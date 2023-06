Påmeldingen til årets Grefsenkollen Opp bikket akkurat 300 deltakere, og det var 282 av dem som møtte opp og løp fra Muselunden og opp til toppen av kollen. 206 herrer og 76 damer deltok søndag formiddag. Verken Petter Northug eller Andreas Nygaard blandet seg inn i tetstriden, men en annen langrennsløper var som vanlig ivrig i tetfeltet - Joar Thele. Men det gikk ikke helt som han ville i dag, selv om det var nære på.



Videointervjuer fra toppen

Kondis snakket med vinnerne Sjur Prestsæter og Nora Sanness, samt Henning Åsheim, Joar Thele, Andreas Nygaard og Petter Northug.

Seier til Sjur Krystad Prestsæter

Fra start var det Henning Åsheim fra Kjelsås IL som gikk hardt ut, men etter hvert skulle det vise seg at det var Vidar-løperen Sjur Krystad Prestsæter som hadde mest krutt oppover bakkene. Han fintet ut både Kondis´ utsendte reporter og speakeren i målområdet, ettersom han ikke stod oppstilt på listene. Dette skyldtes sen påmelding. Men sen var han ikke opp kollen. Han avgjorde kampen mot Åsheim da det gjenstod en kilometer til mål, og vel oppe på toppen kunne man konstantere at han løp på den nest beste tiden noensinne. 16.18 er meget sterkt!



Henning Åsheim holdt andreplassen til tross for at det så litt tungt ut mot slutten, og han kom i mål på 16.29.



De tre beste herrene. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Seier til Nora Sanness

I fjor ble Kjelsås-løperen Nora Sanness nummer 2 med et løp på 18.54. I år forbedret hun både plassering og tdi, da hun vant løpet på 18.38. Det er kun 14 sekunder bak Annie Bersagels løyperekord fra i fjor.

- Det var litt synd at Bersagel ikke deltok i år, sa Sanness til Kondis etter løpet (se videointervju nedenfor).



Emma Kirkeberg Mørk fra Hellas IF tok andreplassen på 19.21, mens Ida Flaatten fra SK Vidar ble nummer tre med 19.42. Sistnevnte tok klasseseieren i klasse 40-49 år.



De tre beste kvinnene. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Joar Thele på tredjeplass

Vinneren av Fornebuløpet Joar Thele, har tidligere vunnet opp Grefsenkollen. Dette var hans fjerde deltakelse, og han var litt skuffet over at det ikke ble seier. Men at han er stabil år etter år, det skal han ha. I år løp han på 16.36. I 2016 vant han på 16.49 og i 2018 vant han på 16.30. Han var skuffet over tredjeplass i dag som nevnt, men desto mer giret ble han på suksess i Birkebeinerløpet neste helg.



Andreas Nygaard og Joar Thele. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Andreas Nygaard slo Petter Northug

Det ble aldri noe særlig duell mellom langløpskongen Nygaard og VM-kongen Northug. Førstnevnte dro i fra med en gang etter start, og var aldri i nærheten av å være truet av Northug. Nygaard løp i mål til en 24. plass totalt, på 18.49. Petter Northug ble nummer 52. totalt, med tiden 20.17.



Petter Northug var blid på toppen, selv om det ble nederlag mot Andreas Nygaard. (Foto: Tom-Arild Hansen)





10 beste herrer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 436 Sjur Krystad Prestsæter Sportsklubben Vidar M20-34 16:18 0:00 2 116 Henning Åsheim Kjelsås IL M20-34 16:29 0:11 3 371 Joar Andreas Thele Theletoget M20-34 16:36 0:18 4 121 David Thorvik Kjelsås IL M20-34 16:57 0:39 5 113 Øyvind Heiberg Sundby IK Tjalve M40-49 16:59 0:41 6 364 Eivind Klokkehaug Sportsklubben Vidar M20-34 17:06 0:48 7 219 Iver Wang Johansen Kjelsås IL M20-34 17:08 0:50 8 392 Jostein Rogstad Sportsklubben Vidar M35-39 17:24 1:06 9 224 Joakim Mohn Sportsklubben Vidar M20-34 17:41 1:23 10 358 Haakon Engelsen Berg Bøler IF Friidrett/Sk Vidar M20-34 17:50 1:32



10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 307 Nora Sanness Kjelsås IL K20-34 18:38 0:00 2 150 Emma Kirkeberg Mørk Hellas, IF K20-34 19:21 0:43 3 298 Ida Flaatten Sportsklubben Vidar / Sk Vidar K40-49 19:42 1:04 4 159 Alice Hugosson Sportsklubben Vidar / Nydalens Sk/Sk Vidar K20-34 19:50 1:12 5 278 Cecilie Høgset Røa Allianseidrettslag K20-34 20:13 1:35 6 363 Anne Bjerke Årrestad Sportsklubben Vidar K20-34 20:16 1:38 7 319 Sofie Nordsveen HUSTAD Kjelsås IL K20-34 20:52 2:14 8 350 Anna Ulvensøen Nydalens Skiklub / Team Troika K20-34 20:55 2:17 9 316 Hege Njå Bjørkmann Sportsklubben Vidar / Norconsult K40-49 21:09 2:31 10 340 Elin Farestveit Asker SK K20-34 21:44 3:06

Alle klassevinnere for herre. (Foto: Tom-Arild Hansen)



