Årets utgave av vestlandsklassikeren på sykkel, Bergen - Voss gikk i dag under gode forhold, tørre og fine veier, og til og med litt medvind inn Granvinsfjorden. I dag ønsket de aller raskeste ha få så en god tid at det ble ny løyperekord, men det holdt akkurat så vidt ikke.

Det var et stort felt som samarbeidet om rekordforsøket. Et stykke før mål klarte Mikael Grimstad Uglehus fra Bergen Cycleklubb og Sigurd Henriksen fra Fana IL å stikke av og gå først i mål, 19 sekunder foran en tremannsgruppe. Tiden på de to ble 3:56:08, som bare er 11 sekunder bak løyperekorden fra 2010, som ble satt av et felt med 21 ryttere, blant dem Mads Kaggestad. Sigurd Henriksen kjenner vi også som skøyteløper om vinteren..

Bergen - Voss er et turritt som har syklister av alle typer. her gjelder det å gi seg selv utfordringen med å sykle de 165 kilometrene helt til Voss fra Bergen. Og på veien passerer man gjennom vakre Hardanger, langs fjorden.

Disse rytterne deltok i den fremste puljen som jaktet på løyperekorden: Trygve Andresen Vestre, Sander Nistad Stien, Tord Aasgard Wikander og Jonas Vågenes.

De tre førstnevnte er fra Bergen Cyckleklubb, Jonas er fra Nordhordland CK. De forteller at det var en gruppe på 30 mann som samarbeidet godt for å forsøke å ta løyperekorden. De lå til tider foran skjemaet kan de fortelle, men det holdt altså ikke helt inn. Men det er en glimrende tid som der er verd å juble for synes de.



Beste kvinne ble Beate Nygaard Nesse, Fana IL sykkel. I fjor delte hun førsteplassen sammen med Emma Dyrhovden, som ikke deltok i dag. Beate forklarer grunnen til det: Emma er tatt ut til landslaget og kunne ikke stille her i dag.

Beate startet i det fremste feltet, men måtte slippe opp Gulbotn: – Da havnet jeg i en fin gjeng som jobbet bra sammen. Men det var dårlig med damer i år.

Neste utfordring for Beate Nygaard Nesse blir nå NM Landevei

10 beste kvinner:

Rank Race No Name Club Category Time Speed 1 142 Beate Nygaard Nesse Fana IL - Sykkel K30-34 4:17:42 37.72 km/h 2 310 Caroline Christie - K45-49 4:58:39 32.55 km/h 3 578 Karin Hilstad Fana IL - Sykkel K40-44 4:59:21 32.47 km/h 4 364 Ingeborg Hestad CK Victoria K20-24 5:01:58 32.19 km/h 5 368 Iris Marie Stølan Nordhordland SK K45-49 5:02:52 32.09 km/h 6 629 Eva Hauge CK Sotra K45-49 5:03:51 31.99 km/h 7 561 Mette Haatuft Tasta & omegn sykkelklubb K45-49 5:06:56 31.67 km/h 8 566 Stine Fikerud Tasta & omegn sykkelklubb K45-49 5:19:06 30.46 km/h 9 638 Sonja Elisabeth Nilsen CK Sotra K45-49 5:23:38 30.04 km/h 10 676 Therese Vågenes Nordhordland SK K40-44 5:26:02 29.81 km/h



Anders Arnesen, Bergen Cyckleklubb, kjørte i et av de fremste feltene og kom inn på sterke 4:27: – Det gikk veldig bra, det var en god gjeng som jobbet sammen, det ble kjørt godt og relativt kontrollert. Og det var gode forhold innover langs Hardangerfjo­rden, forteller han.

10 beste menn

Rank Race No Name Club Category Time Speed 1 118 Mikal Grimstad Uglehus Bergen Cykleklubb M16-19 3:56:08 41.16 km/h 1 155 Sigurd Henriksen Fana IL - Sykkel M16-19 3:56:08 41.16 km/h 3 120 Sander Nistad Stien Bergen Cykleklubb M16-19 3:56:27 41.11 km/h 3 122 Tord Aasagaard Wikander Bergen Cykleklubb M16-19 3:56:27 41.11 km/h 3 189 Fredrik Olsen Åsane CK M40-44 3:56:27 41.11 km/h 6 102 Armin Dederichs - M25-29 3:58:01 40.84 km/h 6 174 Øivind Nyhammer Nymark IL Sykkel M40-44 3:58:01 40.84 km/h 6 147 Helge Nygaard Nesse Fana IL - Sykkel M35-39 3:58:01 40.84 km/h 6 149 Ivar Dyngeland Vik Fana IL - Sykkel M20-24 3:58:01 40.84 km/h 6 166 Jonas Vågenes Nordhordland SK M16-19 3:58:01 40.84 km/h

En av startpuljene på vei ut fra Bergen sentrum, her ved Fjøsanger.

Det kjøres rulle langs Hardangerfjorden.

Det er alltid noen som mister feltet sitt, men Jostein Farestvedt Raaheim holder motet oppe.