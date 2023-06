I januar ble Karoline og samboer Halfdan Emil Færø foreldre til Johanne, og allerede i slutten av april var mamma-permisjonen fra konkukurranse-løping over for den nybakte moren da hun likeså godt gikk helt til topps i VM-uttaket i Varden Opp. Dermed kvalifiserte hun seg til VM i fjelløping som pågår i Innsbrück-Stubai fra 7. til 10. juni. Mesterskapet ble innledet med motbakkeløp onsdag med tre kvinner og fire norske menn på startstreken.

I sitt livs form

Å delta i VM med en baby på fem måneder krever også sitt av teamet rundt, noe hun heller ikke legger skjul på i sin Instagram-post etter den råe prestasjonen:

- 9. plass i VM motbakke!! Dette var STORT! Med fullklaff på alt i fra løpsopplegg og dagsform til timing av amming og pumping av melk på vei inn i call-room var det faktisk mulig å bli topp ti i verden. For 5 måneder siden virka dette umulig, men nå har formen faktisk aldri vært bedre. Stort å få dele dagen med Johanne, Halfdan, mamma og pappa.

Den regjerende verdensmester Andrea Mayr fra Østerrike tok sin 7 gullmedalje foran Philaries Jeruto Kisang fra Kenya og Grayson Murphy fra USA. Kenya vant oppskriftsmessig lagkonkurransen foran Tyskland og Storbritannia. Norges tre deltakere ble 11. beste nasjon.

Foruten Karoline Holsen Kyte sin 9. plass vel tre og et halvt minutt bak vinneren, ble Nora Markhus fra Stord nr. 35 og Ida Waldal fra Hommelvik plassert seg som nr. 61.

Resultater Vertical Female Rank Name Nation Pts Time Gap 1. Andrea MAYR AUT 191 pts 48:14:00 - 2. Philaries Jeruto KISANG KEN 190 pts 48:51:00 37 3. Grayson MURPHY USA 189 pts 49:22:00 +1:08 Norske: 9. Karoline Holsen KYTE NOR 183 pts 51:51:00 +3:37 35. Nora MARKHUS NOR 157 pts 55:21:00 +7:07 61. Ida WALDAL NOR 131 pts 59:00:00 +10:46

Herreklassen

I herreklassen gikk gullet til kenyanske Patrick Kipngeno foran ugandiske Levi Kiprotich og nok en kenyaner Josphat Kiprotich. Kenya tok også hjem gullet i i lagkonkurransen foran Uganda og Sveits. Norge kom på 10. plass i lagkonkurransen.

Her var Johan Bugge fra Eidsvåg, akkurat som i VM-uttaket for halvannen måned siden, best av de norske med 21. plass vel fire minutter bak vinneren. Videre fulgte Halfdan-Emil Færø fra Varegg på 39. plass, 6:20 bak, Harald Kårbø fra Stord på 46. plass og Joel Dyrhovden fra Samnager endte på 78. plass.

Resultater Vertical male Rank Name Nation Pts Time Gap 1. Patrick KIPNGENO KEN 191 pts 40:18:00 - 2. Levi KIPROTICH UGA 190 pts 41:51:00 +1:33 3. Josphat KIPROTICH KEN 189 pts 42:04:00 +1:46 Norske: 21. Johan BUGGE NOR 171 pts 44:25:00 +4:07 39. Halfdan-Emil FÆRØ NOR 153 pts 46:38:00 +6:20 46. Harald KÅRBÖ NOR 146 pts 47:41:00 +7:23 78. Joel DYRHOVDEN NOR 114 pts 50:25:00 +10:07

Forhåndsomtaler av WMTRC 2023::