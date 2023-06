Tekst av: Jan R. Hansen / Sverre Larsen. Foto: Sverre Larsen



Det var kjempestemning blant unge og gamle terrengløpere som var samlet for Terrengkarusellens 9. løp på plenen bak sykehuset, tett ved stabburet og Aren­feldts dam, et idyllisk sted å arrangere løp fra på denne vakre tiden av året.

Til tross for strålende vær blir juni aldri en måned for deltakerrekorder, mye pga. firmasamlinger og skole­avslutninger før ferien. Likevel telte vi inn 815 deltakere på hovedløpet, fordelt med 367 jenter og 448 gutter, drøyt 100 flere enn det tilsvarende løpet i fjor. Hele 144 (18 %) valgte mil­slukeren, og kunne hygge seg med å forsere motbakkene 2 ganger.

Fra starten av barneløpet.

Fra starten av Milslukeren.

Bestetider uansett aldersklasse gikk til følgende (og som alltid løp noen utenom fellesstartpulje)::

Hos jentene i vanlig løype fikk vi sterk vinnertid av Anne Haaland Simonsen (16:53), og tett kamp bak henne med Anine Kallhovd (18:14) foran Hilde Furuborg (18:19), Anne Kari Borgersen (18:28) og Elisabeth Ramsdal (18:29).

Hos guttene ble det delt seier mellom Peder Fossli og Truls Klungland (begge 15:06), deretter Tormod Klungland (15:10), Jens Christian Iglebæk (15:12) og Frode Lindblom (15:40).

På milslukerdistansen fikk vi hos jentene bestetid av et nytt bekjentskap, Randi Vaage Nordihus (38:58) foran Birgitte Heldgaard Nielsen (39:30) og Inger Britt Bakstad (43:26).

Hos guttene ble det, som ofte før, seier til Jørgen Solli Strøm-Olsen (31:52) foran Magnus Frestad Nygaard (32:23) og Anders Birkenes (33:42).

Sverre Larsen var som vanlig på plass med fotoapparatet og har også tatt en prat med noen av de involverte i arrangementet:

Deltaker i barneløpet Daniel Frestad Nygaard (6)

Daniel forteller at han bruker treningstøy når han trener, og han er nøye med å ordne seg med det når han løper. Han liker å løpe fort. Og han synes løping er gøy og spennende.

Deltaker Karen H. Drivdal (26)

- Dette løpet var ganske tungt i begynnelsen, og så ble det greiere og greiere etter hvert. Jeg fikk testet meg i styrke, kondis og utholdenhet. Det var flere røtter og steiner flere steder, og man måtte være forsiktig og justere tempoet etter forholdene, forteller Karen energisk.

Karen liker seg best i et komfortabelt tempo. På lengre distanser er hun opptatt av å holde et jevnt tempo, og så tar hun mer i på korte løyper, med mye opp og ned.

- Det er motiverende å komme seg ut på eventer, og Terrengkarusellen er et fint og riktig tiltak for mange for å holde formen ved like. Jeg tar mer i når folk løper forbi meg i løypa så jeg presser meg ofte. Karusellen er sosialt, og det er gøyere og gøyere for hver gang, så jeg går ikke glipp av torsdagene, sier Karen videre.

Deltaker André Roque (44)

André liker terrenget ved Egsjordet. Det er topp og fint med denne skogen, og så er miljøet rolig, lunt og varmt og et godt sosialt miljø. Karusellen er et produkt som innebærer at man får besøkt forskjellige områder i og rundt Kristiansand. Man kan løpe eller gå på tur. Det er sosialt, og man får sett seg litt rundt.

- Karusellen er et veldig bra tiltak, og jeg kjenner en del som deltar her. Også naboene mine og kolleger i selskapet som jeg jobber i er med. Jeg liker meg godt her, sier André engasjerende og oppmuntrende.

Svein Mykland (77), arrangør fra Kristiansand Brann og Redning.

Navnet til dette løpet kommer fra at Brannvakta er ansvarlige for løpet, og de er i dag løypevakter og start ved startområdet. De er med en gang i året.

- Vi synes at dette løpet er greit, og Brannvakta ønsker å vise folk veien i løypa. Vi ønsker å ta vekk løypefeil. Det er ei variert løype, og når løpet er over, tar vi ned skilt og løypebånd. I den første delen av løypa. Den første kilometeren er det mye rett opp, men deretter er det nokså flatt og behagelig.

Janne Ottesen (62) til venstre og Inger S.Grini Heng (50) til høyre fra Norsk Folkehjelp Kristiansand.

-Vi gjør mye i karusellen. Vi er ansvarlige for sanitet og førstehjelp i løpene. Vi tar oss av de som skader seg, og vi er her for dem som løper, sier Janne og Inger med energisk smil varme.

Janne og Inger forteller at de overtok denne rollen i løpene i vår og har nettopp begynt. Det første løpet var 13. april, siden det første løpet ble avlyst på grunn av snø. Det er lite skader, og de sier at de jobber mest med skrubbsår og sår som skyldes fall. Det er ingen alvorlige skader foreløpig, og løperne kommer seg godt gjennom løpene. Det er best at slike folk som Janne og Inger ikke har noe å gjøre. Terrengkarusellen er ansvarlige for organisasjonen, og karusellen setter agendaen og innholdet i avtalen med dem.