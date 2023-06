Sørbråten Idrettslag ønsker velkommen til den 37. St. Hansgaloppen. Løpet har status som et Kondis kvalitetsløp, noe som blant annet betyr at du får rabatt dersom du er Kondismedlem. Løp i ditt eget tempo gjennom Sommernatten.



Den lengste løypa starter ved Maridalen skole, mens den korteste løypa starter på Brekke. Målgang for begge er ved skolen.



Løperparet Bersagel og Heiberg Sundby vant løpet i 2022. Førstnevnte på ny løyperekord. (Foto: Arrangøren)





Litt fakta

Sørbråten IL tilbyr to distanser: 14,5 km og 8,3 km

Merk starttiden: kl. 21:00

Langløypa har start og mål på Maridalen skole, mens kortløypa starter på Brekke og går i mål ved Maridalen skole (Du blir kjørt med buss fra Maridalen skole kl. 20:22 til starten)

Startnummer hentes på Maridalen skole frem til 20:45 på løpsdagen. (Du kan også melde deg på fram til da)

Dusjmuligheter på skolen

Drikkestasjoner: to på langløypa, en for kortløypa.

GRATIS VAFLER og KAFFE i mål!





Fra løpet i 2016. Her krysses Gamle Maridalsvei.





