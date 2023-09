Dagens short trail var på 45,2 km, og løperne forserte 3132 høydemeter med start i Innsbruck og mål nede i Stubaidalen. Det var også 2719 m nedstigning, og de siste seks kilometerne bød på en tøff og teknisk utforbakke der løperne skulle ned 1400 m fra 2399 moh.

På grunn av dårlige værforhold ble konkurransen avbrutt, og ca. 50 utøvere ble berørt. Sikkerheten til alle deltagere er arrangørenes høyeste prioritet, og den var det ikke mulig å garantere for under de rådende værforhold på slutten av dagen.

God kontroll på gullet

Den norske tittelforsvareren fikk sammen med briten Thomas Roach en luke til de øvrige 170 konkurrentene, og det var disse to kampen om den edleste medaljen ble stående mellom.

Før 20 km var unnagjort var Sian alene i tet og økte forspranget i den lengste stigningen. Ved passeringspunktet på 30,8 kilometer var avstanden oppe i vel to og et halvt minutt. Briten tok innpå utfor, men i den siste stigningen økte Stian forspranget igjen. Nedover mot mål hadde han full kontroll og vant med 2:18 minutters margin etter å ha gjort unna 45,2 km på 4:19:00. Luca del Pero fra Italia tok bronsen 46 sekunder bak Thomas Roach.

Stians postet følgende på sin Instagramkonto umiddelbart etter ar seieren var sikret:

- Et stort mål for meg å gjenvinne tittelen i år, og jeg følte meg bra der ute i dag. Vakker natur og masse publikum som heier på meg hele veien.

Anders Johnny Kjærevik løp seg hele veien oppover på lista og endte på 20. plass, 23.03 bak sin triumferende landsmann. Jonas Hesthaug ble nr 48, mens Sebastian Krogvig brøt løpet.

De norske herrene ble nr. 5 i lagkonkurransen bare sekunder bak Polen. Storbritannia, Italia og Frankrike var i tur og orden klare medaljevinnere i kronologisk rekkefølge.

Topp tre menn: Rank Bib Name Nation Time Gap 1. 2246 Stian Hovind ANGERMUND NOR 04:19:00 02:37:20 2. 2142 Thomas ROACH GBR 04:21:18 +2:18 3. 2187 Luca DEL PERO ITA 04:22:04 +3:04 Øvrige norske: 20. 2248 Anders Johnny KJÆREVIK NOR 04:42:03 +23:03 48. 2247 Jonas HESTHAUG NOR 04:56:33 +37:33 98. 2249 Sebastian KROGVIG NOR DNF

Alle resultater

Nordskar sterk oppover

Sylvia Nordskar som kom fra en flott 4. plass i en fjellmaraton i Spania gjorde et nytt godt løp. Hun var helt oppe på 8. plass halvveis i løpet, men tapte til konkurrentene nedover og endte til slutt på 13. plass snaue halvtimen bak. Ida Amelie Eid Robsahm løp inn til en 36. plass, mens Eli Anne Dvergsdal brøt løpet.

I gullkampen var det lenge spennende. Franske Clementine Geoffrayvar var sterkest på slutten og distanserte lenge ledende Judith Wyder fra Sveits med to minutter Therese Leboeuf også fra Sveits ble den tredje kvinnen på pallen. Svenske Emilia Brangefält besatt 5. plassen og norskbosatte Emilie Forsberg ble nr. 8.

Sverige ble med det 4. beste nasjon bak vinnende Frankrike med Sveits og USA som de andre medaljevinnerne.

Clementine Geoffrayvar ​ jublende på oppløpet. (Foto fra mesterskapets facebookside)

Topp tre kvinner: 1. 2133 Clementine GEOFFRAY FRA 04:53:12 02:03:08 2. 2314 Judith WYDER SUI 04:55:13 +2:01 3. 2310 Theresa LEBOEUF SUI 05:09:29 +16:17 Norske: 13. 2251 Sylvia NORDSKAR NOR 05:21:25 +28:13 36. 2252 Ida Amelie Eid ROBSAHM NOR 05:42:22 +49:10 2250 Eli Anne DVERGSDAL NOR DNF

Alle resultater

Hjemmesiden til mesterskapet

Facebooksiden til mesterskapet

Se også: Karoline Holsen Kyte med fantastisk "mamma-prestasjon" i VM i fjelløping