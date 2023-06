Rapport fra arrangøren



Fremdeles er halvmaraton distansen med flest deltakere. Fulgt av Miniton (7 km), Fjellbukken (10 km terreng) og maraton. Vi sendt av gårde 55 maratonløpere ut på den eksotiske turen over Valdresflya. Aller raskest var Torbjørn Remmen i M40-44 år, på tiden 2.55.54. Beste dameløper var Esther Innselset fra Hamar med slutt tid på 3.12.45. Som et kuriøst innslag må vi nevne Jeremy Paxson, en tyskre på 5 ukers sykkelferie i Norge med unger i sykkeltralle. Han oppdager at det er løp, melder seg på og får 8. beste tid totalt.



Klare til start på halvmaraton. (Foto: Nicolay Flaaten)

For uinnvidde starter løypa 940 meter over havet i Sjodalen, og du passerer løypas høyeste punkt halvveis, 1389 moh, for deretter å ende opp i sentrum av Beitostølen på 900 moh. Høydemetrene tilsier ikke akkurat personlige rekorder, men brøytekanter på begge sider av veien gjennom en tredjedel av traseen gjør opplevelsen desto sterkere.



En helmaratonløper passerer startfeltet på halvmaraton og får stor applaus. (Foto: Nicolay Flaaten)



Halvmaraton distansen derimot er ei løype for personlige rekorder, med start 1389 moh og målgang på 900 moh er den definitivt ikke godkjent av IAAF, men ingen kan ta fra deg en strålende tid og heder og ære i juleselskapet. En som kan skryte i så henseende er Even Bentzen Løvås fra Halden. Med sluttid på 1.09.12 var han raskest blant gutta. Raskeste jente var, «som vanlig» Silje Eklund fra Skreia i K40-44 som 1.15.07.



Vinner av halvmaraton, Silje Eklund, blir intervjuet av løpsleder Tor Erik Nyquist. (Foto: Nicolay Flaaten)



Miniton, 7 km på asfalt i svakt hellende terreng, innbyr også til raske tider. Raskeste registrert tid er på rett under 19 minutter, så her går det unna. Dagens raskeste var Odne Skogsbakken fra Søndre Land med tiden 19.19 på de snaut 7 km. En annen som utmerker seg er Fredrik Hesjedal-Tronstad fra Spydeberg i guttas 16-17 års klasse, med nest beste tid; 20.16. Verdt å nevne er også Kristen Åby, Sigdal, i M60-64 som gjør unna distansen på 21.18. Beste jente på Miniton var Emilie Fossumsstuen Grøterud, Tjalve, med sluttid 22.26.

Fjellbukken er vårt alibi for de som ikke ønsker å løpe på asfalt. Her vi har laget en kupert 10 km i stølsområdene rundt Beitostølen, hvor du aldri er mer enn et par km unna Fylkesveien, samtidig som du løper i høyfejellsterreng, omkranset av hvite fjelltopper. Vår gode «gamle» venn Svein Inge Buhaug, var raskest av gutta med 42.08, mens Maren Wangensteen, skiløper fra Valdres var 3 og et halvt minutt bak som raskeste jente.



Vinner av Fjellbukken, Svein Inge Buhaug, blir intervjuet. (Foto: Nicolay Flaaten)



For våre aller yngste, og kommende generasjon Fjellmaratonløpere, arrangerte vi Fjelltassen hvor barn og unge opp til 12 år løp den siste snaue km av de andre distansene inn til målgang i Beitostølen sentrum. «Vårens vakreste eventyr på fjellet» samlet i år 116 «Fjelltasser» fra barnevogn alder til 10 år.



10 beste herrer maraton

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 3082 Torbjørn Remmen Fjellblom IL Maraton Menn 40-44 2:55:54.5 0:00.0 2 50 Torbjørn Høitomt Nordre Land IL Maraton Menn 23-39 2:58:40.9 2:46.4 3 35 Rune Kristensen Sneglehuset Maraton Menn 45-49 3:04:44.5 8:50.0 4 36 Sveinung Lilleheier Gjøvik Maraton Menn 50-54 3:08:12.5 12:18.0 5 45 Martin Brørby Kolstad Kolbotn Maraton Menn 23-39 3:11:11.1 15:16.6 6 21 Torkel Dalan Nordea Maraton Menn 23-39 3:14:01.1 18:06.6 7 3079 Jeremy Paxson Dietingen Maraton Menn 40-44 3:14:07.9 18:13.4 8 14 Willem Schoeters Borgerhout Maraton Menn 23-39 3:14:19.2 18:24.7 9 41 Henrik Hogsnes Team Gulbrandsen Maraton Menn 45-49 3:16:20.5 20:26.0 10 1 Ulf Roger Olsen Torp Maraton Menn 55-59 3:19:11.7 23:17.2



10 beste kvinner maraton

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 3081 Esther Innselset Hamarløperne Maraton Kvinner 45-49 3:12:45.1 0:00.0 2 3080 Hilde Johansen Romerike Ultraløperklubb Maraton Kvinner 50-54 3:48:32.2 35:47.1 3 3087 Elin Drangsholt Bekkestua Maraton Kvinner 60-64 3:52:18.8 39:33.7 4 22 Annemieke Schanze Norske Studenters Roklubb Maraton Kvinner 23-39 3:54:53.8 42:08.7 5 44 Line Brennhaug Nilsen Asker Maraton Kvinner 40-44 3:57:16.7 44:31.6 6 6 Liv Berit Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar / Team Kondis Maraton Kvinner 60-64 4:01:44.2 48:59.1 7 2 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb Maraton Kvinner 23-39 4:10:20.3 57:35.2 8 7 Maiken Rudseter Kløfta Årnes Maraton Kvinner 20-22 4:11:44.4 58:59.3 9 49 Hilde Siraas St Olavs Løpedamer Maraton Kvinner 50-54 4:27:15.5 1:14:30.4 10 24 Embla Simonsen GUI Sportsklubb Maraton Kvinner 20-22 4:33:38.2 1:20:53.1



Fra målområdet. Premieutdeler. (Foto: Nicolay Flaaten)





10 beste herrer halvmaraton

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 1302 Even Bentzen Løvås Halden IL HM Menn 23-39 1:09:12.8 0:00.0 2 1124 Pål Onsrud Gjøvik Friidrettsklubb / Team Sportsmanden HM Menn 23-39 1:09:43.3 0:30.5 3 1289 Thomas Arnulf Kamp/Vestheim IF HM Menn 23-39 1:10:53.0 1:40.2 4 1318 Frode Fuglehaug Ørsta IL / Tartanmandag HM Menn 45-49 1:13:38.9 4:26.1 5 13 Anders Sønsteby Flaagen Brandbu IF HM Menn 23-39 1:13:46.3 4:33.5 6 1053 Simen Skistad Skistad Transport HM Menn 23-39 1:15:18.0 6:05.2 7 1059 Håkon Mygland Oslo HM Menn 23-39 1:16:04.2 6:51.4 8 3144 Tore Berglund Dokka HM Menn 45-49 1:16:16.6 7:03.8 9 1346 Egil Tronstad Spydeberg HM Menn 50-54 1:17:31.1 8:18.3 10 1173 Øyvind Lie Øystre Slidre IL / Øystre Slidre Idrettslag HM Menn 23-39 1:18:18.9 9:06.1



10 beste kvinner halvmaraton

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 3148 Silje Eklund Skreia HM Kvinner 40-44 1:15:07.8 0:00.0 2 1247 Ragnhild Haukåen Sør-Vekkom Lauparlag HM Kvinner 23-39 1:21:50.2 12:37.4 3 1103 Gry Rosenlund Oslo HM Kvinner 40-44 1:24:20.8 15:08.0 4 1324 Mari Rabben Lundby Rogne IL HM Kvinner 40-44 1:25:48.6 16:35.8 5 1109 Pauline Sjøvold Sportsklubben Vidar HM Kvinner 23-39 1:26:05.3 16:52.5 6 1100 Karoline Olerud Billingstad HM Kvinner 23-39 1:26:58.4 17:45.6 7 1249 Kine Skogli Grefsenveien Rulleskiklubb HM Kvinner 23-39 1:28:45.1 13:37.3 8 1177 Kristine Holen Hauge HM Kvinner 23-39 1:29:49.1 14:41.3 9 1299 Ingvild Aurdal Fet Friidrettsklubb HM Kvinner 50-54 1:30:17.8 15:10.0 10 1219 Dorte Foss Raufoss Friidrett HM Kvinner 55-59 1:30:46.4 15:38.6



10 beste herrer Miniton

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 2151 Ådne Skogsbakken Søndre Land IL, Friidrett Miniton Menn 23-39 19:19.5 0:00.0 2 3108 Fredrik Hesjedal-Tronstad Spydeberg Miniton Menn 16-17 20:16.5 0:57.0 3 2055 Bjørn Egil Nordseth Gjøvik Friidrettsklubb Miniton Menn 45-49 20:59.6 1:40.1 4 2160 Jens Kristian Lunde Nordre Land IL - Friidrett Miniton Menn 14-15 21:14.9 1:55.4 5 2153 Kristen Aaby Sigdal Friidrettsklubb Miniton Menn 60-64 21:18.4 1:58.9 6 3109 Herman Hesjedal-Tronstad Spydeberg Miniton Menn 18-19 21:27.6 2:08.1 7 2190 Jan Vidar Martinsen Landløperne /Nordre Land Miniton Menn 40-44 21:39.9 2:20.4 8 2152 Kristoffer Ødemark Aaby Sigdal Friidrettsklubb Miniton Menn 14-15 22:06.5 2:47.0 9 2162 Roger Vestrum Søndre Land IL, Friidrett Miniton Menn 45-49 22:08.8 2:49.3 10 2218 Fredrik Andrée Årjäng Miniton Menn 23-39 22:27.5 3:08.0



10 beste kvinner Miniton

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 2028 Emilie Fossumstuen Grøterud IK Tjalve Miniton Kvinner 23-39 22:26.5 0:00.0 2 2147 Marte Flatlien Lillehammer IF Miniton Kvinner 23-39 23:25.8 0:59.3 3 2118 Ellen Gravdahl Raufoss IL Langrenn Miniton Kvinner 20-22 24:48.8 2:22.3 4 2138 Karen Amalie Nordseth Gjøvik Friidrettsklubb Miniton Kvinner 23-39 25:24.6 2:58.1 5 3119 Kristine Myrberg Miniton Kvinner 23-39 27:09.6 4:43.1 6 9021 Åsne Tronstad Meland Oslo Miniton Kvinner 45-49 27:15.8 4:49.3 7 2200 Anne Slette Bjoneroa IL Miniton Kvinner 45-49 27:20.2 4:53.7 8 2219 Kristine Heistad Nordre Land IL - Friidrett Miniton Kvinner 23-39 28:35.8 6:09.3 9 2201 Aina Haugen Lykkja Torpa Ski Miniton Kvinner 23-39 28:36.5 6:10.0 10 2137 Annette Opsahl Gjøvik Miniton Kvinner 50-54 28:41.8 6:15.3



Fra starten på Barneløpet. (Foto: Nicolay Flaaten)



Glade løpere etter målgang. (Foto: Nicolay Flaaten)





