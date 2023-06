Trond Mohn Games er en hyllest til Trond Mohn som i år fyller 80 år. Det ble arrangert for første gang i forbindelse med hans 75-årsdag, og det markerer idrettens takknemlighet for at Trond Mohn har gitt milliarder av kroner til mange ulike idrettsformål, med alt fra ballbinger for fotball til store idrettshaller.

Trond Mohn Games er et friidrettsstevne som i år har oppnådd en enda høyere ranking, klassifiseringen heter her World Athletics Continental Tour Silver-stevne, noe som gir godt med rankingpoeng. Det deltar mange gode utenlandske løpere som våre beste norske skal få måle seg mot.



I reportasjene det pekes til kan du lese om og se bilder fra alle mellom- og langdistanseøvelsene. Noen av sakene er medlemssaker, men du kan se en kort oppsummering av de ulike øvelsene lenger ned i denne saken.



I fjor var Jakob Ingebrigtsen den store helten på Trond Mohn Games. (Foto: Arne Dag Myking)



Mellom- og langdistanseøvelser Trond Mohn Games 2023

Sendes på NRK2 fra klokken 18:45 og NRK1 klokken 19:50



16:05 5000 meter kvinner. Med en formsterk Kristine Eikrem Engeseth i kamp mot noen gode utenlandske løpere. Reportasje 18:51 800 meter menn. Alle de syv utenlandske løperne har bedre pers enn våre tre norske: Tobias Grønstad, Ole Jacob Solbu og Esten Hansen-Møllerud Hauen. Kan de likevel henge med? Reportasje 18:59 1500 meter kvinner. Flere sterke utenlandske løpere her. Reportasje 19:54 800 meter kvinner. En lett match for Hedda Hynne, eller? Reportasje 20:12 3000 meter hinder menn. Mange av de samme løperne som i EM-finalen i fjor. Reportasje 20:46 3000 meter menn. Reportasje

Les også Kondis sin forhåndssak som inkluderer startlistene sortert på personlige bestetider: Den norske løpseliten er klar for Trond Mohn Games

Startlister Trond Mohn Games (ekstern lenke)

Kl. 16:05 - 5000 meter kvinner. Forøvelse.

På 5000 meter har vi med flere norske løpere. En som har vist sterk form i det siste er Kristine Eikrem Engeseth som for et par uker siden vant løpet Hoka Spåret i Stockholm på strålende 15.44,21. Persen hennes på 5000 meter var før det på 16.06,28, fra 2016. I Trond Mohn Games møter hun blant andre australske Rose Davies som har en pers på 15:07, og en årsbeste på 15:23. Andre norske løpere er Eli Anne Dvergsdal, Vienna Dahle, Ine Bakken, Kristine Dommersnes, Maria Sagnes Wågan, Adele Norheim Henriksen, Maren Austvik Bø, Sigrid Jervell Våg og Mari Roligheten Ruud.



Slik gikk det

Den første store løpsøvelsen under Trond Mohn Games i Bergen ble en skikkelig opptur for en løper i meget god form. Kristine Eikrem Engeset senket sin personlige rekord med "et hav", og ble nummer tre på øvelsen. Rose Davies fra Australia vant på 15.10,30, før Belinda Chemutai fra Uganda på 15.23,48. Kristine Eikrem Engeset tok tredjeplass med 15.26,00.

Les reportasjen og se resultater her (K+)





Kl. 18:51 - 800 meter menn.

På 800 meter får vi et knallsterkt internasjonalt felt, men våre norske har vist god form og kan absolutt utfordre her. Tobias Grønstad vant 800 meteren i Grifone Meeting i Italia på 1.45,67 i pinsen. VM-kravet på 800 m er på 1.44,70. Esten Hansen-Møllerud Hauen er i også form, for et par uker siden kunne Kondis rapportere at han stjal showet på 800 meter på Hamar under Friidrettens Venners Festival. For Norge deltar også Ole Jakob Solbu.

Slik gikk det

Tobias Grønstad imponerte med et meget godt kalkulert løp på 800 meteren under Trond Mohn Games, og sikret seg seieren. Han er ubeseiret så langt i år.

Les reportasjen og se resultater her (K+)





Kl. 18:59 - 1500 meter kvinner.

På 1500 meter for kvinner blir det et sterkt internasjonalt felt med løpere som har perser langt bedre enn våre norske på distansen. Men det er tidlig i sesongen og her kan vi få et spennende oppgjør om plasseringen på premiepallen med flere gode tider. Malin Edland og Selma Engdahl er Norges håp på denne distansen, og er habile løpere.

Slik gikk det

De norske jentene ble hektet av tidlig, og Nikki Hiltz viste at hun gjerne ville vinne dette. Hun løp i mål på 4.07,18, som er ny sesongbeste for hennes del. På andreplass med 4.08,03 kom Vera Hoffman fra Luxemburg, mens Marissa Damink fra Nederland perset og ble nummer tre på 4.08,41.

Les reportasjen og se resultater her



Kl. 19:54 - 800 meter kvinner.

Vårt beste norske kort på 800 meter for kvinner har i mange år vært Hedda Hynne. Hun har vært en trofast deltager i Trond Mohn Games, og deltatt i samtlige stevner så langt. Hun kommer også i år. Gode løpere fra åtte ulike nasjoner er på plass, der svenske Lovisa Lindh blir en av mange utfordrere.

Inn i dette sterke seniorfeltet stiller også 18 år gamle Malin Hoelsveen, som i fjor ble europamester på 800 meter under U18-EM i Jerusalem.

Malin Nyfors er årets innendørs NM-vinner på 800 meter, hun stiller også. Nora Wold stiller som fartsholder.

Slik gikk det

Ingen av de norske løperne hadde tilsynelatende noen superdag under 800 meteren på Fana stadion i Bergen lørdag kveld. Hynne ble beste norske på 5. plass, da Rachel Pellaud fra Sveits vant på 2.02,60. Matjie Kolberg fra Tyskland ble nummer to med 2.02,67, mens Bianca Keri fra Ungarn tok tredjeplassen med 2.03,49. Hynne løp på 2.03,77.

Les reportasjen og se resultater her (K+)





Kl. 20:12 - 3000 meter hinder menn.

På 3000 meter hinder har vi med to av de som representerte Norge i EM Friidrett i München i fjor sommer: Tom Erling Kårbø og Fredrik Sandvik. Med seg har de førsteårssenioren Vebjørn Hovdejord. På Fana Stadion kan vi få en slags reprise av EM-finalen siden den finske europamesteren også stiller: Topi Raitanen. Også italienske Ala Zoghlami deltok i den finalen, og han stiller på startstreken på Fana Stadion.

Slik gikk det

Det ble spansk seier på 3000 meter under herrenes hinderøvelse under Trond Mohn Games lørdag kveld. Fredrik Sandvik var godt med i hovedfeltet hele veien, men kunne ikke svare på fartsøkningen på den siste runden. Ruiz vant på 8.23,37. Raitanen løp på 8.24,77 og Vidar Johansson ble nummer tre med 8.25,34. Fredrik Sandvik ble nummer seks med pers på 8.27,46.

Les reportasjen og se resultater her (K+)





Kl. 20:46 - 3000 meter menn.

Vi trodde lenge at Filip Ingebrigtsen skulle stille på denne distansen, men de siste startlistene viser dessverre at han ikke skal løpe. Det skal derimot formsterke Narve Gilje Nordås som vant A-heatet på 1500 meteren i Oordegem i Belgia sist helg. Med 3.34,70 forbedret han persen som han hadde satt i Karlsruhe en uke tidligere med over sekundet. På start har vi også Bjørnar Lillefosse, Senay Fissehatsion, Per Svela, Awet Kibrab, Magnus Tuv Myhre, Zerei Kbrom Mezngi og Ferdinand Kvan Edman. En rekke løpere i god form med andre ord.

Slik gikk det



Kveldens siste løpsøvelse under Trond Mohn Games var 3000 meter flatt for herrene. Det var stort sett et samlet felt som lå helt framme, men med en runde igjen satte Gilje Nordås fart og avgjorde på imponerende vis. Han vant imponerende på .43,94. Emil Danielsson fra Sverige ble nummer to med 7.45,98, mens Adam Fogg fra Strobritannia ble numer tre med 7.46,67.

Les reportasjen og se resultater her (K+)

