Bildereportasje fra løpet kommer! (Alle foto: Stein Arne Negård)

Lars Lien vant H17-20.

Det ble en spennende mellomdistanse med parstart og kartbytte i klassene D/H13-14, D/H15-16, D/H17-20 og B-åpen har 2 runder. Her var det var viktig å holde riktig kurs, finne de raskeste veivalgene mellom postene og ikke minst sjekke koder, for her lå postene tett.

Etter løpet fikk løperne servert en fruktskål og saft, og kvelden ble avsluttet med grilling ved samlingsplassen som lå helt nede ved Mjøskanten. Her var den noen få som tok et bad med løpstøyet på.

Ungdomscupen skaper mye moro, spenning og utfordringer for alle orienteringsinteresserte ungdommer rundt Mjøsa tilpasset nivået for den enkelte deltaker. Nammo-cupen består av fem løp for løpere opp til 20 år. Voksne er støtteapparat og heier denne kvelden på de som løper. For her er det de yngre som skal få oppmerksomhet.

Løpsområde/kart:

Åpent, lettløpt og stirikt nærterreng. Relativt flatt, med detaljrike og småkuperte områder innimellom. Noen områder med hogst. Kart er et utsnitt av Moskogen i målestokk 1:4000 med ekvidistanse 2,5 m.

Ledertrøye:

I alle klasser unntatt N-åpen og D/H 10 kommer den som leder sammenlagt til å løpe i en gul ledertrøye. Det er den løperen i hver klasse med flest poeng sammenlagt som løper med den gule ledertrøyen i hvert enkelt løp. I finalen teller de 3 beste av de 4 løpene. Oversikt over poengstillingen for trøyene finnes under løpsinformasjonen i Eventor.

Spesialstrekk:

Det er lagt inn spesialstrekk i alle aldersbestemte klasser utenom H/D 10 og Cåpen. Disse strekkene teller med i kampen om de ulike spesialtrøyene. De forskjellige klassene har følgende spesialstrekk:

Klasse Trøye Strekk

B-åpen: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål

C-åpen: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål D/H 11-12: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål D/H 13-14: Spurtmester’n-trøye Fra siste post til mål D 15-16: Strekkmester’n-trøye Se postbeskrivelse grunnet to sløyfer H 15-16: Strekkmester’n-trøye Se postbeskrivelse grunnet to sløyfer D 17-20: Strekkmester’n-trøye Se postbeskrivelse grunnet to sløyfer H 17-20: Strekkmester’n-trøye Se postbeskrivelse grunnet to sløyfer Hvis samme person leder både sammenlagt og i kampen om spesialrøyene, vil denne løpe med den gule ledertrøyen. Nr. 2 på lista for spesialtrøyene løper med spesialtrøyene. Alle trøyer deles ut før hvert løp. Trøyene vinnes til odel og eie etter finalen. Hver løper kan bare vinne en trøye. I det første løpet vil siste starter i hver klasse løpe med spesialtrøya.

Kveldens løypelengder og klassevinnere:

H 17-20 4,1 km Even Lien, Gjø-Vard OL

D 17-20 3,3 km Henriette Berg, Løten OL

H 15-16 3,3 km Magnus Svaland Dale, OL Vallset/Stange

D 15-16 3,2 km Ida Øverli Støen, Lillehammer OK

H 13-14 2,7 km Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D 13-14 2,7 km Eline Kravdal, Gjø-Vard OL

B-åpen 2,7 km Ane Beitdokken, Lillehammer OK

H 11-12 1,5 km Martin Lien Støen, Lillehammer OK

D 11-12 1,5 km Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

C-åpen 1,5 km Niklas Mykleset, Vang OL

H-10 1,4 km 4 flinke løpere

D-10 1,4 km 11 flinke løpere

N-åpen 1,4 km 27 løpere, bare vinnere

Ida Øverli Støen vant D15-16.

Magnus Svaland Dale vant H15-16.

Resultatservice

Off. resultater

Kart og løyper i Livelox

Ledertrøyer

Spesialtrøyer

Deltakerpremier

Kommende løp i Nammo cupen 2023:

23. august: Fellesstart langdistanse, Elverum OK.

23.september: Finale jaktstart, OL Toten-Troll

Mer info:

Hjemmesiden til Mjøs-O