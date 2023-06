Tekst av: Jan R. Hansen / Sverre Larsen. Foto: Sverre Larsen



Det ble kom­mentert fra merkegjengen at de som klarer å bli blaute på beina denne gangen, må virkelig ha jobbet for det. Temperaturene var også nær perfekte, ikke for varmt, og en behagelig sval bris hjalp godt.

Løpet, som i 25 år hadde fremmøte ved Grim skole, og målgang på Kjerrane, gikk for tredje gang med både fremmøte og målområde på Dalane, og park­ering på Boreal bussers område. Dette har gjort logistikken svært mye enklere. Transport av løpere til de 3 startstedene gikk som en drøm. Stor takk til Boreal for at de er så imøtekommende.

Takk også til løypemerkings­gjengen fra Caledonien, og til Jens Henrik Brodersen som løp «vakt» bak de siste løperne i lang løype, for å sikre at alle var kommet i mål.

Med de greie løpsforholdene var det heldigvis ingen større skader. Men rimelig utmattede løpere kunne man se overalt i målområdet. En halvmaraton i terrenget er en skikkelig tøff utfordring for de aller fleste, og selv de kortere distansene på menyen skal det en god fysikk til for å gjennomføre. Men om de var aldri så slitne, så hadde de likevel krefter til å gi Utvalget og Caledonien masse ros for kjempefine løyper, og for at de arrangerer løp som dette.



Deltakelse

Vi sliter med å samle de store massene til dette flotte løpet. Riktignok forbedret vi fjorårets resultat (på 168), idet totalt 199 deltok, fordelt med 72 jenter og 127 gutter. Men det er fortsatt et langt stykke til situasjonen like før pandemiårene, da 4-500 deltakere var det normale.

Et stort flertall på 107 løpere valgte 21 km (halv­mara­ton), mens 54 løp 12 km og 38 løp 8 km.



Alltid gøy hvert år at våre spesielle ekstraløp får besøk av løpere vi ellers ikke ser noe til. Denne gangen var det hele 65 av deltakerne som ikke hadde deltatt på noen av Terrengkarusellens løp hittil i sesongen. Dermed gjorde antallet ulike løpere som i år har vært med på minst ett av arrange­mentene våre et hopp til 1946.



Resultater

De beste tidene uansett alder hadde følgende:



I lang løype (halvmaraton) fikk Birgitte Heldgaard Nielsen klart beste tid (102:42) blant damene, foran Hilde Furuborg (111:49), Øyunn Bygstad (115:23), Colleen Louise Delane Skibsrud (115:26) og Marit Gausdal (116:49). (Birgitte løp på egen tid, så Hilde Furuborg fikk derfor bestemannspremien, en ryggsekk, som beste dame i fellesstarten.)



I herreklassen ble det også bekvem seier til Simen Koland (82:02), som fikk beste­mannspremien, foran Glenn Erik Hove (93:10), Erlend Haaverstad (93:54), Marius Engeland (94:06) og Sindre Stølen (96:33).

På 12 km ble dameklassen vunnet av Hilde Lyngroth Selsing (70:14), foran Marlene Abrahamsen (70:35) og Helene Eik Andersen (73:00).



Hos herrene ble det Rolf Einar Lunde (59:21), foran Knut Funderud Syrtveit (61:26) og Kjetil Ersdal (64:50).



På 8 km damer vant Silje Bøen (46:03), mens Morten Bentsen (41:02) ble best av herrene.



Ute i felten tok Sverre Larsen som vanlig en prat med noen deltakere

Tekst: Sverre Larsen



Vinner av Sommerskogsløpet, Simen Koland. (Foto: Sverre Larsen)



Simen Koland (34) sa at det var en gjeng på starten som ønsket å løpe fort. Og så var det en som åpnet usedvanlig og veldig hardt, men han ble tatt igjen etter 500 meter. Og Simen løp alene etter det, og pushet på for å få ei godt tid, og det ble det så absolutt på dette løpet. Og løpet er jo starten på sommeren, og den er jo i juni, juli og august!

Simen sa at det var varmt inne i skauen, og han var redd for å gå næringstom. Men han brukte drikkestasjonene godt, og der var det vann og cola og banan. Og det var spesielt og en spent stemning å løpe når det var så varmt som det tross alt var i dag, på lørdag 3. juni!



- Tida ble veldig bra, og jeg er godt fornøyd. Jeg følte at jeg kunne holde et jevnt og høyt tempo hele veien. Så det var jevn flyt, selv om løypa også er traktorveier. Jeg prøved å pushe på for å holde farten oppe gjennom hele løpet.



- Løypa er kupert, og det går mye opp og ned. Underlaget er variert, og jeg forsøkte å holde farta oppe. Det er noen kneiker i løypa, og noen partier er steinete. Så man må være nøye med hvor man setter bena. Dette er ei fantastisk fin løype, fortalte vinneren.



Tor Harald Nilsen (74). Foto: Sverre Larsen



Tor Harald mener at man får testet seg på alt mulig i dette løpet. Det er først og fremst kondisjon, styrke og utholdenhet, og det er en utfordring med dette løpet i varmen. Og målsetningen med løpet er å være mange deltakere, og at folk er fornøyde med å delta og med å gjennomføre løpet.



- Traséen i dag er skog og stier og veier. Det er litt veier noen steder, for eksempel ved Aurebekkvannet. Folk liker dette løpet, og det er det lengste løpet som vi har i karusellen. Været har mye å si, og folk kommer når det er fint vær. Det er varmt å løpe i dag, men løpet kan også gjennomføres når det er regnvær.



Tor Jøran Kivle (56). Foto: Sverre Larsen



Tor Jøran mener at man bør løpe rolig i starten. Og så får man se hvordan det går.



- Jeg har ikke løpt så langt på ett år. Og så får jeg se om det er noen krefter igjen etter halvt gjennomført distanse, men uansett så tar jeg det som en treningstur, forteller han.

Tor Jøran har ingen ambisjoner om ei god tid. Han vil bare gjennomføre og ha en fin tur. Løpet fungerer som trening og for å holde formen ved like. Og så kan ha se litt på naturen mens han løper.



- Løpet er kjempefint og greit, og terrenget er ok og ikke for kupert. Det er grus og sti, og man løper forbi og langs fine vann. Det er gøy å være sammen om dette, og løpe sammen med noen, og så får man presset seg litt, og man kan holde tempoet oppe til mål.



Kenneth Sløgedal (39). Foto: Sverre Larsen.



Kenneth vet ikke hvordan løpeformen hans er i dag. Og han har ikke løpt konkuranser i det siste. Han synes terrenget som løypa får i er fascinerende, og det er en variert løypeprofil med det man kan tenke seg av variasjon for å konkurrere i skogsløping. Det er en del oppfor i skauen, og det er fin natur i utforbakkene, og man får litt tid i å se på naturen.

- Konkurransen og formen til deltakerne er veldig bra i dette løpet. Jeg har ikke løpt i karusellen hittil i år. Men jeg har vært med i tidligere år, og jeg har bare positive minner og opplevelser å fortelle om, sier Sløgedal.



Kristian Langeland (68). Foto: Sverre Larsen.



Kristian liker drikkestasjonene veldig godt. Han startet løpet litt før de andre før klokken 13.00. Han synes de har rigget drikkestasjonene fint opp i løypa, og det var veldig god service i løypa.



- Man må alltid ha nok væske i kroppen. Så kan man løpe fort, for løypa er veldig tørr etter alt det fine været som har vært i det siste. Personlig har jeg aldri opplevd løypa så tørr! Arrangørene er positive og engasjerende, og det er bra at flere melder seg på løpene og begynner å løpe. I dag er det fint vær, og det er godt å kjenne at kroppen fungerer, forteller han.





Buss-sjåfører fra Boreal til løpet. Torgeir Rypestøl (57) til venstre og Ove Fjellestad (60) til høyre. (Foto: Sverre Larsen)



Torgeir og Ove mener det er kjempefint å kjøre før, under og etter dette løpet. Det er hyggelige deltakere som blir kjørt til startstedet. Og man treffer på personer som man ikke har sett på mange år.



De forteller at Torridal skole er 1. stopp. Det er for starten til 8 km og til 12 km. Og så er neste stopp Stemmen Bensinstasjon for 21 km. Og så kjører man bussen tom ned til Dalane der arrangøren og nye deltakere befinner seg. Og så kjører man opp igjen. Det er skyttelbusser, så sjåførene kjører ved behov. Og det er 2 minibusser og 2 vanlige turbusser som benyttes for å få transporten til å fungere. Og antall sjåfører er det som trenges til enhver tid.



