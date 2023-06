(Foto: Stein Arne Negård))

Fin samlingsplass ved Hol barnehage.

Ukas bedriftsløp på Hedmarken ble flyttet fra 25.april grunnet stort snøfall. Kartene var allerede printet da avgjørelsen om utsettelse ble tatt. På kveldens løpskart var det derfor et skravert område som den gang stod under vann. Nå var vannet borte, og man kunne trygt løpe tvers over dette skraverte området.

Kart:

Furuberget. Målestokk 1:7500 for alle klasser med unntak av D/H 1,5 km som har 1:5000. Ekvidistanse 5 m. Utgitt 2003, revidert 2004-2021.

Terreng:

Nærterreng brukes mye som rekreasjonsområde med mange stier og tråkk. De fleste har løpt her tidligere, men godt nok kjent til å unngå bommer var det ikke. Å holde orden på alle stiene er ikke lett, og så var dette med retningen med kompasskursen da. Furuberget er og blir en utfordring, og så virker det som bakkene også blir brattere med årene....



I alt stilte 140 løpere til start. Raskest i langløypa var 70-åringen (!) Sigurd Dæhli. Ingen damer valgte langløypa denne gangen, men i 4,5 km-løypa var Nikoline Ekeberg Schjerve suverent raskest.

Løyper:

D 1,5 km 8 poster H 1,5 km 8 poster

D 2,5 km 11 poster H 2,5 km 10 poster

D 3,5 km 12 poster H 3,5 km 11 poster

D 4,5 km 13 poster H 4,5 km 13 poster

D 5,5 km 14 poster H 5,5 km 14 poster

Neste uke er det bedrifts o-løp i Elverum fra skistadion til Strandbygda IL på kartet Loken.

Terminliste, resultater og påmelding

Reportasje fra bedrifts-o-løpene 2023:

Moskogen: Fin start på bedrifts-o-løpene i Innlandet

Mjøsparken: 130 stilte i bedrifts-o-løp fra Mjøsparken i Brumunddal

Øvre Vang: Bedrifts o-løp fra Lunden skole i Øvre Vang

Ilseng: Bedrifts o-løp fra Ilseng og bursdagskake til alle

Vestre skogbygd: Bedrifts o-løp med gjenbruk av Pinseløpsposter

O-sport med salg av o-utstyr​.

Posten med avlappende oppvarming.

Vinneren av langløypa, Sigurd Dælhi-Løten kommune BIL,ut fra start.

Randi Aas Fjæstad, Løten kommune BIL mot mål.

Stein Nordvi, Elverum kommune BIL mot mål.

Hamar Post-løperne diskuterer løyper og koser seg i sola etter ent løp​.

De beste i Bedrifts-o-løp i 06.06.2023:

D 1,5 1,7 KM

Plass Navn Klubb Distrikt Tid Etter Km-tid

1 Marith Brekke Hamar OK 30:03 17:40

2 Elin Moe Græsli Hamar OK 31:59 01:56 18:48

3 Elisabet Høgset Rise Geno 34:09 04:06 20:05

D 2,5 2,4 KM

1 Anne Bergljot Falck-Ytter Høgskolen i Innlandet 38:18 15:57

2 Øyfrid Larsen Moen NTNUI 40:08 01:50 16:43

3 Bente Tangen Wikstrøm Geno 41:20 03:02 17:13

D 3,5 3,5 KM

1 Kjersti Rønning Innlandet 43:49 12:31

2 Kjersti Narum OL Vallset/Stange 44:49 01:00 12:48

3 Anne Sørum Mjøs Retail 47:51 04:02 13:40

D 4,5 4,6 KM

1 Nicoline Ekeberg Schjerve Norconsult 36:15 07:52

2 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 44:47 08:32 09:44

3 Turid Wiik Mattilsynet 52:22 16:07 11:23

H 1,5 1,7 KM

1 Trygve Jan Bjerke Hamar Post BIL 29:13 17:11

2 Jan Olav Tuterud Hamar Post BIL 30:06 00:53 17:42

3 Geir-Håkon Øverby If Skadeforsikring 32:11 02:58 18:55

H 2,5 2,5 KM

1 Edvard Dahl OL Vallset/Stange 30:04 12:01

2 Arne Hagen Vegvesenet 30:46 00:42 12:18

3 Ole Hans Øie LMF 32:27 02:23 12:58

H 3,5 3,5 KM

1 Terje Tangen Ringsaker OK 36:30 10:25

2 Svein Godager Løten O-Lag 37:19 00:49 10:39

3 Knut Johan Schjerve LMF 37:39 01:09 10:45

H 4,5 4,6 KM

1 Terje Fjæstad Gjensidige 48:25 10:31

2 Morten Stenberg NRK 51:29 03:04 11:11

3 Arne Arnesen Elvia 52:27 04:02 11:24

H 5,5 5,5 KM

1 Sigurd Dæhli Løten kommune BIL 44:26 08:04

2 Bjørn Solbergseter Austmarka o-lag 46:33 02:07 08:27

3 Michael Sætvedt Raufoss Technology 47:43 03:17 08:40