Det rapporteres om at forholdene under årets Rekordmila i Buvika (Trøndelag) var meget gode. Det var så godt som vindstille, med 13 grader på temperaturmåleren og et lett skydekke. Med andre ord så godt som optimale forhold for løping, noe som ble bevist med et rask av personlige rekorder.



Starten går for Rekordmila 2023. (Foto: Profoto)



Seier til Ebrahim Abdulaziz

Strindheim-løperen Ebrahim Abdulaziz gjorde som i 2021, han løp inn til seier i Rekordmila. Tiden hans i mål ble 30.58, noe som var seier med 34 sekunder. Amerikanske Alex Mauro, som løper for Bratsberg IL, tok andreplassen med 31.32. På tredjeplass kom hans klubbkamerat Jonas Frorud, som løp på 31.49.



Ebrahim Abdulaziz ble dagens beste. (Foto: Profoto)



Hele 51 herreløpere kom seg i mål raskere enn 40 minutter, og Per-Einar Torbergersen fra Bratsberg IL var en av de. Han løp på 39.51,7, men i motsetning til de andre stilte Torbergersen med ledsager i para-klassen som svaksynt.



Per-Einar Torbergersens ledsager må holde seg i god trening. Torbergersen er god for under 40 minutter på mila. (Foto: Profoto)



Camilla-Marie Flaaten best av kvinnene

Med 36.16 var Flaaten fra Sit trening raskest av kvinnene. 26 sekunder etter kom Mali Bakken fra Rindal. Hun løp på 36.42.På tredjeplass kom Heidi Hestmark Smalås fra Klæbu Løpeklubb. HUn løp på 37.17. Ingrid Lorvik var den fjerde av kvinnene som løp under 40 minutter. Hun var i mål på 37.47.



Camilla-Marie Flaaten på vei mot seier. (Foto: Profoto)



10 beste herrer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 1 Ebrahim Abdulaziz Strindheim M45-49 30:58.0 0:00.0 2 5 Alex Mauro Bratsberg IL M23-34 31:32.5 0:34.5 3 12 Jonas Frorud Bratsberg IL M23-34 31:49.9 0:51.9 4 7 Lars Svorkdal Svorkmo N.O.I. M18-19 31:51.3 0:53.3 5 26 Henning Offigstad Bratsberg IL M35-39 32:16.8 1:18.8 6 8 Ketil Stene Bratsberg IL / PIL M45-49 32:39.1 1:41.1 7 10 Kristian Riseth Hammer Svorkmo N.O.I. / Skanska Aktiv M23-34 32:52.0 1:54.0 8 16 Henrik Nordahl Bratsberg IL M35-39 33:02.6 2:04.6 9 18 Magnus Wiig Svorkmo N.O.I. / Svorkmo N.O.I M23-34 33:11.1 2:13.1 10 23 Bendik Støa-Aanensen Bratsberg IL M35-39 33:28.2 2:30.2



10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 29 Camilla-Marie Flaaten Sit Trening K23-34 36:16.2 0:00.0 2 41 Mali Bakken Rindal IL K20-22 36:42.8 0:26.6 3 46 Heidi Hestmark Smalås Klæbu Løpeklubb K35-39 37:17.1 1:00.9 4 32 Ingrid Lorvik CK Victoria K35-39 37:47.8 1:31.6 5 48 rannei sæther Bratsberg IL K55-59 40:31.2 4:15.0 6 47 Ingeborg Nordaune Bratsberg IL K23-34 41:08.6 4:52.4 7 79 Camilla Kant Austberg Solvinge Bedriftsidrettslag K23-34 41:44.1 5:27.9 8 78 Inger Elisabeth Grønningen Lensvik IL K40-44 42:53.0 6:36.8 9 77 Marion Steigedal Svorkmo N.O.I. K35-39 43:23.1 7:06.9 10 85 Anne Melkild Byåsen Veteran K60-64 44:17.4 8:01.2



Alex Mauro (Foto: Profoto)



Jonas Frorud (Foto: Profoto)





50 barn løp Barneløpet. (Foto: Profoto)





Mer informasjon

Se alle resultater her

Rekordmilas hjemmeside