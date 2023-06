Treungen er sentrum i Nissedal kommune i Vest-Telemark. Skuggenatten er en lett synlig topp med høyeste punkt 706 meter over havet. Toppen er et naturlig toppturmål for mange spreke turgåere. Skuggenatten Opp ble arrangert for første gang i 2010, og har hatt NM-status to år tidligere, både i 2015 og 2018.



Løypeprofil og løypebeskrivelse

Løypa er 4,3 km lang fordelt på 456 høydemeter. Det starter med cirka 800 meter flatt på grusveifør man starter på blåmerket turløype. Gjennomsnittlig stigning er cirka 10 % og 60-70 % av underlaget er sva-fjell.Etter 1,5 km går løypa opp et bratt sva-parti med stigning på cirka 20 %. Dette er det lengste brattpartiet i løypa og i enden av det finner du drikkestasjonen. Etter sva-partiet følger løypa ryggen av fjellet i kupert terreng med panoramautsikt i alle retninger. Før den siste bratte oppstigningen mot toppen er det et relativt flatt parti på cirka 300 meter.



Skilt langs løypa forteller gjenstående km til mål, og det er godt merket med blåfarge.



Denne filmen fra Jermansen Media i 2017 gir deg et inntrykk av løypa og terrenget



Løyperekorder

Thomas Bereket fra Tjalve IL innehar løyperekorden for menn, og den lyder 22 minutter og 18 sekunder. Heidi Weng fra BUL har rekorden i dameklassen, på 26 minutter og 36 sekunder.



Deltakere

Det har ofte vært velkjente langrennsløpere å se oppover Skuggenatten, og også i år kommer det noen kjente skiløpere. Ragnhild Gløersen Haga og Lars Berger har lagt skiene på hylla, men løpeskoene sitter fortsatt godt, og de deltar i årets Skuggenatten Opp. Det samme gjør Geir Steig, som også er en tidloigere langrennsløper. Han satser nå på terreng og motbakkeløp, med seire fra blant annet Molden Opp og Bystien Opp Førde. Han har også vunnet Storehaugen Opp og han vil sikkert være en pallkandidat i NM.



På deltakerlisten ser vi også at tidligere norgesmester i motbakkeløp, Øyvind Heiberg Sundby, står oppført. I kvinneklassen finner vi blant andre Kristin Waaktaar Opland og Anita Iversen Lilleskare. Sistnevnte med flere deltakelser i EM og VM i motbakkeløp, samt flere løyperekorder på CVen. Hun deltok i begge tidligere NM på Skuggenatten (2015 og 2018) og løp inn til sølv den andre gangen.



Flere klasser

Alle født før 31.12.2011 kan delta.



Velg TRIMKLASSE

dersom du ønsker å delta uten tidtaking. Du kan også melde deg på ved start og velge starttidspunkt mellom 09.00 - 11.00.



Velg KONKURRANSEKLASSE

dersom du ikke er medlem i et idrettslag/klubb eller idrettslaget/klubben du representerer ikke er registrert i NFIF med friidrett som særidrett.



NORGESMESTERSKAP

Velg junior U-23(f. 2001-08),senior (23 år og eldre) eller veteranklasse dersom du ønsker resultatet ditt registrert i offisielle NM resultatlister. Det forutsetter at idrettslaget/klubben du representerer er registrert i NFIF med friidrett som særidrett. Sjekk dette før påmelding!



Mer informasjon

Gå til påmeldingen

Se deltakerlisten

Arrangørens hjemmeside