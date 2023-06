Sparebank1 Kanthaugenløpet ble arrangert for 40. gang denne uka. Start og mål var på Birkebeineren Skistadion på Lillehammer i en 5,7 km ganske flat løype.

Løypesponsor var Sparebank1 Gudbrandsdal, som også var arrangør i samarbeid med Litrim.

Det sjette, og siste løpet i Sørdalskarusellen før sommerferien er Mesnaelva Opp, virtuelt i tiden 17-20. juni og med fellesstart onsdag 21. juni.

Resultatene fra fellesstarten finner dere her

og fra det virtuelle løpet her.

Håvard Gutubø Bogetveit (978) fra Team Maxim ble denne gangen raskeste herreløper. Her ser vi Håvard i en av de første motbakkene i løpet bak Leif Christian Tallaksen (95) fra Stavanger, som ble tredje raskeste herreløper og vinner av klasse Aktive M 20-35 år og Syver Rusten Dalen (1021) fra Lillehammer IF som ble nr. 2 i M 16-19 år.

August Hovde (999) fra Gjøvik Skiklubb/NTG-Lillehammer ble vinner av klasse M 16-19 og nest raskete herreløper. Her ser vi Hovde i flott driv opp den første motbakken i løpet foran vinneren av klasse M 40-49 år Lars Berger (1031) fra Dombås, Magnus Johannessen (991) fra Moelven IL/Team Sjusjøen i klasse M 20-29 år, Sander Stenseth (1024) fra Fåberg i M 30-39 år og Torjus Børsheim (1008) fra Framsikt i klasse Aktive M 20-35 år.

Oline Vestad (1050) fra Vågå IL, som har vunnet de fire første løpene i årets Sørdalskarusell, ble denne gangen nest raskeste kvinne og vinner av klasse K 16-19 år. Her ser vi Oline i et herlig driv i en av motbakkene foran Vegard Hamnes (984) fra Lillehammer Skiklub i M 30-39 og Per-Christian Lysaker Torgersrud, som ble nr. to i klasse M 40-49 år.

Ragnhild Haukåen (1035) fra Sør-Vekkom Lauparlag gjorde nok et sterkt løp og vant klasse K 20-29 år. Her ser vi Ragnhild noen hundre meter før mål foran Julie Jeistad (104) fra Lismarka som ble nr. to i samme klasse, og Markus E. Holm (139) fra Lillehammer Skiklub i M 20-29 år.

Det er mange spreke deltakere fra Fåvang i Sørdalskarusellen som representerer Sør-Vekkom Lauparlag. Her ser vi to av dem; Gunnar Kaus (1040) i klasse M 30-39 år og vinner av M 50-59 år Lars Braastad.

Ingrid Klokk Sandberg (995) fra Advokatfirmaet Thallaug ble igjen vinner av K 30-39 år. Her ser vi henne i et energisk driv mot mål foran Bjørnar Myrseth Nilsen (1088) fra AF-gruppen i M 30-39 år og vinner av K 40-49 år Merethe Braathen Sinnes (124) fra Lillehammer Skiklub.

Til tross for sin unge alder er Halvor Melbø (987) fra Vingrom IL veteran i Sørdalskarusellen. Denne gangen vant han klasse M 12-15 år, 46 sekunder foran sin klubbkamerat Ludvig Ouren.

Sørdalskarusellen er for alle uavhengig av mål og ambisjoner. For disse løperne bakerst i startfeltet er nok ikke målet å vinne, men å slå egne personlige mål. Her ser vi Ingebjørg Wikstrøm (32) i K 50-59 år, Sofie Lund Jørgensen (997) i K 0-11 år, Sveinung Vatnehol (72) i M 30-39 år, Reinhard Kuhs (33) i M 60-69 år, Sigrid Sørheim (106) i K 0-11 år, Erik Hatland (34) i M 30-39 år, Arne Ødegård i M 50-59 år og Pål Zeppelin i M 50-59 år.

Mette Eggen (1080) i K 50-59 og Guri Owren (1034), også i klasse K 50-59 år i konsentrert løping mot mål, her foran snødepoet på Birkebeineren skistadion som er dekket med sagflis.