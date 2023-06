Påmeldingen til årets Kollentrappa var etter sigende stoppet på 400 deltakere, og det antallet ble oppnådd tidligere i uken. 351 stilte til start i bunnen av Holmenkollbakken torsdag kveld, hvorav 160 menn og 191 kvinner.

Deltakerne kunne velge om de ville løpe individuelt med eller uten tidtaking, eller de kunne utfordre seg selv og andre med duell, eller stafett. Sistnevnte var nytt av året. 18 lag deltok på stafetten.



Egen bildesak med mange bilder fra Kollentrappa kommer

Favorittseier til Eivind Lia, på ny "bakkerekord"

På hoppkanten snakket Kondis med noen som tydeligvis hadde god oversikt over deltakerne, og hvem som lå i favorittsjiktet. Eivind Lia fra Holmenkollen CK ble nevnt som den store favoritten, og det var ikke tilfeldig. Lia, som løper i klasse 40-44 år, innfridde sitt favorittstempel og tok en soleklar seier på toppen av ovarennet. Sluttid 2.26,5. Ser man tilbake på tidligere års resultater, så vil man raskt se at Lia har for vane stå på toppen av denne pallen.



Eivind Lia nærmer seg toppen og ny rekord. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Lia vant i år for tredje gang på rad. De to foregående årene har han løpt på 2.32,1 (2021) og 2.32,6 (2022). I år klinte han til med rekord på fantastiske 2.26,5. En avstand på nesten 22 sekunder til nestemann er mye når løpstiden er på rundt to og et halvt minutt.

På andreplass kom Jonas Gaare fra Ullevål bandy. Han løp på 2.48,4. Tredjeplassen gikk til Pål Magnus fra Mnemonic. Hans tid på toppen ble 3.02,3.



Jonas Gaare tok andreplassen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Vi er vant til å se navnet Hoelsveen øverst på resultatlistene i Kollentrappa. Malin Hoelsveen har vunnet her 4 ganger. I år stilte hun ikke til start, men tvillingbror Mathias Hoelsveen var familiens representant denne gangen. Han løp inn til en sterk 4. plass totalt, og tok seieren i klasse 18-19 år med tiden 3.10,3.



Pål Magnus mot tredjeplass. (Foto: Tom-Arild Hansen)





10 beste menn

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 327 Eivind Lia Holmenkollen CK M40-44 2:26.5 0:00.0 2 225 Jonas Gaare Ullevål bandy M23-34 2:48.4 0:21.9 3 355 Pål Magnus mnemonic M35-39 3:02.3 0:35.8 4 334 Mathias Hoelsveen Raifoss IL friidrett M18-19 3:10.3 0:43.8 5 372 Rune Nilsen KAMS BIL M55-59 3:16.4 0:49.9 6 359 Håkon Johannessen Nittedal IL M23-34 3:21.3 0:54.8 7 257 Bjørn Petter Grini TTL M40-44 3:25.6 0:59.1 8 353 Simon Hammersland Danfoss BIL M23-34 3:26.3 0:59.8 9 335 Steinar Johansen M50-54 3:28.0 1:01.5 10 345 Magnus Ystebø Wright Trappefolket M35-39 3:33.4 1:06.9

Solid seier for Eva Mørch Skaugvold

I kvinneklassen ble det, i likhet med herreklassen, også seier til en løper i klasse 40-44 år. Eva Mørch Skaugvold løp først til toppen og noterte meget sterke 3.14,6. Hvis vi igjen ser tilbake på fjorårets, så kan vi se en betydelig forbedring for Skaugvold. Hun ble nummer seks i 2022, med tiden 3.59,8. Over 45 sekunders forbedring på ett år altså. Og marginen var stor også i kvinneklassen. Det skilte 16,7 sekunder til neste kvinne.



Eva Mørch Skaugvold med kjempeforbedring fra i fjor, og seier opp Kollen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Nummer to i år ble Synne Lindbergsengen Nesheim fra Aktiv for epilepsi. Hun løp på 3.31,3 og var dermed best i klasse 18-19 år. Klasseseier ble det også til tredje beste totalt. Hedda Njå Bjørkmann fra SK Vidar løp på 3.31,4. Dermed var hun en tidel fra 2. plassen, men tok jo da klasseseier i 16-17 år.



Synne Lindbergsengen Nesheim tok andreplassen. (Foto: Tom-Arild Hansen)





10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 285 Eva Mørch Skaugvold K40-44 3:14.6 0:00.0 2 315 Synne Lindbergsengen Nesheim Aktiv for epilepsi K18-19 3:31.3 0:16.7 3 420 Hedda Njå Bjørkmann Sportsklubben Vidar K16-17 3:31.4 0:16.8 4 346 Anna Medle Sørkedalens IF K40-44 3:39.9 0:25.3 5 30 Torhild Hammerich Trappefolket K50-54 3:51.8 0:37.2 6 260 Regina Johansen K23-34 3:59.8 0:45.2 7 94 Lene Berger KWC AS K40-44 4:01.8 0:47.2 8 218 Mari Storeng HALLINGSTAD K45-49 4:03.5 0:48.9 9 328 Marie Konstanse Raunholm K20-22 4:05.9 0:51.3 10 382 Mette Karlsen Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening K23-34 4:07.0 0:52.4



De beste i hver klasse

G -10 130 Max Magnus Trappefolket 6:39.8 K11 1 286 Celine Sundsby Karlengen 5:23.0 0:00.0 2 166 Erle Sophie Vallestad Aktiv for epilepsi 7:04.0 1:41.0 K12-13 1 265 Emma Brørs-Larsen 4:14.8 0:00.0 2 228 Amalie Moldestad Lillomarka skiklubb 4:26.7 0:11.9 3 289 Erle Solbjørg Melhus IL Heming 4:34.9 0:20.1 K14-15 1 122 Sanna Hallingstad 4:15.3 0:00.0 2 181 Maria Edvarda Elisabet Machado Damhaug Tyrving IL / Tyrving 4:32.3 0:17.0 3 127 Sigrid Colbjørnsen Rælingen skiklubb 5:18.8 1:03.5 K16-17 1 420 Hedda Njå Bjørkmann Sportsklubben Vidar 3:31.4 0:00.0 2 367 Emma Alnæs Sandbraaten Rælingen skiklubb 4:54.8 1:23.4 3 371 Alma Mølmann-Sand Ullevål Damelag 5:26.9 1:55.5 K18-19 1 315 Synne Lindbergsengen Nesheim Aktiv for epilepsi 3:31.3 0:00.0 2 384 Marthine Gjerde 4:53.6 1:22.3 3 337 Viola Søberg-Wiede Ullevål Damelag 5:10.6 1:39.3 K20-22 1 328 Marie Konstanse Raunholm 4:05.9 0:00.0 2 376 Martine Bakken Ullevål Damelag 5:27.9 1:22.0 K23-34 1 260 Regina Johansen 3:59.8 0:00.0 2 382 Mette Karlsen Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening 4:07.0 0:07.2 3 186 Marte Jørgensen Trappefolket 4:16.2 0:16.4 K35-39 1 81 Kristine Dyrnes 4:21.2 0:00.0 2 377 Marit Sofie Bergan 4:28.9 0:07.7 3 82 Anne Skaget 5:01.0 0:39.8 K40-44 1 285 Eva Mørch Skaugvold 3:14.6 0:00.0 2 346 Anna Medle Sørkedalens IF 3:39.9 0:25.3 3 94 Lene Berger KWC AS 4:01.8 0:47.2 K45-49 1 218 Mari Storeng HALLINGSTAD 4:03.5 0:00.0 2 339 Pia Sand Ullevål Damelag 4:20.0 0:16.5 3 226 Carina Musæus Moan 5:03.7 1:00.2 K50-54 1 30 Torhild Hammerich Trappefolket 3:51.8 0:00.0 2 374 Elisabeth Hoelsveen Noteam 4:15.5 0:23.7 3 173 Kjersti Stødle Tren for livet 5:05.5 1:13.7 K55-59 1 310 Mailliw Elisa Sørensen 4:57.7 0:00.0 2 329 Marit Raunholm Frydenberg lett på tå 5:36.7 0:39.0 3 410 Britt Godtfredsen Advania AS 6:22.6 1:24.9 K60-64 1 373 Elin Raunholm Sæle 5:12.4 0:00.0 K60-64 2 297 Liv Berglann 5:36.3 0:23.9 3 159 Gro Arnesen 7:34.9 2:22.5 K65-69 1 425 Anne Søbstad Rye team kondis 5:09.7 0:00.0 2 74 Berte Søbstad Team Kondis Oslo 5:56.4 0:46.7 3 98 Anne Kristin Rolstad Stiftelsen Petter Uteligger 7:35.1 2:25.4 M11 1 421 Christian Hellesvik 4:42.8 0:00.0 2 143 Hans Christian Kvebekk 5:37.6 0:54.8 3 280 Petter Rypdal Semb Frogner il 6:38.9 1:56.1 M12-13 1 422 Ulrik Nilsen Sundal 7:07.6 0:00.0 M14-15 1 32 Andreas Schley Vestre Trappefolket 3:52.6 0:00.0 2 26 Storm Omsland Oftedal Rælingen skiklubb 3:55.2 0:02.6 3 255 August Bakken Rælingen skiklubb 4:08.2 0:15.6 M16-17 1 7 Kristian Khomenko-Johansen Borre G-16 4:17.7 0:00.0 2 5 Jonas Øvrumhansen Borre G-16 4:41.9 0:24.2 3 20 Leig Miguel Kjøraas Borre G-16 4:51.6 0:33.9 M18-19 1 334 Mathias Hoelsveen Raifoss IL friidrett 3:10.3 0:00.0 M23-34 1 225 Jonas Gaare Ullevål bandy 2:48.4 0:00.0 2 359 Håkon Johannessen Nittedal IL 3:21.3 0:32.9 3 353 Simon Hammersland Danfoss BIL 3:26.3 0:37.9 M35-39 1 355 Pål Magnus mnemonic 3:02.3 0:00.0 2 345 Magnus Ystebø Wright Trappefolket 3:33.4 0:31.1 3 331 Per Martin Sandtrøen Tynset IF 3:35.8 0:33.5 M40-44 1 327 Eivind Lia Holmenkollen CK 2:26.5 0:00.0 2 257 Bjørn Petter Grini TTL 3:25.6 0:59.1 3 239 Fredrik Holdhus Uno-X 3:42.0 1:15.5 M45-49 1 27 Lasse Rypdal Trappefolket 3:36.7 0:00.0 2 157 Alexandre Guindos Uno-X Mobility Norge AS 3:38.6 0:01.9 3 381 Per Kristian Østbråthen Trappefolket 4:21.7 0:45.0 M50-54 1 335 Steinar Johansen 3:28.0 0:00.0 2 300 Ole Solbjørg IL Heming 3:51.2 0:23.2 3 79 Jan Vidar Thormodsrud Ros / IL ROS Sykkel 4:28.8 1:00.8 M55-59 1 372 Rune Nilsen KAMS BIL 3:16.4 0:00.0 2 336 Paul Caspari 4:38.7 1:22.3 3 171 Truls Høyeraal 4:43.6 1:27.2 M60-64 1 352 Gudmund Fosse Frydenberglettpåtå 3:54.6 0:00.0 2 308 Christer Storli Trappefolket/AkerBP 4:25.2 0:30.6 M60-64 3 121 Ståle Neuendorff Stensrud 4:37.0 0:42.4 M65-69 1 332 Christian Prestegård Team Kondis 4:35.5 0:00.0 2 95 Tore Borge Storebrand Livsforsikring 4:45.7 0:10.2 3 29 Lars Peder Myrhre Trappefolket 5:36.7 1:01.2 M70-74 1 338 Per Gunnar Kvenseth Vågstranda IL 4:42.3 0:00.0 2 258 Anders Grini TTL 5:41.3 0:59.0 3 217 Juha Jussila Trappefolket 6:18.9 1:36.6 M75+ 1 236 Harold Fure 8:21.8 0:00.0



Mer informasjon

Se alle resultater her

Kollentrappas hjemmeside