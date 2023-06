268 deltakere stilte til start og fullførte på en av distansene under Steinkjermila lørdag 3. juni. 90 løpere valgte den korteste distansen på 5 kilometer, mens 178 gjennomførte 10 kilometeren.



Tobias Alstad og Marthe Nagelhus Haug best på 10 km

I herrelassen var det Tobias Alstad fra Frol IL som tok seieren etter et løp hvor han lå i front hele veien. Han løp i mål på 31.47. han var dermed 51 sekunder foran nestemann, som var Alexander Kirkeberg fra lokalklubben Steinkjer FIK. Han fikk tiden 32.38. På tredjeplass fulgte hans klubbkamerat Roy Oskar Halvorsen med tiden 34.11.

Hos kvinnene var det Marthe Nagelhus Haug fra Steinkjer FIK som var best. Hun vant på 39.41. Mia Skjerve fra Markabygda IL tok klasseseieren i klasse 18-19 år, og ble totalt nummer to av kvinnene da hun løp på 40.48. Veronica Vik Olsen fra Steinkjer FIK ble nummer tre med 41.10.



Noen av løperne på 10 kilometer. (Foto: Thomas Jergel / Camerat)



Lise Stenmo løp 10 kilometer og vant klasse K50-54 med 54.33. Einar Dahlum (71) løp på 52.25. (Foto: Thomas Jergel / Camerat)





10 beste herrer på 10 km

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 215 Tobias Alstad Frol IL M20-24 31:47 0:00 2 161 Alexander Kirkeberg Steinkjer FIK M25-29 32:38 0:51 3 211 Roy Oskar Halvorsen Steinkjer Friidrettsklubb M35-39 34:11 2:24 4 294 Markus Bryan Grøthe Tormod Skilag M18-19 34:51 3:04 5 298 Tom Kenneth Ilagsmoen Høvdinggården Gym og Fysioterapi AS M45-49 35:05 3:18 6 172 Vemund Totsås Johnsborg Leksdal IL M18-19 35:13 3:26 7 46 Einar Melgård Steinkjer Friidrettsklubb M35-39 36:01 4:14 8 219 Erlend Brønstad Ogndal IL M25-29 36:17 4:30 9 55 Andrii Tishchenko Steinkjer M35-39 36:19 4:32 10 145 Petter Joakim Heistad NTE BIL M35-39 36:23 4:36



10 beste kvinner på 10 km

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 30 Marthe Nagelhus Haug Steinkjer Friidrettsklubb K30-34 39:41 0:00 2 296 Mia Skjerve Markabygda IL K18-19 40:58 1:17 3 188 Veronica Vik Olsen Steinkjer Friidrettsklubb K35-39 41:10 1:29 4 136 Ane Hegge Langli Steinkjer K20-24 42:42 3:01 5 88 Isabel Hessevik Steinkjer K35-39 43:38 3:57 6 142 Line Dreier Ramberg Politiets Idrettslag Trøndelag BIL K30-34 44:49 5:08 7 301 Kristine KLEIVI Kjelsås Il/Ntnui K20-24 45:05 5:24 8 51 Anne Kristin Melgård Namdal Løpeklubb K45-49 45:15 5:34 9 168 Christina Smeby Steinkjer K30-34 45:27 5:46 10 163 Åse Marit Wist Amdal Norges Geotekniske Institutt K30-34 45:39 5:58

Sebastian Reinertsen og Kristine Gilberg Larsen vant 5 km

På den halve distansen 5 kilometer, var det Sebastian Reinertsen fra Bratsberg IL som vant, slik han gjorde under Sømnamile for et par uker siden. Han hadde mer konkurranse i Steinkjer denne helgen, men vant løpet med 27 sekunder, på tiden 16.19. Eirik Nordvik fra Namdal Løpeklubb ble nummer to med 16.46, mens Jon Drogset Østeng fra Steinkjer FIK tok tredjeplassen med 17.02.

I kvinneklassen ble det seier til Kristine Gilberg Larsen fra Levanger. Hun vant med tiden 22.32. På andreplass kom Hege Dahler fra Steinkjer. Hennes tid i mål ble 23.09. På tredjeplass endte Camilla Forr, også hun fra Steinkjer. Hun løp på 24.34.



Starten går for 5 kilometer-løperne. Vinneren ytterst til høyre med nummer 232. (Foto: Thomas Jergel / Camerat)



Kjell Anders Strand (229) har energi til overs på 5 kilometeren. Like bak ser vi Per-Ivar Finstad (6). (Foto: Thomas Jergel / Camerat)





10 beste herrer på 5 km

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 232 Sebastian Reinertsen Bratsberg IL M20-24 16:19 0:00 2 14 Eirik Nordvik Namdal Løpeklubb M40-44 16:46 0:27 3 17 Jon Drogset Østeng Steinkjer Friidrettsklubb M35-39 17:02 0:43 4 244 Øystein Bolås Politiets Idrettslag Trøndelag BIL M40-44 20:34 4:15 5 5 Rune Andersson Sparebank 1 SMN M20-24 21:29 5:10 6 255 Geir Ottesen Steinkjer Cykleklubb M50-54 21:34 5:15 7 256 Anders Skjerve Markabygda IL M65-69 22:30 6:11 8 6 Per-Ivar Finstad NTE BIL M50-54 22:38 6:19 9 178 Olav Ådne Rotvold Inderøy il M55-59 22:42 6:23 10 16 Bjørnar Valøen Norsk Kylling M30-34 22:56 6:37



10 beste kvinner på 5 km

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 231 Kristine Gilberg LARSEN Levanger K30-34 22:32 0:00 2 222 Hege Dahler Steinkjer K35-39 23:09 0:37 3 194 Camilla Forr Steinkjer K30-34 24:34 2:02 4 210 Siri Aurstad Norconsult K50-54 24:38 2:06 5 171 Toril Skei Staten BIL K55-59 25:40 3:08 6 241 Kristine Svendsen Steinkjer K45-49 26:24 3:52 7 18 Julie Tangstad Sparebank 1 SMN K35-39 26:26 3:54 8 243 Hilde Mari Musum Politiets Idrettslag Trøndelag BIL K55-59 26:45 4:13 9 13 Stina Horg Sparebank 1 SMN K30-34 28:13 5:41 10 7 Hilde Lillemark Landbruksdirektoratet K35-39 28:15 5:43



Steinkjermilas medalje. Noe for samlingen? Kanskje neste år. (Foto: Thomas Jergel / Camerat)





