(Tekst og foto: Sverre Larsen)

Da var det 8. løpet i karusellen forbi, og denne gangen gikk det i ei rundløype på Gimlevang. Og mange møtte opp, og det var to løyper på programmet. Den ene var den korte og ordinære løypa på 3.4 km, og den andre var den lange løypa og Milslukeren på 6.8 km. Og folk koste seg i sola, og det har kommet mye fint vær til Kristiansand nå, og mange liker kombinasjonen av sosial hygge og trim, og derfor fenger karusellen stort, og så er folkene alltid så hyggelige.

Det var ikke barneløp, men det var Milslukeren med start klokken 17.15, og kort og ordinær løype med start klokken 17.30. Og det var ei fin og variert og tørr løype, og mange trivdes ute i det fri.

Fra starten av kort og ordinær løype klokken 17.30.

Fra starten av Milslukeren klokken 17.15

Vi tok en prat med arrangøren og med to øvrige deltakere.



Tor Helge Fosselie.

Tor Helge Fosselie (71) representerer arrangøren og Terrengutvalget. Han mener at vi liker oss så godt i karusellen på grunn av at det er et veldig flott tiltak. Det er hyggelig folk her, og man har fine og varierte løyper.

Dagens løype er forholdsvis lettløpt. Og været er på vår side, og solen stråler sitt lys og sin varme. Og så er vi i et flott område av byen. Man blir testet i slike ting som fart og kondisjon og litt styrke i dag.



Birgitte Heldgaard.

Birgitte Heldgaard (39) er deltaker og hun er fra Danmark, litt nord for Esbjerg, og hun bor i Kristiansand i dag. Hun synes at karusellen samler veldig mange folk, og de er enten gåglade eller de er løpeglade:

– Folk vil ha mosjon. Det er god stemning. Og det er plass til alle uansett tempo, form og forutsetninger.

Birgitte begynte med karusellen i år. Det var fordi noen på jobben mente at dette var bra. Du kan løpe ditt eget tempo. Birgitte løper det hun kan og vil når hun løper karuselløpene. Hun holder derfor høyt tempo. Og løpene er motiverende og man blir glad av å løpe, og man får endorfiner i kroppen. Det er fint vær, og det hjelper på oppslutningen. Og så kan man løpe i Kristiansand selv om det regner. Men man bør prøve karusellen, og så vil mange oppleve at det er gøy! Så ikke nøl!

Birgitte har sunne og gode interesser. Hun løper mye, og enkelt og greit dreier dette seg om å komme i gang. Hun elsker bakker, spesielt oppforbakker, og de er de gøyeste som finnes. Og så er det et rikt og variert treningstilbud i Kristiansand, du kan trene det du vil i kroppen, og du kan trene inne eller ute. Eller begge deler.



Arne Mikalsen.

Arne Mikalsen (53) er også deltaker. Han fattet interesse for karusellen for 15 år siden. Han leste en avisartikkel, og det så gøy ut, og han ble fascinert av det. Arne driver en del med hobbyløping. Men den dagen som det er karusell, så passer det alltid bra. Han liker å ta seg ut denne ene dagen i uken når karusellen pågår. Og så holder han det stort sett rolig i resten av uka med trening.

Arne synes opplegget med karusellen er fantastisk. Vi er mange som er imponert over det arbeidet som gjøres av frivillige, også med å lage løypene. Det er informasjon om karusellen i sentrum av

Kristiansand. Karusellen fungerer fint for folkehelsa. Karusellen er en motivasjon for å holde koken og for å holde formen vedlike. Og så er det en inspirasjon. Og mange liker å komme seg ut av sofaen og treffe kjente og ukjente folk fra før.

Arne mener at han blir litt tregere med årene, men det er ikke så mye fra år til år. Han er opptatt av å konkurrere med seg selv og sine egne tider, og han sjekker alltid listene. Han merker karusellen på kroppen når han har løpt et løp, og han tar ofte tiden selv.