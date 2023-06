50-åringen Endre Hjelseth holdt unna for vinneren av de to siste karuselløpene, Erlend Engum, og vant den 3,4 km flate løypa på grus og sti på gode 12:13. Erlend måtte se seg slått med tre sekunder etter å ha fulgt Endre fra start. Dermed har triatleten fra Hamar IL to seiere og to andreplasser i årets karusell. På tredjeplass fulgte LIF-løperen Henning Mortensen som er på god vei tilbake etter skade og nok vil være med å kjempe om nye seiere utover sesongen.

Klar seier til Camilla

Med Esther Innselset i trimmodus var det Tippingas Camilla Rustadbakken Berg den klart raskeste av kvinnene med 14:30, fulgt av Marit Aamdal, RULK og Bente Langøigjelten, Hamarløperne "på pallen". .

Oddenløpet var Hamarkarusellen best besøkte løp i fjor med 43 deltakere, mens det denne gang stoppet på 31. Kanskje var det noen konkurransesugne som sparte beina til Birkebeinerløpet kommende helg?

Løypekart - Oddenløpet 2022 og -23:



Sjelden mulighet 20. juni

Siste løp før ferien går tirsdag 20. juni med er en spennende nyhet i Hamarkarusellen. Da kommer det nemlig en sjelden mulighet til å få registret en tid på 10 000 m på Børstad idrettspark. Her forventer vi at løpere og resultatorienterte mosjonister kjenner sin besøkelsestid og benytter denne ultimate muligheten til å fa en reality-checck før sommerformen skal pleies!

Resultater Hamarkarusellen, Oddenløpet 06.06. 2023: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Camilla Rustadbakken Berg Hamar Skiklubb/ Norsk Tipping K40-49 14:30 00:00 2 Marit Aamdal Rulk K40-49 15:43 01:15 3 Bente Langøigjelten Hamarløperne K50-59 17:51 03:22 4 Turid Borud Innlandet BIL K60-69 18:18 03:51 5 Esther Innselset Hamarløperne K40-49 22:48 Menn. 1 Endre Hjelseth Innlandet Fylkeskommune B.I.L M50-59 12:13 00:00 2 Erlend Engum Hamar IL Triatlon M40-49 12:15 00:03 3 Henning Mortensen Lillehammer IF M40-49 12:49 00:36 4 Patrick Åserud Furnes M50-59 13:03 00:52 5 Jo Reistad Furnes M40-49 13:07 00:55 6 Erlend Laukvik Adamstuen Løpeklubb M30-39 13:09 00:59 7 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb / Norsk Tipping M50-59 13:14 01:04 8 Svein Christian Wedum Eidsiva BIL M30-39 13:30 01:19 9 Severin Myrbakken Rena M50-59 13:46 01:35 10 Magnus Holland-Olssen Hamar M16-19 13:47 01:36 11 Bjørn Ingvaldsen Ottestad M30-39 13:57 01:47 12 Anders Fossum Brumunddal M40-49 14:02 01:51 13 Jan Hovde Asko M50-59 14:08 01:58 14 Kasper Aarbogh Ottestad Triatlon M16-19 14:12 02:00 15 Hans Thorvald Nygaard Ingeberg M30-39 14:11 02:01 16 Håkon Amb Asko M50-59 14:13 02:03 17 Thomas Pedersen Brattglede M40-49 14:22 02:15 18 Jens Nordland Hamar M40-49 15:02 02:53 19 Espen Storslett Hamar M30-39 15:09 02:59 20 Lars Galåsen Vang Skiløperforening M20-29 15:24 03:14 21 Ronny Bohrmann Arribatec / Kondis M50-59 16:06 03:57 22 Are Jansrud Sparebank 1 Østlandet BIL M50-59 16:17 04:08 23 Jørn Christian Bergum Jørn Christian Bergum / Vilmer M30-39 16:58 04:51 24 Ole Peter Bergaust Veldre Friidrett M70-79 17:39 05:30 25 Odd Perry Søvik Hamar M60-69 19:12 07:05 26 Jørn Petter Gjermundsen Ottestad M50-59 20:55 08:47 27 Jan Erik Haraldseth Hamar M50-59 24:19 12:11

