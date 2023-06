Så rask er løypen rundt Store Lungegårdsvannet, som går hovedsakelig på gangveier, at det i fjor ble satt en uoffisiell norgesrekord på 3 km her. I år ble det ikke noen ny rekord, men det var samme mann som vant i år igjen, Marius Garmann Sørli. Det var en ganske følbar motvind på den første delen fra ADO Arena mot Fløen som ga løperne en ekstra utfordring. Vinnertiden ble 8:53, Marius løp i mål med Andreas Fantoft rett bak seg. Tage Morken Augustson tok den siste pallplassen så vidt foran Jonas Lillejord.

Beste kvinne ble Lina Rivedal foran Ina Rilvaag. Her fikk de et par svært unge løpere inn bak seg, Othelie Stave-Wigene løp inn til tredjeplassen, mens Live Færø Linde tok femteplassen. Imellom dem kom Sølvi Renate Nedreberg Askeland.

Bergen 3000 hadde også barneløp og stafett, og arrangørene Sædalen IL hadde laget i stand et familievennlig og kjekt arrangement, med målgang på området foran ADO Arena. Her var det matservering og premieutdeling, samt speaker og trubadur for å gi den rette stemningen rundt løpet.

Marius Garmann Sørli har tilsynelatende god kontroll på seieren, men Andreas Fantoft er like bak.

20 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 690 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M23-34 08:53 2 692 Andreas Fantoft Gneist, IL M23-34 08:55 3 694 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett / Team Drevelin / Team Kjell / Steinerskolen VGS M23-34 09:05 4 693 Jonas Lillejord Osterøy IL M23-34 09:06 5 696 Nils Håkon K. Sjøhaug Byaasen Skiklub M20-22 09:11 6 699 Tord Andresen Gneist, IL M16-17 09:14 7 697 Stian Bråten Johannessen Bagn IL / FM Gruppen M23-34 09:14 8 760 Sondre Haukanes Gneist, IL M14-15 09:14 9 695 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb M45-49 09:15 10 700 Martin Mjelde Gneist, IL M14-15 09:15 11 706 Ludvig Færø Linde Varegg Fleridrett Barn 09:38 12 707 Lorentz Erland Linde Varegg Fleridrett M35-39 09:41 13 701 Oskar Eidsheim Bergen Frikirke M23-34 09:44 14 671 Leonid Raiets Arnatveit M23-34 09:46 15 698 Karl Jonas Tronstad Ado Aquatics M23-34 09:52 16 708 Daniel Bruvik Osterøy IL M23-34 09:52 17 712 Daniel Botnevik Opptur Motbakkeklubb M23-34 09:54 18 727 Dominic Rivera Nesttun M40-44 09:56 19 719 Tobias Natland Ask Friidrett M18-19 09:58 20 713 Abel Duresu Dufera Bergen M35-39 09:59



Premiepallen kvinner: Ina Rilvaag, Lina Rivedal og Othelie Stave-Wigene.

20 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 704 Lina Rivedal Varegg Fleridrett K35-39 09:55 2 733 Ina Rilvaag Sandefjord K23-34 10:00 3 705 Othelie Stave-Wigene Haugesund Idrettslag Barn 10:15 4 703 Sølvi Renate Nedreberg Askeland Varegg Fleridrett K23-34 10:50 5 853 Live Færø Linde Varegg Fleridrett Barn 11:19 6 753 Grethe Jørgensen Alversund K45-49 11:34 7 549 Maria Bakketun Stalheim Sædalen K14-15 11:44 8 587 Kristine Livsdatter Aukland Talhaug Nesttun K23-34 12:15 9 523 Julia Helene Rosenberg Varegg Fleridrett K16-17 12:22 10 553 Christina Lynn Mckibben Linde Varegg Fleridrett K50-54 12:24 11 535 Inga Karoline Jenssen Bergen K23-34 12:45 12 547 Ann-Helen Dalen Straume K35-39 12:53 13 556 Lillian Ege Berentsen Tørvikbygd K35-39 12:55 14 990 Helene Aarvold Søreidgrend K40-44 13:10 15 559 Rita Holdhus Sædalen IL K40-44 13:28 16 652 Bodil Kvammen Fana Squashklubb K45-49 13:40 17 521 Ingvild Sandvik Varegg Fleridrett / Varegg K16-17 13:51 18 903 Amy Cameron Bergen K45-49 13:53 19 576 Hannah Antonia Brand Bergen K23-34 14:00 20 569 Marianne Fjørtoft Otterlei Bergen K35-39 14:02

Løperne startet ved siden av ADO Arena. Her er det Jonas Lillejord fra Osterøy IL som ligger fremst i denne gruppen.

Starten har gått i en av startpuljene. Eilif Villanger og Matti Kårbø er godt i gang.Startene var spredd utover i flere starter som ga gode forhold for løperne.



Løpsfesten begynte med barneløp.



Ludvig Færø Linde spurter sammen med pappa Lorentz Erland Linde. Vi vet ikke om det var et reelt spurtoppgjør eller bare drahjelp fra pappa.



Live Færø Linde​ spurter inn til en femteplass.

Leonid Raiets er en løper fra Ukraina.



Robert Hisdal var tilbake for fullt etter en skadeperiode. Tiden 9:15 er fem sekunder etter norsk rekord i hans aldersklasse. Robert har et personlig prosjekt om å ta norske aldersrekorder. Martin Mjelde løper inn til samme tid.



Othelie Stave-Wigene, Haugesund Idrettslag.