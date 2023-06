De rundt regnet fem tusen deltakerne som er ventet å delta aktivt i jubileumsfesten fordeler seg med 3251 på selve Birkebeinerløpet 21 km, 842 på HalvBirken 12 km, 156 UltraBirken 60 km, 131 Birken fjellmaraton 42 km, 98 på Birken 5 km og 233 UngdomsBirken. (Påmeldingstall pr. fredag ettermiddag) I tillegg er det ventet ca. 300 til BarneBirken på Stampesletta lørdag ettermiddag.

Før startskuddene smeller for de mange distansene vi det være nær 1000 flere startklare enn i fjorårets utgave da 4177 var påmeldt og 3500 gjennomførte en av de sju distansene.

Tørt og varmt

Pga. sen snøsmelting var Birken-arrangørene lenge i tvil om det var mulig å gjennomføre de to lengste utgavene med start fra Sjusjøen, UltraBrken ofg Birken Fjellmaraton, i de vanlige traséene på fjellet. Det ligger fortsatt litt snø igjen, men faste detagere vil nok oppleve at det har vært mer krevende forhold enn i år. Hovedløypa mellom Birkebeineren skistadion oppover Sjøsæterlia og ned via Mesna saga er bar og tørr etter sommerlige temperaturer uten nedbør den siste måneden. Utfordringen kan nok heller nli temperaturen som vil krype over 20 grader i skogen.

Fra Sagmyra midt i Birkebinerløpet to dager før løpet hvor det nesten har tørket helt opp. (Foto: Rolf Bakken)

Favorittene

Basert på de forhåndspåmeldte er det på papiret to klare forhåndsfavoritter til årets løp. Vi er imidlertid usikre på formen til BULs Weldu Negash Gebretsadik som vant sju ganger fra 2012 før Senay Fissehatsion tok over tronen med seire i 2017, 2021 og 2022. Det er i følge arrangøren heller ikke sikkert at BUL-løperen stiller år. Sjus Prestsæter er uansett et hett navn for de aller øverste plasseringene, og det er i tillegg til spesialistene mange sterke langløpere med ski på beina på start. Andreas Nygaard, Morten Eide Pedersen, Karstein Johaug jr og ikke minst Joar Thele vil nok i alle fall henge bra med i de tøffe kneikene til toppen av løypa etter 8 km. Sistnevnte er kjent for sine forrykende åpninger og viste også at han kan holde helt inn i Fornebuløpets 10 km.

I kvinneklassen må Hanne Mjøen Maridal anses som en klar favoritt, men erfaringsmessig kommer det sterke, konkurransesugne løpere til tart helt på tampen.

Fjorårets løp ble viunnet av Kristin Størmer Steira og Senay Fissehatsion på henholdsvis 1:17:41 og 1:09:01 i den ganske nøyaktig 20 km lange løype som i år er uendret.

Kongen av Birkebeinerløpet, Weldu Negash Gebretsadik,etter sin siste av sju seire i 2019. (Foto: Finn Olsen)

Runfacts

De unge velger Birken, de største klassene i Birkebeinerløpet er 25-30 for kvinner og 30-35 for menn. De største klassene har de siste årene tradisjonelt vært 45+, men til både ski og løp er de store klassene blant de unge voksne i alderen 25-40 år.

Deltagere fra 23 ulike nasjoner stiller til start

Einar Behrns fra Brumunddal deltar i sitt 92. Birkenarrangement og har flest deltagelser av alle Birkebeinere

Maria Wergeland (16) fra Hosle er løpets yngste deltager mens Erik Stoltenberg-Hansen fra Porsgrunn er 86 år og er løpets eldste på herresiden. Liv Astri Løkken fra Raufoss er løpets eldste kvinnelig deltager, 81 år.

20 deltagere, 18 menn og 2 kvinner har løpt selve Birkebeinerløpet alle ganger.

12 deltagere, 11 menn og 1 kvinne, har greid merkekravet alle ganger

Nyheter å merke seg i år:

HalvBirken starter før Birkebeinerløpet og eldrestarten utgår slik at de eldste også velger pulje selv.

Deltagere i eliteklassene rankes ikke lenger inn i aldersklassene. Det blir i den forbindelse merkeberegning på lik linje med de andre klassene også i eliteklassene.

Det blir nok mange støle bein etter nedoverløping mot mål i år også. (Foto: Rolf Bakken)

Samleside for Birkebeinerløpet med statistikk og lenker til alle reportasjer