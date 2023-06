Fredag 2. juni gikk startskuddet for den 7. utgaven av Lofoten Ultra Trail. I år ble det en ekstra krevende tur for deltagerne med 6-7 grader, vind og tidvis kraftig regnvær. I tillegg ble utøverne møtt både med gammel og ny snø på de høyeste toppene.

Drøye 330 deltagere fra 22 nasjoner stilte til start på distansene fra 12 km og opp til 100 miles. I tillegg var det god deltagelse på stafettene over 50 miles og 100 miles. Her var det 17 lag på startstreken pr distanse.

100 Miles

Totalt 50 utøverne stilte til start i Kjerkfjorden (Reine), og skulle tilbakelegge 161 km og ca 6500 utfordrende høydemeter til Svolvær. Årets løp krevde sitt, og det var 50% som måtte stå av løpet før de nådde målseilet i Svolvær.

I kvinneklassen var det Gro Siljan Hjukse fra Salomon Norge som tok seieren, og det er bare en drøy måned siden Hjukse vant Sandnes Ultra Trail (100 miles). Hun var i tetgruppen fra start, men i siste halvdel av løpet dro hun fra de øvrige konkurrentene. Hjukse brukte 32 timer og 11 minutter, mens Monica Kransvik fra Lofoten Løpeklubb kom i mål på 34 timer og 19 minutter. På tredjeplass fulgte Miriann Andersen fra Nerskogen IL på 36 timer og 43 minutter.



I kvinneklassen var det Gro Siljan Hjukse fra Salomon Norge som tok seieren. (Foto: Ian Corless)



Hallvard Schjølberg fra Lofoten Løpeklubb.(Foto: Ian Corless)

I herreklassen tok Hallvard Schjølberg fra Lofoten Løpeklubb sin fjerde seier (vant i 2016-2018) på sitt 4. forsøk. Schjølberg var helt framme i tet fra start, og halvveis ved Leknes hadde han opparbeidet seg et solid forsprang til konkurrentene. Vinnertiden ble 22 timer og 31 minutter. Polske Bartosz Fudali ble nummer to på tiden 25 timer og 38 minutter. Franskmannen Charles Desaleux tok tredjeplassen på 26 timer og 52 minutter.

Pga beiteforhold var traseen lagt om i Leknesområdet noe som påvirket de 2 lengste distansene.

50 Miles

I år var starten for 50 Miles flyttet fra Borg og inn til Leknes sentrum. Svenske Cecilia Wegnelius vant kvinneklassen på 13 timer og 57 minutter. Hun var drøye timen foran tyske Tanja Volm, mens Hanna Walsøe fra Svolvær tok tredjeplassen på 15 timer og 18 minutter.

I herreklassen ble det en solid seier til Adrian Grunert fra Slovakia. Han brukte 12 timer og 21 minutter. Det ble en tett kamp på de neste plassene. Det skilte kun drøye 2 minutter fra andreplassen til femteplassen. Det ble nederlandske Nicky Brouwer som sikret 2. plassen på 13 timer og 5 minutter etter spurtduell mot Eivind Berstad fra Bellona. Det skilte kun 1 sekund mellom disse to.

48 km

Shanga Balendran fra Svolvær tok en suveren seier i kvinneklassen med tiden 05:53:14. Dette var nestebeste tid totalt på distansen. Shanga var knappe to timer foran nummer to, svenske Sara Axblom. Hun tilbakela de 48 km på 07:42:33. I herreklassen ble det en klar seier til Kristian Haga fra Alstad Open. Han kom inn på 05:34:53. Nummer to ble Fredrik Svendal fra Sandnes IL på tiden 06:16:01. (Bildet: Shanga Balendran. Foto: Sportograf)

24 km

På denne distansen ble det lokale seire både i kvinne- og herreklassen, og det var solide tider både på Mirjam Saarheim, Lofoten Løpeklubb blant kvinnene (02:54:40) og Kjell-Egil Krane Ingebrigtsen, Lofoten Triathlonklubb i herreklassen (02:22:49).

Hilde Kaspersen og Sigve Høyen Wærstad tok andreplassen i sine klasser.



Mirjam Saarheim, Lofoten Løpeklubb. (Foto: Ian Corless)

12 km og stafetter

På den korteste distansen gikk seieren til Torill Stavøy fra Myre i kvinneklassen, mens Iver Holen fra Tromsø Randoneeklubb vant herreklassen

Laget Equinor Harstad vant stafetten over 50 miles, mens FOAK tok en klar seier på den doble distansen.



Sommeren var ikke helt på plass ennå. (Foto: Ian Corless)

Komplette resultater: https://my.raceresult.com/204950/

De beste pr distanse:

100 Miles, Kvinner

Nr Navn Klubb Tid 1 Gro Siljan HJUKSE Salomon Norge 32:11:27 2 Monika KRANSVIK Lofoten Ultraløperklubb 34:19:43 3 Miriann ANDERSEN Nerskogen IL 36:43:37

100 Miles, Menn

Nr Navn Klubb Tid 1 Hallvard SCHJØLBERG Lofoten Ultraløperklubb 22:31:25 2 Bartosz FUDALI NorDan 25:38:57 3 Charles DESALEUX Etoile Pujols Olympiqe 26:52:00 4 Lukasz PRZYBYLSKI KS Idmar 28:09:09 5 Jules HAUSPY Vikings 29:53:25 6 Terje SANDNESS Team Sandness 30:02:07 7 Arvid HÖGLUND Måns Martinsson foundation 30:39:21 8 René LUTZ BSC Eichenwies 30:39:31 9 Roy ALAPNES Senja Sportsklubb 31:05:21 10 Odd Martin ØVREBØ Måløy 31:05:24

50 Miles Kvinner:

Nr Navn Klubb Tid 1 Cecilia WEGNELIUS Team Arduua 13:57:27 2 Tanja VOLM EVO rennt, 100 MCS 14:58:38 3 Hanna WALSØE Svolvær 15:18:42

50 Miles Menn:

Nr Navn Klubb Tid 1 Adrian GRUNERT Salamun 12:21:51 2 Nicky BROUWER KBOOM RUNNING 13:05:09 3 Eivind BERSTAD Bellona 13:05:10 4 Lukasz POPKO KOG 13:05:39 5 Simon JOHANSEN Harstad 13:07:46 6 Bernt Erik WESTRE Triathlon Väst 13:13:39 7 Kestutis JUOZAITIS Vilnius 13:23:43 8 Romain CHAPRON Vendeville 13:50:06 9 Eddie MORTON Malmø 14:24:07 10 Ali HALMAS Hadsel Løpeklubb 14:29:30

48 km Kvinner:

Nr Navn Klubb Tid 1 Shanga BALENDRAN Ingen 05:53:14 2 Sara AXBLOM Majornas IK 07:42:33 3 Sylwia Barbara KACZMAREK Arduua Team 07:46:59 4 Claire ARMSTRONG Edinburgh 07:50:55 5 Maren BYRKJELAND Team Alstad Open 08:01:10 6 Abelone LYNG Rab 08:08:54 7 Malene ØEN Stord IL 09:12:48 8 Elizabeth MARASCO Boulder 09:25:40 9 Isabella MATIC Team Johaug 09:26:50 10 Cecilie KROGSLUND STIG gbg 10:26:47

48 km Menn:

Nr Navn Klubb Tid 1 Kristian HAGA Alstad Open 05:34:53 2 Fredrik SVENDAL Sandnes IL 06:16:01 3 Fredrik Erland LIMA Amina 06:45:00 4 Thorvald MOSVOLD Team Alstad open 06:51:52 5 Pål DYBFEST Lofoten Ultraløperklubb 06:58:45 6 Haavard NJOELSTAD Alstad Open 07:12:43 7 Peter VASSHAUG Svolvær 07:35:50 8 Florian LABRY UA Société Générale 07:38:23 9 Fabien MÉTRAILLER Grimisuat 07:38:30 10 Andrei POLITOV Tyumen 07:38:43

24 km Kvinner:

Nr Navn Klubb Tid 1 Mirjam SAARHEIM Lofoten Ultraløperklubb 02:54:40 2 Hilde KASPERSEN Vestvågøy Triathlonklubb 03:31:46 3 Guro BRATTÅS (Bardu) 03:32:39 4 Inda GARIN FOLKEGÅRD (Bodø) 03:42:49 5 Kristine Aalbu LJOSLAND (Oslo) 03:51:17

24 km Menn:

Nr Navn Klubb Tid 1 Kjell-Egil KRANE INGEBRIGTSEN Lofoten Triathlonklubb 02:22:49 2 Sigve Høyen WÆRSTAD Leknes skiklubb 02:38:06 3 Kristoffer HÅKONSEN Vestvågøy triatlonklubb 03:06:12 4 Per-Christian Listau JOHANSEN Lofoten Triathlon klubb 03:19:28 5 Markus ERNGRUND (Stockholm) 03:22:43

12 km Kvinner:

Nr Navn Klubb Tid 1 Torill STAVØY (MYRE) 01:25:28 2 Stine RYSLETT (Tromsø) 01:27:54 3 Monica Ejlertsen HØGH (Gimsøysand) 01:30:07

12 km Menn:

Nr Navn Klubb Tid 1 Iver HOLEN Tromsø Randoneeklubb 53:32:00 2 Eivind Bokalrud FREDLY Ingen 01:11:46 3 Lennart STEFFENSEN (Myre) 01:27:51

Vinnere stafett, 50 Miles og 100 Miles: