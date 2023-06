Straumemila ble avholdt for 17 gang i et strålende solskinn, 4.juni.

Det var nærmere 450 deltakere fra de yngste på Barnemila og Draumemila, til de eldste som deltok i turklassen. Løpfestivalen startet med 5 og 10 km som startet samtidig. Her fulgte Marius Sørli (10 km) og Robert Hisdal (5 km) hverandre hele første runden, før Hisdal gikk i mål som vinner av 5 km på tiden 16:45, et stykke bak løyperekorden hans fra i fjor på 15:58. På grunn av veiarbeid i traseen, gikk løypen litt annerledes i år, som også kan ha hatt en medvirkende årsak. Bak Robert Hisdal fulgte Jonas Hauger og Daniel Wasbø, med henholdsvis 17:13 og 17:32.

Dameklassen ble vunnet av Terese Andersen på tiden 21:31, fulgt av Ann-Helen Dalen på 22:29 med Betina Eide like bak på 22:30.

Marius Sørli kom i mål som vinner på 10 km på tiden 32:53, også det et stykke bak sin gjeldende rekord fra i fjor på 31:56. Her ble Jan Tore Tellefsen nummer to med 34:44 før Kristian Nestor Jarnung på tredje med tiden 35:02.

Ask Friidrett tok storeslem på 10 km, da Rebekka Birkeland vant dameklassen på tiden 38:13, med Evelyn Kjøsnes Handegård på andre plass på 41:39 og Eva Nordnes på tredje plass, med tiden 42:41.

Etter premieutdelingen var det barna sin tur der, de som ønsket å løpe lengst deltok på den 2,3 km lange Barnemila, og de som ønsket en kortere løype på 900 meter startet fem minutter etterpå på Draumemila. Her fikk alle medaljer og juice, som var veldig populært. De eldste fra femte til syvende klasse kjempet også om premier. Vinnerne her ble Rikke Elde i jenteklassen med tiden 10:53 foran Alida Algrøy Foldnes og Kristina Heggernes, begge på 11:38. Gutteklassen ble vunnet av Nathaniel Datu Fjæreide (08:56), fulgt av Eivind Heggernes (09:47) og Jakob Tellefsen (10:16).

Straumemila løpfestival, bestod ellers av Mix Stafett og 50 meter Palleløp på Skogavatnet ved Sotra Arena. Det var stort publikum og god stemning i det flotte været, og noenlunde tilsvarende antall påmeldte som i fjor.



Vinner av 10 km kvinner, Rebekka Birkeland.



Premiepallen kvinner 10 km: Evelyn Kjøsnes Handegård, Rebekka Birkeland og Eva Nordnes

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 799 Rebekka Birkeland Ask Friidrett 38:14 2 763 Evelyn Kjøsnes Handegård Brattholmen 41:40 3 762 Eva Nordnes BFG Bergen Løpeklubb 42:41 4 705 Anne Kristine Johansson Søreidgrend 42:44 5 779 Wenche Navarsete Straume 45:14 6 817 Kaja Renolen Haugen Øygarden IL 49:05 7 712 Mari Helene Morland Godvik 49:12 8 785 Katrine Vik Snekkevik Straume 50:38 9 823 Stine Fjell Kolltveit 51:04 10 748 Beate Hovland Straume 52:04 11 759 Ragnhild Korneliussen FRI IL 52:47 12 819 Borgny Hageberg Sotra Sportsklubb Løpegruppe 53:10 13 807 Henriette Sophie Vik Skaten Family Runners Club 53:30 14 815 Lisbeth Kvalheim Ågotnes 53:57 15 808 Henriette W. Skouen Family Runners Club 54:30



Premiepallen menn 10 km: Jan Tore Tellefsen, Marius Garmann Sørli og Kristian Nestor Jarnung.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 798 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett 32:54 2 822 Jan Tore Tellefsen BFG Bergen Løpeklubb 34:45 3 757 Kristian Nestor Jarnung Norna-Salhus IL 35:03 4 820 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb 35:41 5 729 Håkon Kravdal Straume 36:47 6 726 Thomas Tvedt Bfg Bergen Løpeklubb 38:00 7 723 Arne Dingstad Rong Ågotnes 38:21 8 766 Knut Stensland Sotra Sportsklubb 38:41 9 774 Erlend Torsvik BFG Bergen Løpeklubb / Acos Sporty 39:52 10 812 Ådne Nissestad Bergen 40:31 11 818 Krister NILSEN Morvik 41:14 12 821 Birger Danielsen Straume 41:25 13 813 Brede Sværen Hesjedal Bergen Triathlon Club 41:45 14 811 Oddvar I. Valøen BPC 43:47 15 810 Andreas Holmedal Kleppestø 44:19

Starten på 5 og 10 km.



Premiepallen kvinner 5 km: Ann-Helen Dalen, Terese Andersen og Betina Eide.

Resultater kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 579 Terese Andersen Bjørndalstræ 21:32 2 520 Ann-Helen Dalen Straume 22:29 3 563 Betina Eide Sotra Sportsklubb / Sotra Jenter 15 22:30 4 506 Silje Stordal Mjåtvedt Elitelaget AS 23:00 5 583 Sandra Villanger Straume 23:00 6 577 Turid Karin Ekerhovd Ågotnes 23:02 7 576 Vania Hasegawa Bergen Triathlon Club 24:11 8 508 Rikke Berg Knarrevik 26:01 9 574 Birgitte Berentsen Aktiv365 26:07 10 534 Tonje Åsebø Straume 27:28 11 562 Pavlina Kvamme Team Kvamme 27:45 12 516 Sidsel Alice Vindenes Brattholmen 28:34 13 568 Thea Nestaas Straume 29:35 14 571 Elisabeth Larsen Stavanger 29:37 15 572 Weronica Skjæveland Ræge 30:23 16 575 Rita Holm Johnsen TSK 30:29 17 557 Marthe Faugstad Straume 31:14 18 551 Ruth-Lidny Aune Straume 32:32 19 570 Kristine Vinda Bergen 32:33 20 566 Aina Therese Hågensen Hågensen Loddefjord 35:33 21 519 Malin Gravdal Brattholmen 36:56



Robert Hisdal vinner 5 km

Resultater menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 582 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb 16:46 2 581 Jonas Hauger Kvam Langrenn og Skiskyttarklubb 17:14 3 503 Daniel Wasbø Gneist, IL 17:32 4 553 Jakob Eeg Lilletvedt Sotra Sportsklubb 17:34 5 567 Atis Vitols Fyllingsdalen 20:52 6 565 Jonas Leiknes Teamlandro 21:28 7 564 Håkon Landro Teamlandro 21:37 8 561 Arne Normann Straume Straume 25:18 9 580 Kjetil Fallstrøm Loddefjord IL 25:27 10 510 Magnus Andreas Monsen Rong Øygarden IL 25:48 11 504 Thomas Seilen Elitelaget AS 25:56 12 556 Rune Åbø Knarrevik 25:56 13 573 Ulf Hiis Bergh Aktiv365 26:07 14 559 Jim Johannesson GKG 26:14 15 569 Frode Ljøen Kpmg 26:46 16 558 Tom Georg Indrevik Team Høgre 27:51 17 507 Roger Anglevik IL FRI 28:12 18 552 Nebi Haile Straume 29:32 19 578 Stian Haugen Varegg Fleridrett 30:43 20 560 Sedat Keyfli GKG 31:29



Oppvarming for barnemila og draumemila.



Palleløp.