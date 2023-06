World Mountain and Trail Running Championships samler for andre gang løpere fra ulike disipliner til et felles VM, der de tradisjoenelle motbakke og fjelløpene får selskap av ultradistansen som tidligere hadde eget VM.

Årets mesterskap arrangeres i østerikske Innsbruck-Stubai denne uken.

Se forhåndsomtale: 22 løpere tatt ut til World Mountain and Trail Running Championships i Innsbrück 7.-10. juni

Program:

07. juni Vertikal - 7,1 km /1.020 hm

08. juni Trail short - 45,2 km / 3.132 hm

09. juni Trail long - 86,9 km/5.554 hm

10. juni Mountain classic up/down - 15 km /751 hm

Alle løpene streames på denne YouTube-kanalen: WMTRC 2023 Innsbruck-Stubai streams (onsdag 12:30, torsdag 11:30, fredag 12:45,lørdag 10:50)

Alle resultater kommer her: Race Result - World Mountain and Trail Running Championships Innsbruck-Stubai 2023

Mesterskapets hjemmeside

Sebastian Krogviki terrengultra i forrige WMTRC i Thailand 2022. (Arrangørfoto)