Etter uttaksløp på Kongsberg i pinsen og NM-sprint i Sandefjord tidligere i mai har Norges Orienteringsforbund tatt ut 6 jenter og 6 gutter som skal representere Norge under sommerens junior-VM i Baia Mare i Romania. Mesterskapet går fra 3. – 8. juli, og det norske laget vil reise ned en liten uke i forkant for å «kjenne på» relevant terreng.



Hjemmesiden til mesterskapet

Program:

mandag 3. juli – sprint

tirsdag 4. juli – sprintstafett

onsdag 5. juli – mellomdistanse

fredag 7. juli – langdistanse

lørdag 8. juli – stafett

Norges lag:



Damer:

Elisa Götsch Iversen, IL BUL Tromsø

Pia Young Vik, Nydalens SK

Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK

Gjendine Gjelstad Rebård, Sandefjord Ok

Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn

Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF



Reserver:

Mari Eidsmo, Freidig

Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF

Herrer:

Alfred Bjørnerød, OK Moss

Philip Lehmann Romøren, Fossum IF

Martin Vehus Skjerve, Frol IL

Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK

Iver Dalsaune Thun, Freidig

Brage Takle, Kristiansand OK



Reserver:

Teodor Mo Hjelseth, NTNUI

Axel Aalde, Nydalens SK

Kilde: Pressemelding Norsk orientering