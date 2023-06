Bergen Fjellmaraton fikk denne gangen fint vær med sol, men litt motvind over vidden. Løpet har vært utsolgt siden i fjor og er blitt veldig populært. Ifølge resultatlistene gjennomførte i alt 1867 løpere turen opp til Ulriken, over vidden og Rundemanen og med målgang på Skansemyren.

Starten fra Montana har gått for konkurranseklassen, nå venter oppstigningen til Ulriken.

Det var ingen bombe at Anders Kjærevik vant Bergen Fjellmaraton, han er en av landets beste fjelløpere og skal neste torsdag løpe for det norske laget i VM i fjelløp i Østerrike. Men han stod ikke på startlisten da Kondis laget sin favorittanalyse. Anders kunne etter løpet fortelle at han etteranmeldte seg etter en diskusjon med trener Jan Fjærestad, som mente at han skulle delta. Og Anders tror ikke det ødela VM-formen:

– Jeg klarte å kontrollere meg, jeg fikk jo springe alene hele veien. Jeg fikk kjøre mitt eget tempo, jeg slapp å pushe i nedoverbakkene. Det ødelegger ikke VM-formen, heller motsatt, sier Anders.

– Det er bra å kjøre et hardt løp 10 dager før, så det er kanskje litt tett på, men jeg kjenner jo at jeg er i veldig god form.

I VM i fjelløping skal Anders Kjærevik løpe den distansen som heter «Trail short», noe som for de fleste vil virke som en feil beskrivelse av en fjell-løype på 45 kilometer. Sine egne sjanser i det mesterskapet vurderer han slik:

– Nivået på maraton er veldig, veldig høyt, så hvis jeg klarer topp 20 så er det bra. Vi er fire løpere på vår distanse og vi har et veldig godt lag, sier Anders Kjærevik.

Han skal løpe samme distanse som regjerende verdensmester Stian Angermund, og Anders er klar på hvem som er favoritten:

– Jeg tror at Stian Angermund blir verdensmester igjen, hvis ikke noe rart skjer. Han er i god form og er godt forberedt, vurderer Anders Kjærevik.

Seieren til Anders var ganske overbevisende, rundt 6 minutter foran Espen Roll Karlsen, med Jan Tore Tellefsen like bak ham igjen.



Vinnerne av Bergen Fjellmaraton 2023: Anders Kjærevik og Anita Iversen Lilleskare.

Like suveren var ikke Anita Iversen Lilleskare denne gangen, hun pleier å vinne klart på slike løp i terreng og motbakke. Renate Galleberg var under minuttet bak henne i mål. Tredjeplassen gikk til unge Tine Alfstad Olsen fra arrangørklubb Viking.

Åpningssekvensen av Bergen Fjellmaraton er å komme som opp Ulriken fra Montana, og Anita er motbakkeekspert. Hun forteller at denne delen gikk greit:

– Jeg åpnet veldig bra, så motbakkeformen min er bra. Men da jeg kom opp på vidden så fløy det vel 50 menn forbi meg.

– Det ble litt omstendelig løping oppe på vidden. Det var motlys så jeg ble løpende med hånden som skygge. Da jeg kom og skulle svinge opp til Rundemanen så jeg Renate Galleberg komme bak meg, så da sa jeg til meg selv om at nå måtte jeg skjerpe meg. Og det gjorde jeg, jeg syntes jeg hadde gode bein på slutten, sier Anita.

Det var både turklasse og konkurranseklasse. 1216 løpere fullførte turklassen og 651 i konkurranseklassen. I turklassen ble det en del kø gjennom første del av løypen siden starten var fordelt mellom to fellesstarter, der det virket som de fleste startet i den første av dem.



På vei oppover Johan Blyttsvei med kurs for Ulriken.

Premiepallen kvinner: Renate Galleberg, Anita Lilleskare og Tine Alfstad Olsen.

25 beste kvinner:

Rank Race No Name Club Category Time 1 1614 Anita Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb K45-49 1:56:15 2 1735 Renate Galleberg Fana IL K40-44 1:57:11 3 2680 Tine Alfstad Olsen Viking TIF K18-19 1:59:58 4 2552 Nina Andreassen Vindafjord IL K23-34 2:12:48 5 1798 Maren Nafstad Bjerkesttand K23-34 2:13:14 6 2513 Iris Mæhle Team BDO NHHS K20-22 2:14:05 7 2511 Hannah Silgjerd Varegg Fleridrett K23-34 2:14:49 8 1728 Mathea Galleberg Fana IL K16-17 2:14:56 9 2603 Charlotte Watson Varegg Fleridrett 2:15:36 10 1939 Kristin Eikje K45-49 2:16:41 11 2086 Ronya Solberg BSI Friluft K23-34 2:19:27 12 2634 Kristin Madsen Klokkeide Fjellgeitene K35-39 2:20:07 13 2503 Iga Kopiec K23-34 2:21:46 14 1784 Bente Hellevik Bergen Triathlon Club K50-54 2:22:17 15 2657 Helene Worren K35-39 2:24:02 16 1502 Merete S. Engeset K35-39 2:24:51 17 2057 Anne Bergesen Varegg Fleridrett K40-44 2:25:03 18 1984 Marit Widding Team Stram Line/Jøsok Prosjekt K45-49 2:26:03 19 1943 Monika Zsak Bergen Triathlon Club K40-44 2:26:07 20 2305 Silje Rydland Fitjar IL K23-34 2:26:13 21 2181 Miriam Nilsen Team Oppsig K23-34 2:26:16 22 2183 Kjersti Tyse Lyssand K35-39 2:26:21 23 2510 Maiken Økern Hågård NHHS langrenn K23-34 2:27:07 24 2190 Mari Sandok Team Oppsig K23-34 2:27:13 25 2006 Monika Benserud GneistIL K23-34 2:27:48



Premiepallen menn: Espen Roll Karlsen, Anders Kjærevik og Jan Tore Tellefsen.

25 beste menn:

Rank Race No Name Club Category Time 1 2647 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M35-39 1:38:26 2 1604 Espen Roll Karlsen GneistIL M23-34 1:44:34 3 1609 Jan Tore Tellefsen BFG Bergen Løpeklubb M40-44 1:44:43 4 1637 Håvard Tonheim Eikefjord IL M23-34 1:44:57 5 1820 Ronny Børsheim BFG Bergen Løpeklubb M40-44 1:47:29 6 1619 Tor Johan Nedreberg Askeland Varegg Fleridrett M23-34 1:47:41 7 1607 Andreas Torsvik M23-34 1:49:02 8 1625 Anders Veum EY BIL M23-34 1:49:04 9 1611 Jens Dybvik BFG Bergen Løpeklubb M35-39 1:49:27 10 2598 Sondre Johan Knutsen DNB M23-34 1:49:58 11 1629 Leif Kåre Hatlevoll DNB Livsforsikring M40-44 1:50:41 12 1645 Andre Hansen Åsane CK triatlon M35-39 1:51:22 13 1630 Håvard Nakken Follesø Equinor BIL M35-39 1:51:24 14 1621 Geir Storetvedt Skaten IL Gular M45-49 1:51:33 15 1612 Kristian Ellertse Dragefjellet Løpeklubb M40-44 1:52:30 16 1627 Andre Aasen BFG Bergen Løpeklubb M23-34 1:52:37 17 1617 Eirik Finne Viking TIF M23-34 1:53:16 18 1631 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb M45-49 1:53:22 19 1675 Thierry Matthey Gular IL M50-54 1:53:39 20 1623 Ketil 238 BFG Bergen Løpeklubb M40-44 1:53:48 21 1693 Ørjan Hannisdal M35-39 1:54:00 22 1648 Per Eivind Gurvin Førde IL - Friidrett M50-54 1:55:13 23 1646 Roger Eide Varegg Fleridrett M40-44 1:55:20 24 1670 William Lindborg M35-39 1:55:22 25 1707 Oskar Magnus Eidsheim Bergen Frikirke M23-34 1:55:25

Det var servering av hamburgere til deltakerne etter målgang på Skansemyren.



Camilla Kjeve, Ada Ytterdal og Frida Dahl Muren løper for Valkyrien, kadettforeningen ved Sjøkrigsskolen.

Tron Jensen sørget for å få opp stemningen blant de litt slitne løperne.



Ingeborg Kampevold Johansen og Pernille Eskeland delte ut gratis Kondis-blader til deltakerne.