Den siste øvelsen i årets World Mountain and Trail Running Championship var klassisk fjelløp, eller Mountain classic up/down. Distansen var her 15 km med 751 høydemeter.

Beste norske kvinne ble Karoline Holsen Kyte, som tidligere i mesterskapet tok en sterk 9. plass i Vertikal-øvelsen.

Denne gangen var det både opp og ned fra fjellet, og Karoline hadde tydeligvis restituert godt. Av de 94 fullførende kvinnene ble hun her nummer 28. Nora Markhus var like bak på en 31. plass.

Eli Anne Dvergsdal var uheldig med å pådra seg en forkjølelse dagen før start og måtte trekke seg fra løpet. Det var hun selvsagt skuffet over. På sin Instagramkonto skriver hun:

«Mitt store mål for året, VM i fjelløp, ble ødelagt av en forkjølelse dagen før løpet her i Innsbruck. Etter at jeg mistet EM og VM i fjor på grunn av skade er dette virkelig hardt. Jeg har kjempet så hardt for dette og gjort alt som er mulig for å unngå å bli syk. Nå trenger jeg litt tid til å komme over det.»