Dagen starter med 5 km mosjonsløp kl. 12:00.

Forberedelsene til bygging av ny skole og idrettshall i området mellom Friidrettsstadion og DeepOcean Arena er godt i gang, og det får konsekvenser for blant annet løypen på 5 km. Arbeidet kommer til å pågå de neste fire årene, og vi har derfor sett etter en ny løype hvor vi unngår konflikt med byggeområdet og som kan benyttes i flere år fremover. Løsningen som er valgt for 5 km. er en runde i samme løype som halvmaraton (se nedenfor), og hvor løypen justeres til riktig lengde inne på Friidrettsstadion. Start og mål blir på samme sted inne på banen.



Halvmaraton og stafett har start kl. 13:00.



Løpet har start og innkomst på Haugesund Friidrettsstadion. Som for 5 kmvil også påbegynt anleggsområde få konsekvenser for halvmaratonløypa. Start og mål blir på samme sted inne på Friidrettsstadion, og det skal løpes 5 runder i en rundløype på 4,160 km i området rundt Skeisvatnet og i Haraldsvang, men starten på hver runde blir annerledes enn tidligere år.



Det skal løpes på fortau langs Haakonsvegen til innkjørsel vest for Ishallen, der svinger en inn til høyre og følger sykkel- og gangsti nord til Skeisvatnet. Derfra og videre frem til Friidrettsstadion er løypa like tidligere års utgaver.



For stafetten blir det samme løype, og med veksling inne på stadion.





Påmeldingsavgift for Haugesunds Avis Halvmaraton er kr. 350,-, mens prisen er kr. 250,- for de som melder på 5 km. For påmelding til stafetten er prisen satt til kr. 1000,- pr. lag.

Ordinær påmeldingsfrist er satt til 4. juni 2023 kl. 23:59, men du kan melde deg på helt frem til løpsdagen.



Her kan du melde deg på





Relaterte artikler

Maryna Novik tok sin sjette seier i Haugesund halvmaraton

Maryna Novik og Sondre Øvre-Helland med klare seire i Haugesunds Avis Halvmaraton