Det var så tørt og fint som det kan få blitt i den varierte traséen som slynger seg fra Birkebeineren skistadion til Stampesletta i lørdagens løp. Temperaturen var imidlertid langt over det ideelle med 22 grader i målområdet. Løperne fikk merke varmen negativt, mens publikum og de vel 4000 løperne som deltok i de sju arrangementene kunne kose seg i sola etter ha gjennomført den hete utfordringen som Birkebeinerløpet har lett for å bli.

Antall Birkebeinerløpene 2023 (uoff. tall) Påmeldt Startet Fullført Birkebeinerløpet 21 km 3302 2805 2777 HalvBirken løp 12 km 875 733 728 UngdomsBirken løp 5 km 243 232 227 UltraBirken løp 60 km 158 141 134 Birken fjellmaraton 42 km 133 121 120 Birken 5 km 101 91 90 4812 4123 4076

Se også våre bildegalleri fra Birkebeinerløpene:

Mer fra Birkebeinerløpet kommer søndag og mandag!

Mange benyttet sajnsen til å ta en dusj rett etter målgang. (Foto: Rolf Bakken)

Menn elite

BULs Weldu Negash Gebretsadik kom rett fra høyden til Lillehammer for å ta sin 8. seieri Norges største terrengløp. Han økte til de nærmeste konkurrentene, Sjur Prestæter og Joar Thele, og vant med to minutters margin på 1:07:39, vel to minutter bak sin egen 10 år gamle løyperekord på 1:05:26. Prestsæter og Thele løp sammen før Vidar-løperen tok langløperen med åtte sekunder. 17-åringen Christoffer Rüger, NTG Lillehammer løp inn til sikker 4. plass, halvannet minutt senere og minuttet før Morten Eide Pedersen som besatte 5. plassen i godt kjente løyper for lillehammeringen.

Fire i front: Teten i menn elite ut fra Birkebeineren skistadion med vinneren Weldu Negash Gebretsadik (40) i første rekke. (Foto: Rolf Bakken)

Duellen: Joar Thele jager Sjur Prestsæter nedover Sjøsæterlia etter 7,5 km. (Foto: Finn Westgård)

Nedover: Skiløperen Eirik Sverdrup Augdal foran løperen Magnus Torp Antonsen etter 7,5 km. I mål var Magnus først med 8. plass på 1.13.09 med Eirik 3. plasser og et minutt bak.(Foto: Finn Westgård)

25 beste menn uansett klasse:

1 Weldu Negash Gebretsadik 01:07:39 2 Sjur Prestsæter Sportsklubben Vidar 01:09:49 3 Joar Thele Bull Aktiv 01:09:57 4 Christoffer Rüger NTG LILLEHAMMER 01:11:20 5 Morten Eide Pedersen Lillehammer Skiklub /Team Eksjöhus 01:12:26 6 Andreas Torsvik 01:12:43 7 Geir Endre Rogn Fjellblom IL 01:12:44 8 Magnus Torp Antonsen Strandbygda il 01:13:09 9 Emil Reite Kvalsund Arctic Runners Løpekubbl/NTG-L 01:13:23 10 Sigurd Lund Røer HOKA 01:13:35 11 Eirik Sverdrup Augdal 01:14:10 12 Martin Galleberg Salomon 01:14:30 13 Alexander Stavik Lillehammer IF 01:14:44 14 August Hovde Gjøvik Skiklubb NTG-L 01:15:09 15 Ola Dåsnes NTG LILLEHAMMER 01:15:58 16 Ronny Losoa Sigdal friidrettsklubb 01:16:06 17 Joakim Mohn Sportsklubben Vidar 01:16:19 18 Sindre Torbergsen Medkila Skilag 01:16:30 19 Mads Buhaug Forsvaret 01:16:48 20 Mathias Høgenes Oppegaard OSI friidrett 01:16:48 21 Karstein Johaug Jr. Team Ragde Charge / BullAktiv 01:17:05 22 Marius Viken Vesterås Varde IL/Gjøvik Friidrettsklubb 01:17:05 23 Thomas Kjetland Trondheim & Omegn Sportsklubb 01:17:07 24 Martin Bjørndalen Mathisen Øverby Racing Team 01:17:18 25 Eirik Bergene Aabrekk Sandefjord TIF 01:17:31

ALLE RESULTATER

Kvinner elite

Strindheims Mari Mjøen Maridal satser primært på bane- og gateløp og debuterte også på maraton i London i vår, men hun var ikke mer ubekvem med Birkebeiner-terrenget enn at hun sa tidlig farvel til alle konkurrentene og vant med fem minutters margin. Tida,1:19:39, er også to sekunder raskere enn Kristin Størmers Steiras rekord fra i fjor i den nåværende traséen. Eks. langrennsløper og trener Marthe Kristoffersen var den eneste som torde å følge favoritten fra start, men ble til slutt nær fem minutter bak. Nok en løper best kjent for prestasjoner med ski på beina, Maren Wangensteen fra Høre Ryfoss IL, knep 3. plassen minuttet senere og ti sekunder foran Vidar-veteranen Asta Ellingvåg.

To i tet: Hanne Mjøen Maridal (309) hadde følge av Marthe Kristoffersen på den første kilometeren. (Foto: Rof Bakken)



Klar treer: Maren Wangensteen var tredje kvinne ut fra stadion og i mål. (Foto: Rolf Bakken)

25 beste kvinner uansett klasse:

1 Hanne Mjøen Maridal Strindheim IL 01:17:39 2 Marthe Kristoffersen 01:22:33 3 Maren Wangensteen høre ryfoss il 01:23:28 4 Asta Ellingvåg Sportsklubben Vidar 01:23:38 5 Vibeke Jensen Strindheim IL 01:24:34 6 Guri Lillehaug Norconsult BIL 01:26:49 7 Marte Sønstevold Wikborg Rein 01:27:57 8 Turi Malme Gjerpen IF 01:28:30 9 Ingeborg Håkonsen Kjellmyra IL 01:28:37 10 Elise Røer Drabløs Nesodden IF 01:29:28 11 Birgitte Økland TWR Lundmarks 01:30:26 12 Marie Gjeruldsen 01:31:03 13 Marte Kjøren Lillehammer IF 01:31:05 14 Eugenie Gulowsen Lillehammer IF 01:31:20 15 Eline G Andresen 01:31:21 16 Anne Murvold Sk Vidar 01:31:24 17 Elisabeth Stubberud Strindheim IL 01:31:26 18 Liv Iren Hove 01:31:37 19 Judith Ingela Rickertsen Hole Bækkelagets Sportsklub 01:31:44 20 Sofie Cappelen Team Maxim 01:31:55 21 Ine Løvlien Lillehammer Skiklub 01:32:21 22 Eline Bjørgvik Bratsberg 01:32:28 23 Nina Fridtun Team Maxim 01:32:30 24 Ane Sandaker Kvittingen Geilo IL 01:32:35 25 Hege Skari Lillehammer Skiklub 01:32:53

ALLE RESULTATER