European 10000m Cup er et årlig 10000-meterløp for europeiske utøvere, og ble avholdt for første gang i 1997. Konkurransens opprinnelse er fra noe som ble kalt Iberian 10000 metres Championships, som var en landskamp mellom spanske og portugisiske friidrettsutøvere. Dette arrangementet ble avholdt fra 1991 til 1996.

Løpet er blitt arrangert i mange ulike byer og land, og i 2011 var det Oslo og Bislett stadion som var vertskap. Den gangen var det Youssef El Kalai fra Portugal som vant herrenes løp på 28.20,03, mens Sara Moreira, også hun fra Portugal, vant kvinnenes finale med 31.39,11. To norske menn løp finalen det året. Sondre Nordstad Moen ble best med en 5. plass og 28.43,90, som den gangen var pers. Sindre Buraas ble nummer 7 med 28.56,46. Det var personlig rekord, og er den tiden som fortsatt står som hans beste på distansen.

I år og i det to neste årene vil arrangementet bli avholdt i franske Pacé.



Hanne Mjøen Maridal best av våre

I år deltok Norge med tre løpere i kvinneklassen. Alle tre løp i B-finalen, og det var Hanne Mjøen Maridal fra Strindheim IL som ble best med 5. plass og 33.46,01. Dette var sesongens beste hittil for Mjøen Maridal, som har 33.37,38 som pers fra 2021. Mathilde Theisen var gledelig tilbake i manesjen og ble nummer 8 med 34.50,24. Persen til Theisen er ett minutt bedre, fra NM i 2021. Kristin Waaktaar Opland ble nummer 11 og løp på 35.00,17. Dette var ny personlig rekord for henne.



Resultater fra B-finalen // Pacé, Frankrike

Plass Navn Nasjon Tid Merknad 1 NIC DHOMHNAILL Ide IRL 33:24.10 PB 2 HEASLIP Shona IRL 33:26.96 SB 3 LONEDO Rebecca ITA 33:28.75 SB 4 MARIDAL Hanne Mjøen NOR 33:46.01 SB 5 PEIPONEN Johanna FIN 33:54.22 SB 6 BÖHM Lilla HUN 33:58.60 PB 7 JULIEN Mélody FRA 34:40.55 8 THEISEN Mathilde NOR 34:50.24 SB 9 LUENGO Laura ESP 34:59.60 SB 10 AVRAMOVA Devora BUL 34:59.74 PB 11 OPLAND Kristin Waaktaar NOR 35:00.17 PB 12 TSOUPAKI Eirini GRE 35:26.24 13 KIRILIUK Lina LTU 35:30.22 SB 14 MAZURENKO Mariia UKR 35:51.30 15 KRŠINAR Neja SLO 35:57.14 16 ŽŪSINAITĖ-NEKRIOŠIENĖ Vaida LTU 36:03.17 SB 17 UMMEL Selina SUI 36:19.63 KOROTCHANSKY Aude FRA DNF SELVA Giovanna ITA DNF CHYDENIUS Nina FIN DNF



Resultater fra A-finalen // Pacé, Frankrike

Plass Navn Nasjon Tid Merknad 1 REH Alina GER 32:15.47 SB 2 ZINENKO Valeriia UKR 32:29.81 3 MAYER Domenika GER 32:35.95 4 WOLDU Mekdes FRA 32:37.52 SB 5 HERBIET Chloé BEL 32:42.54 6 GÖNEN Yayla TUR 32:43.29 PB 7 NAVARRETE Esther ESP 32:45.04 8 DIETERICH Eva GER 32:49.27 9 RUIZ Cristina ESP 32:49.60 10 STEWARTOVÁ Moira CZE 32:54.86 SB 11 KARASU Fatma TUR 32:56.80 12 PALMERO Elisa ITA 33:02.48 PB 13 DONNELLY Abbie GBR 33:04.40 14 NESTOLA Sara ITA 33:05.54 PB 15 PROKOFIEVA Yevheniia UKR 33:14.19 SB 16 PRIEGO Laura ESP 33:16.04 17 KALIUZHNA Viktoriia UKR 33:19.17 SB 18 ALLIER Mélanie FRA 33:19.80 19 RICHARDSON Aoibhe IRL 33:49.01 SB 20 MELERO Maitane ESP 34:26.48 21 RIBEIRO Sara Catarina POR 34:27.49 22 ATALAY Bahar TUR 34:30.32 23 MURRAY Rebecca GBR 34:33.94 24 ŠAJN Liza SLO 37:01.41 ARNAUDO Anna ITA DNF IRWIN Hannah GBR DNF EPIS Giovanna ITA DNF



Resultater fra A-finalen, herrer // Pacé, Frankrike

Plass Navn Nasjon Tid Merknad 1 CRIPPA Yemaneberhan ITA 28:08.83 SB 2 GETAHON Tadesse ISR 28:09.48 3 FIFA Ilias ESP 28:12.62 4 AYALE Gashau ISR 28:15.32 5 GHEBREHIWET FANIEL Eyob ITA 28:19.01 PB 6 GONDOUIN Valentin FRA 28:20.78 7 GEORGE Thomas GBR 28:23.06 8 FRÈRE Mehdi FRA 28:25.44 SB 9 RAMOS Jesús ESP 28:29.44 SB 10 CHEKOLE Dereje ISR 28:37.12 11 ABUHAY Yitayew ISR 28:37.70 12 GRAY Jack GBR 28:38.25 13 BOUR Felix FRA 28:39.93 14 ATAÇ Sezgin TUR 28:41.17 15 PALCAU Fabien FRA 28:41.48 SB 16 DAGUINOS Etienne FRA 28:42.49 SB 17 AOUANI Iliass ITA 28:42.72 18 CURTIN Fearghal IRL 28:44.31 SB 19 BELACHEW Godadaw ISR 28:46.88 20 TEKLEBRHAN-BERHE Filmon GER 28:47.51 21 LEACH Matthew GBR 28:48.01 22 VOJTA Andreas AUT 28:55.99 SB 23 PÉREZ Juan Antonio ESP 28:57.11 SB 24 BECKER Jan Lukas GER 28:57.47 25 LE GUEN Morgan SUI 28:58.08 PB 26 ROJO Yago ESP 29:01.39 SB 27 ALAIZ Roberto ESP 29:07.64 28 MONDAZZI Alberto ITA 29:08.16 29 SELVAROLO Pasquale ITA 29:08.39 30 ÖZDEMİR Ramazan TUR 29:15.67 31 MALEDE Bukayawe ISR 29:16.54 CRIPPA Nekagenet ITA DNF





Mer informasjon

