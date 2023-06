Bilder fra Ultrabirken på Sjusjøfjellet

Sola strålte og forholdene lå godt til rette da 140 løpere passerte Sjusjøfjellet rett etter starten på UltraBirken kl 0800 lørdag morgen. Stian Dahl Sommerseth hadde allerede skaffet seg en solid luke etter to km i motbakke. Her kan du se 130 bilder av ultraløperne med flott utsikt over Sjusjøvannet.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2023 eller ut 2024. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.