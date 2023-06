(Alle foto: Mathias og Morten Mesøy Berg)

Mini: 6 rekrutter i alderen 11-14 år.gjør seg klar til å kjøre den 5,7 km lange Minikureeren.

Det var spesielt tilfredsstillende for arrangørene å se mange fornøyde syklister sist lørdag etter at rittets framtid var ulitt i det blå i fjor. Etter en liten økning i antall deltagere ser fremtiden til Finnskogkureren i alle fall lysere ut enn for et år tilbake.

50% opp fra 2019

Det var 86 påmeldte inkludert deltagere i trimklassen og Minikureren i år, og i turklassene var det 61 på startstrek der 58 nådde målstreken etter 2 x 24 km i en løype som var noe endret og inneholdt mer sti og mindre grus enn tidligere utgaver. Det er 10 flere enn i den kritiske post-korona-utgaven og 20 flere enn i bunnåret 2019. Rittet ble naturlig nok ikke arrangert i 2020 og 2021.

Lange armer: Runding og langing halvveis.

Klubb- og team-duo på topp

Som i fjorårets utgave var det mye Raufoss & Gjøvik SK/Team Hunton Hard Rocx på topp på Lundersæter den første lørdagen i juni da Finnskogkureren tradisjonen tro skulle avgjøres. Vidar Mehl var til slutt sekundet foran fjorårsvinneren Martin Røste Omdal over målstreken, men de to ble tett skygget av Odal SK-junioren Anders Lohne Aarstad gjennom hele rittet som var tre sekunder fra seieren.

Vidar vinner: Vidar Mehl inn til en ny seier i Team Hunton Hard Rocx-trøya.

Lovende: Anders Lohne Aarstad yppet seg, men måtte nøye seg med 3. plass tre sekunder bak.

Av de virkelige veteranene var den flerfoldige vinneren av finnskogkureren, Steffan Hartz Repshus fra CK Elverum, igjen best blant ringrevene i klassen 50-59 år, mens Roger Bjørneseth fra Solør SK tok seieren blant 60-åringene. Finnskogkurerens "grand old rider" Bjørn Mathiesen fra Sarpsborg SK var helt enerådende i 70 år+.

Enerådende: I kvinneklassen fikk Anna Lina Toverud fra Kolbotn SK fritt leide til føstepremien siden hennes eneste kvinnelig konkurrent måtte bryte rittet.

M17-19: Seierspallen (fra venstre): Sivert Bakken, Anders Lohne Aarstad og Petter Lunna.

M20-29: Seierspallen (fra venstre): Eirik Bakke, Martin Røste Omdahl og Thomas Wikstøl Jaerson.

M30-39: Seierspallen (fra venstre): Fredrik Nordlien, Vidar Mehl og Odd Erlend Hansen Berg.

M40-49: Seierspallen (fra venstre): Bersvenn Støen, Roar Sollie og Tommy Fredriksen.

M50-59: Seierspallen (fra venstre): Ole-Christian Østreng, Steffan Hartz Repshus og Kjell Karlsen.

M60-69: Seierspallen (fra venstre): Kai Østvold, Roger Bjørneseth og Carl Kohl-Larsen.

M70+: Vinner Bjørn Mathiesen.

Resultater Finnskogkurereren 03.06.2023: Menn: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Vidar Mehl Raufoss & Gjøvik SK M30-39 01:34:56 00:00 2 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK M20-29 01:34:57 00:01 3 Anders Lohne Aarstad Odal SK M17-19 01:34:59 00:03 4 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel M30-39 01:35:12 00:16 5 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. Sykkel M20-29 01:37:56 03:00 6 Steffan Hartz Repshus CK Elverum M50-59 01:38:02 03:06 7 Thomas Wikstøl Jaerson Svarstad IL Sykkel M20-29 01:38:12 03:16 8 Odd Erlend Hansen Berg Raufoss & Gjøvik SK M30-39 01:40:08 05:12 9 Roar Sollie Raufoss & Gjøvik SK M40-49 01:40:09 05:13 10 Anders Karlsen Nes Sp.Kl. Sykkel M20-29 01:40:52 05:56 11 Bersvenn Støen CK Elverum M40-49 01:41:38 06:42 12 Ole-Christian Østreng Høland Sykkel M50-59 01:41:39 06:43 13 Daniel Wikstøl Jaerson Svarstad IL Sykkel M20-29 01:42:39 07:43 14 Tommy Fredriksen Odal SK M40-49 01:43:13 08:17 15 Sivert Bakken Bingsfoss SK M17-19 01:46:02 11:06 16 Kjell KARLSEN CK Elverum M50-59 01:46:07 11:11 17 Petter Lunna Osea M17-19 01:46:08 11:12 18 Sigmund Aas IF Frøy M40-49 01:46:08 11:12 19 Lars Erik Lundberg Raufoss & Gjøvik SK M50-59 01:46:45 11:49 20 Magnus Frankmoen Austdal Nes Sp.Kl. Sykkel M17-19 01:46:57 12:01 21 Marcus Brovold Lillehammer CK M20-29 01:47:02 12:06 22 Roy Kjærnet Ullensaker CK M50-59 01:50:34 15:38 23 Vegard Øyen Larvik Sportsklubb M20-29 01:50:35 15:39 24 Sindre Solberg Solør CK M20-29 01:51:36 16:40 25 Anders Weldingh Brødrene Dahl BIL M30-39 01:51:37 16:41 26 Roger Bjørneseth Solør CK M60-69 01:51:39 16:43 27 Tormod Lund Aron Sportsklubb M50-59 01:53:45 18:49 28 Knut Jarle Jaerson Svarstad IL Sykkel M50-59 01:53:46 18:50 29 Helge Sveen CK Elverum M50-59 01:55:13 20:17 30 Kai Østvold CK Elverum M60-69 01:55:14 20:18 31 Sigurd Bergkvist Norske Backer M40-49 01:55:15 20:19 32 Lars Skogheim Odal SK M30-39 01:56:56 22:00 33 Harald Harsson Asker CK / Elopak BIL M50-59 01:57:12 22:16 34 Audun Markeng Raufoss & Gjøvik SK M40-49 01:57:26 22:30 35 Carl Kohl-Larsen Farsund Sykleklubb M60-69 01:59:56 25 36 Joachim Håven Lunderseter IL M50-59 01:59:56 25 37 Lasse Nordmo Høland Sykkel M30-39 02:02:45 27:49 38 Kristian Øye Aasum Solør CK M17-19 02:04:40 29:44 39 Ole Olsen Kongsvinger Friidrett M30-39 02:05:45 30:49 40 Rolf Einar Sanderud Odal SK M60-69 02:05:45 30:49 41 Tord Erik Skyrud Asker CK M40-49 02:08:00 33:04 42 Svein Svendsen Halden CK M60-69 02:08:29 33:33 43 Hans Richard Evensen CK Elverum M40-49 02:09:26 34:30 44 Jo Christer Frysjøenden Glåmdal SK M50-59 02:09:34 34:38 45 Per Eivind Jenssen Odal SK M50-59 02:11:03 36:07 46 Tormod Snekkermoen Glåmdal SK M50-59 02:13:12 38:16 47 Stian Mikkelsen Ottestad IL Sykkel M30-39 02:14:51 39:55 48 Bengt Arne Storsveen CK Elverum M50-59 02:17:32 42:36 49 Morten Haug Sport1 M50-59 02:19:21 44:25 50 Glenn Erik Hansen Lunderseter IL M50-59 02:19:22 44:26 51 Finn Arne Moskvil Oslo M50-59 02:19:54 44:58 52 Stig Bråtane Lemvik Kragerø SK M60-69 02:26:27 51:31 53 Rune Løvåsmoen Granli M40-49 02:27:51 52:55 54 Petter Støve Lunderseter IL M50-59 02:29:13 54:17 55 Bjørn Mathiesen Sarpsborg SK M70+ 02:30:39 55:43 56 Colin Coleman SK Rye sykkel M50-59 02:48:08 1:13:12 57 Ferdinand Benonisen Securitas M30-39 03:34:21 1:59:25 Kvinner: 1 Anna Lina Toverud Kolbotn SK K50-59 02:21:15 00:00

