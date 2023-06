KM mellomdistanse gikk fra Strandbygda skistadion. (Foto: Stein Arne Negård)

KM-KLASSER: Følgende klasser hadde KM mellomdistanse: D/H 13-14, 15-16, 17-20, 21, 40, 50, 60, 70, og 80.

KART: Loka, utsnitt av Stavåsen, utgitt 2023. Målestokk 1:7 500/1:10 000. 5 m ekv.



TERRENG: Stort sett lettløpt småkupert terreng med innslag av furumo med en del stier. Noe tynningshogst hvor kvister og grener ligger igjen. Det var svært tørt i terrenget. Noe av det blå på kartet var nå uttørket. Gjelder blant annet tjernet sør for Loka som ser ut som en u. Det var ingen naturlige veivalg som krysser dette tjernet i noen av løypene.



I alt stilte 178 løpere til start i det varme været og fikk svettet skikkelig ut I det forholdsvis lettløpte terrenget. KM-vinnere i D/H 21 ble Sofie Johansson, Vang OL og Håvard Lucasen, Hadeland OL. I H21-klassen ble det delt klasseseier mellom Håvard Lucasen Hadeland OL og Cornelius Bjørk, Bækkelagets SK. For å finne sølv og bronse for Innlandet må vi se litt ned på lista til 8. og 11. plass totalt.



Vang OL hadde med flest løpere i KM. (Foto: Stein Arne Negård)

KM mellom vinnere Innlandet o-krets

D 13-14, 2 400 m: 1) Maren Bleken Rud, Vang OL, 21.08

D 15-16, 3 200 m: 1) Ida Øverli Støen, Lillehammer OK, 24.01

D 17-20, 3 600 m: 1) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 24.50

D 21-, 4 100 m: 1) Sofie Johansson, Vang OL, 26.21

D 40-, 3 600 m: 1) Tone Bleken Rud, Vang OL, 30.49

D 50-, 3 200 m: 1) Anne Marit Bordal, Ringsaker OK, 23.52

D 60-, 2 600 m: 1) Margrete Jørandli, Gjø-Vard OL, 23.54

D 70-, 2 100 m: 1) Marit Tyldum, Rudsbygd IL, 24.36

D 80-, 2 100 m: 1) Inger E. Vamnes, Hamar OK, 33.07

H 13-14, 2 400 m: 1) Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK, 19.05

H 15-16, 3 600 m: 1) Magnus Svaland Dale, OL Vallset/Stange, 23.42

H 17-20, 4 100 m: 1) Lars Lien, Gjø-Vard OL, 22.32

H 21-, 4 400 m: 1) Håvard Lucasen, Hadeland OL, 23.45

H 40-, 4 100 m: 1) Øyvind Steinbekken, Odal OL - Orientering, 27.23

H 60-, 3 200 m: 1) Erlend Slokvik, OL Toten-Troll, 20.31

H 70-, 2 600 m: 1) Sigurd Dæhli, Løten o-lag, 17.38

H 80-, 2 100 m: 1) Jon Tyldum, Rudsbygd IL, 22.07



Medaljevinnerne i D21 (fra venstre): Emilie Westli Andersen (2), Sofie Johansson (1) og Evine Westli Andersen (3). (Foto: Harald Østbye)