangementer/noklevann-rundt