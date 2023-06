Det var 95 startende løpere under årets Lysefjorden inn, og deltakerne kunne glede seg over sol og lettskyet vær. Temperaturen lå på rundt 15 grader, og man fikk en lett medvind på veien innover fjorden.

Raskest inn var Yngvild Kaspersen fra Ålesund, som løp på en svimlende bra tid. Hun kom i mål på 6.00.37, og arrangøren opplyser om at dette mest sannsynlig er den tredje raskeste tiden noensinne. Løyperekorden på 5.47.17 ble satt i 2018 og tilhører Tom-Erik Halvorsen. Helt i starten av 2023 vant Yngvild Kaspersen maratondistansen under Mørketidsløpet i Tromsø, og to år tidligere tok hun løyperekorden på halvmaraton der. Dette er bare noen av Kaspersens mange svært gode resultater.

På andreplass kom Henning Tjøstheim, kun 42 sekunder bak vinner Kaspersen. Jørgen Grønsund fra Sandnes IL ble nummer tre med 7.06.24.



Lysefjorden. (Foto: Eli Berentzen)





De 10 beste

Plass BIB Navn Sted/Klubb Klasse Tid Bak 1 89 Yngvild Kaspersen Ålesund K16-29 6:00:37.0 0:00.0 2 38 Henning Tjøstheim Ryfylke Trelast M30-39 6:01:19.0 0:42.0 3 2 Jørgen Grønsund Sandnes IL M30-39 7:06:24.0 1:05:47.0 4 55 Ingar Årvik Jørpeland M30-39 7:06:58.0 1:06:21.0 5 46 Tommy Eika Haugesund Politiidrettslag M30-39 7:11:17.0 1:10:40.0 6 102 Martin Vika Gjesteland Norsk Stein AS M16-29 7:11:36.0 1:10:59.0 7 69 Carlo Brekken Undheim M40-49 7:28:52.0 1:28:15.0 8 79 Mette Wathne Sandnes K30-39 7:40:44.0 1:40:07.0 8 22 Tonje Wathne Dale Fjelløpere K30-39 7:40:44.0 1:40:07.0 10 21 Simon Bjørheim TAU M30-39 7:45:43.0 1:45:06.0





Tre beste menn

De tre beste herrene: F.v: Jørgen Grønsund, Henning Tjøstheim, Ingar Årvik. (Foto: Keith Parsson)



Tre beste kvinner

De tre beste kvinner: F.v.: Mette Wathne, Yngvild Kaspersen, Tonje Wathne. (Foto: Keith Parsson)





Mer informasjon

