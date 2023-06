Innlagt i løpet var det altså dette året også en 5 kilometer. Løpet går i ei sløyfe gjennom gatene i Varhaug, med start og mål i stasjonsgata. Det ga en flott ramme rundt løpet at det var så mange tilskuere i sentrum i forbindelse med Varhaugmarken. I tillegg ble været nokså bra, med sol, cirka 13 grader, men litt vind.



De unge var best på 5 kilometer

Alf Ante Idland Tornensis fra Gjesdal IL vant den nye 5-kilometersdistansen med 16.34. På andre- og tredjeplass kom to 15-åringer fra Undheim IL. Det var henholdsvis Bjørnar Risa Taksdal som løp på 17.12 og Jan Risa Taksdal som kom i mål på 19.17. 14 år gamle Niklas Cato Link fra Gjesdal IL ble nummer fire med 19.25, mens 65 år gamle Atle Norbotten fra Sandnes IL tok femteplassen med 19.46. Det er den tredje beste tiden i klasse 65-69 år i Norge i år.



10 beste herrer // 5 km

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 211 Alf Ante Idland Tornensis Gjesdal IL M20-39 16:34 0:00 2 234 Bjørnar Risa Taksdal Undheim IL M13-15 17:12 0:38 3 235 Jan Risa Taksdal Undheim IL M13-15 19:17 2:43 4 222 Niklas Cato Link Gjesdal IL M13-15 19:25 2:51 5 246 Atle Nordbotten Sandnes IL M60-69 19:46 3:12 6 212 Sindre Nilsen Hausken Grødem Runners M20-39 20:06 3:32 7 318 Henning Mæland Volue M40-49 20:21 3:47 8 264 Tobias Hermansen Heggedal IL M20-39 20:50 4:16 9 204 Lars Håkon Oftedal Bryne Friidrett M13-15 21:16 4:42 10 275 Kasper Danielsen LYE Barn 8-12 21:32 4:58



I kvinneklassen var det to 18-åringer fra Sandnes IL som tok de gjeveste plasseringene. Therese Bjorland vant med 20.07, mens Ane Bakstad Andreassen ble nummer to med 20.54. 15 år gamle Marie Svela ble nummer tre med 20.57 mens 13-åringen Leonora Svela ble nummer fire med 21.27. Begge de to representerer Bjerkreim IL. På femteplass var det 12 år gamle Lerke Helland fra Bryne tritalonklubb som kom med sitt løp på 22.38.



10 beste kvinner // 5 km

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 244 Therese Bjorland Sandnes IL K18-19 20:07 0:00 2 268 Ane Bakstad Andreassen Sandnes IL K18-19 20:54 0:47 3 280 Marie Svela Bjerkreim IL K13-15 20:57 0:50 4 281 Leonora Svela Bjerkreim IL K13-15 21:27 1:20 5 237 Lerke Helland Bryne triatlonklubb Barn 8-12 22:38 2:31 6 259 Anita Tjensvoll Den Stolte Hane AS K40-49 23:13 3:06 7 263 Nathalie Seldal Barkved Sandnes Kommune BIL K20-39 23:23 3:16 8 221 Nele Alva Link Gjesdal IL Barn 8-12 24:06 3:59 9 316 Ingeborg Mæland Team Skaar K13-15 24:09 4:02 10 26 Merete Espedal Grødem Runners K40-49 24:13 4:06



Start 5 kilometer. De unge løperne vil raskt ut og var raskt i mål. (Foto: Petter Dubland )



De to beste jentene på 5 kilometer. (Foto: Petter Dubland )



De tre beste guttene på 5 kilometer. (Foto: Petter Dubland )

10 kilometer

På den lengste distansen var det Svein Ove Risa fra Undheim IL som vant med tiden 34.39. Det var seks sekunder raskere enn dagens andremann, Bjøro Nevland fra Gjesdal IL. Han løp på 34.45. På tredjeplass kom Joakim Gausland Nygård fra Varhaug IL, med 35.27.



10 beste herrer // 10 km

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 66 Svein Ove Risa Undheim IL M40-49 34:39 0:00 2 65 Bjøro Nevland Gjesdal IL M40-49 34:45 0:06 3 67 Joakim Gausland Nygård Varhaug IL M20-39 35:27 0:48 4 6 Richard Kverneland Spirit Friidrettsklubb M20-39 35:30 0:51 5 81 Asle Undheim Undheim IL / Jæren Sparebank M40-49 35:46 1:07 6 84 Roger Nevland Ålgård M40-49 36:46 2:07 7 11 Alf Våland Varhaug IL / Løpegøy M20-39 36:55 2:16 8 40 Ingmar Søyland Løpegøy M40-49 37:00 2:21 9 22 Simon Odland Varhaug IL / Løpegøy M20-39 37:22 2:43 10 54 Morten Håheimsnes Skrubbholen Joggelag M40-49 37:24 2:45



Av kvinnene var det Anne Jorunn Hodne fra Spirit Friidrettsklubb som vant med 38.21. Monica Vassbø fra Bjerkreim IL ble nummer to med 39.00, mens Berit Marie Skretting fra GTI friidrettsklubb ble nummer tre med 40.32.



10 beste kvinner // 10 km

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 39 Anne Jorunn Hodne Spirit Friidrettsklubb K20-39 38:21 0:00 2 86 Monika Vassbø Bjerkreim IL K20-39 39:00 0:39 3 72 Berit Marie Skretting GTI Friidrettsklubb / GTI K20-39 40:32 2:11 4 56 Therese Iversen GTI Friidrettsklubb / GTI Friidrett K20-39 41:05 2:44 5 78 Ida Bjerkreim Ellertsen Bjerkreim K20-39 42:28 4:07 6 51 Johanna Håland Bryne triatlonklubb K40-49 43:41 5:20 7 46 Trine Haugstad Undheim IL K20-39 45:49 7:28 8 20 Anita Helgestad Dahlskås Grødem Runners K20-39 46:26 8:05 9 36 Ida Marie Nilssen Kleppe K20-39 46:56 8:35 10 89 Stine Husveg Varhaug IL K20-39 47:19 8:58



De tre beste kvinnene på 10 kilometer. (Foto: Petter Dubland )



De tre beste herrene på 10 kilometer. (Foto: Petter Dubland )





