Prisen ble overrakt Ragne Wiklund av juryleder og tidligere idrettspresident Børre Rognlien under Idrettstingets middag i Bergen lørdag kveld.



Juryen for Egeberg Ærespris skriver i sin begrunnelse at Ragne Wiklund oppfyller alle kriteriene til Egeberg ærespris. Hun er dobbelt verdensmester på 1500 og 3000 meter og har i tillegg vunnet flere medaljer i norske mesterskap i orienteringsløp. I begge idrettene er hun bedre jo lengre distansen er.



- Hun er et udiskutabelt forbilde og hun har oppnådd alle disse resultatene i løpet av de siste tre årene. Hun oppfyller også det opprinnelige idealet om at idrettene drives i ulike årstider, og i vinterhalvåret og én i sommerhalvåret, sier Børre Rognlien.



Føles ekstra stort

Ragne Wiklund sier det føles ekstra stort å motta Egeberg Ærespris rett og slett fordi allsidighet alltid har vært en del av hennes identitet.

- Da jeg var yngre, brukte jeg mye energi på å finne ut hvilken idrett jeg skulle satse på. Det endte med at jeg bare utsatte valget, og heller la én og én idrett falle fra. Og selv om jeg til slutt endte opp på skøytebanen, kommer jeg nok aldri til å legge orienteringen helt til side. For meg føles derfor denne prisen som en bekreftelse på at dette også er en vei til toppen, sier Wiklund.

Håper hun er til inspirasjon

Hun håper også prisen, og hennes vei til toppen, har virket inspirerende på barn og unge.

- Å ha det gøy med idretten lengst mulig kan gi resultater på toppnivå. Når skøytesesongen er slutt, gleder jeg meg alltid til å gå på ski, løpe orientering og spille fotball, sier hun og fortsetter:



- Men selv om dette er to idretter som det kreves en del ulike egenskaper for å hevde seg i, er det liten tvil om at det å løpe 1-2 timer, så fort jeg kan i skogen, er god utholdenhetstrening. Jeg kommer nok alltid til å ha ambisjoner om å kunne utfordre de beste når jeg stiller opp i orienteringsløp, men jeg gjør det i større og større grad med tanke på det gode kondisjonsutbytte jeg får.



Hun tror allsidigheten også har bidratt til at hun fikk en fantastisk sesong på skøytebanen - en sesong som ble toppet med VM-gull på 3000 meter i mars.

- I år har jeg hatt en skøytesesong som har vært over all forventning. Likevel er kanskje en av de større endringene jeg gjorde inn mot denne sesongen at jeg utnyttet det å være allsidig. I året som var spilte jeg på flere bevegelsesformer enn det jeg har "turt" å gjøre før, med å løpe mer og gå mer på ski, i tillegg til den tradisjonelle syklingen. Dette er noe jeg tenker å fortsette med inn til neste sesong, der det store målet blir VM enkeltdistanser i Calgary i tillegg til VM Allround i Inzell.

Pokalen får hedersplass hos hennes foreldre

- Pokalen kommer til å la stå i stuen hos foreldrene mine, som en takk for at de har kjørt meg til og fra utallige treninger, konkurranser og samlinger. Uten deres støtte hadde det vært veldig vanskelig å kombinere idrettene slik jeg har gjort.

Fakta om Æresprisen

Æresprisen ble innstiftet av Ferdinand Egeberg i 1918 under navnet «Kabinetkammerherre Egebergs Statuett». Egeberg var selv en aktiv idrettsutøver i flere grener og en aktiv jeger og friluftsmann. I tillegg til å være forretningsmann var Egeberg kabinettskammerherre og en av Kong Oscar IIs nære rådgivere.

Pokalen ble satt opp for å fremme allsidig idrett og skulle deles ut til den idrettsmann som i løpet av det eller de to siste årene hadde vist fremgang i en idrettsgren og dessuten utmerket seg i flere andre. Egebergs planlagte pokal ble byttet ut med en statuett og fikk tittelen «Kabinettkammerherre Egebergs Ærespris for allsidig idrett» og ble første gang utdelt i 1919 til Gunnar Andersen. Utmerkelsen omtales ofte som den gjeveste hederpris en utøver kan oppnå i Norge.



Sist gang denne prisen ble delt ut var i 2020 til Therese Johaug.

Kilde: Norges Idrettsforbund tekst og foto Geir Owe Fredheim