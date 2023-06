Betingelsene var klare med 59 sekunder pr. runde ved hjelp av blålys og to harer på de første 2000 m for for at det kunne bli et reelt verdensrekordforsøk i Paris. Den franske haren dro og Jacob la seg på som planlagt i 3. posisjon. Før 1000 m var hadde de tre i front en luke til konkurrentene. Det kenyanske talentet Kipkurui prøvde å ta luka som oppstod bak Jacob men kom seg ikke opp.

Den kenyanske haren tok over det ble liten fartsøkning så Jacob mistet rygge. Hovedpersonen selv var tydelig klar over at haren løp for fort og fortsatte i takt med det blå lyset til verdensrekord. For et helt optimalt løp burde fartsholderen holdt igjen og han prøvde i stedet å vinke Jacob opp.

Eter at hare nr, to ga seg etter 200 m bildet var bare Jacob å se i tv-bildet med en halv langside til bake til konkurrentene. Den for anledningen nyfriserte Sandnes-gutten fortsatte løs og ledig i følge Vebjørn Rodal, og en runde før mål ble passert på 6.58. Dette må gå veien! 3000-m ble uoffisielt passert på 7:22, et par sekunder bak gjeldende verdensrekord på, og Jacob økte som alltid tydelig tempoet og gjorde en sisterunde på 54 sekunder.

Den nye rekorden lyder på 7:54:10, en forbedring på 4:51 sekunder og nærmeste konkurrent løp i mål 15:13 sekunder bak.

- Det var kult! Det gikk overaskende lett i starten, men det skal løpes åtte minutter og det er er langt.

- Jeg føler meg god brukt. Jeg måtte grave dypt og økte litt før jeg hadde tenkt men det gikk bra, avslørte han til NRKs seere og roste arrangementet for god tilrettelegging.

- Det var et meget godt løp, oppsummert han som vanlig svært nøkternt før han forklarte hva han tenker rundt neste opptreden på Bislett om seks dager.

Diamond Leagues nettsider

Diamond Leagues facebookside

Rank Pos Nat Name Time 1 13 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 7:54.10 2 5 KEN KIPKURUI Ishmael Rokitto 8:09.23 3 1 ETH GIRMA Kuma 8:10.34 4 2 KEN KIPKOECH Justin 8:13.15 5 4 USA CHELIMO Paul 8:15.69 6 6 ETH GIRMA Adisu 8:21.43 7 8 GER ABDILAAHI Mohamed 8:27.88 8 10 FRA DAGUINOS Etienne 8:31.29 9 7 ETH ABDILMANA Ali 8:40.65 10 3 KEN KIPCHUMBA Evans 8:55.70 DNF 11 FRA CAMPION Benoit DNF 9 AUS McSWEYN Stewart DNF 12 KEN MUNGUTI Kyumbe SPLIT TIMES Distance Nat Name Time 1000 FRA CAMPION Benoit 2:29.07 2000 KEN MUNGUTI Kyumbe 4:56.95

ALLE RESULTATER FRA STEVNET