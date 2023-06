Og det blei suksess på første forsøk. Lørdag gikk løpet på den første ordentlige sommerdagen her nordvest mot havet. Temperaturen lå godt over 20 grader og det blei heller for vamt for løperne, særlig på de to lengste distansene. Varmen er verst for løperne. For tilskuere og funksjonærer var dette herlig.

Da vi nærmet oss de to korteste distansene ut på dagen, blei det store området på Sankten, på kaiene og i gågaten fylt av folk som heiet på løpere og lot seg underholde av oppvisninger og levende musikk.

Løypen var litt krevende. Alle distansene startet med en drøy motbakke, og det var litt skarpe svinger der man også løp litt på brostein inne i sentrum. Men hva gjør det når omgivelser og utsikten er så bra. Jugendbyen Ålesund kevde opp til sitt beste i dag.

876 deltakere fullførte en av de seks øvelsene i Ålesund Maraton. Ja, et par løpere fullførte to distanser, halvmaraton og 10 eller 5 km. Deltakertallet var litt lavere enn i fjor. Det er vanskelig å si hva det skyldes, men både på stafett og i barneløp er potensialet mye større, hvis man jobber videre med det.

Fotografer: Sigbjørn Anton Lerstad og Helge Fuglseth

Se bildealbum fra vending i løypen

Bilder fra målområdet

RESULTATER MARATON MENN



Kristoffer Nonstad nærmer seg vendepunktet på løypen som er inne ved Nørvasundbroa

RESULTATER MARATON KVINNER





Janne Elin Vatnaland vinner maraton for kvinner og blir totalt nummer 4. Hun har sprunget fortere tidligere, men ut fra trening og situasjonen i dag, var Janne veldig fornøyd med resultatet på tiden 3.10.53



Premiepallen på maraton kvinner. Maria Nickelsen Dæhlin (3031) nummer to, Janne Elin Vatnaland (vinner) og Anne-Lill Larsen (3020) blei tredje beste kvinne på maraton

RESULTATER HALVMARATON MENN



Vinneren på halvmaraton Bjorn Sether Wastvedt

Premiepallen på halvmaraton for menn, Alexander Sebastian Solnør (nr. 2), Bjorn Sether Wastvedt (vinner) og Kristoffer Tollås (nr. 3)

RESULTATER HALVMARATON KVINNER



Ingeborg Margrete Lianes vinner halvmaraton



Premiepallen for halvmaraton kvinner, Synnøve Aune (nr. 2), Ingeborg Margrete Lianes (vinner) og Mirela Jaramin (nr. 3)

RESULTATER 10 KM MENN



Kristian Nedregård vinner 10 km for menn



Premiepallen på 10 km for menn, Bjørn Ole Skorgevik (nr. 2), Kristian Nedregård (vinner) og Bård Indredavik som nummer tre

RESULTATER 10 KM KVINNER



Ine Birgitte Nyhus vinner 10 km for kvinner

De tre beste kvinnene på 10 km, Emma Randby (nr. 2), Ine Birgitte Nyhus (vinner) og Erika Oginte tredje beste kvinne

RESULTATER 5 KM MENN



Premiepallen for menn på 5 km, Arve Romslo Schistad (nr. 2), Amin Hussein (vinner) og 12-åringen Mathias Bae Nordal (nr. 3)

RESULTATER 5 KM KVINNER



De to beste kvinner på 5 km, May Evy Nesheim (nr. 2) og Viktoria Maria Gundersen (vinner)

Klubben med flest deltakerer, Velledalen IL

Oppvarming

Det var vel så mange tilskuere som deltakere i dagen løp