Løperen fra Sandnes har hatt en strålende start på sesongen. Lørdag kveld vant han 1500 meter i Paris på ny personlig rekord og norsk årsbeste med tiden 3.32.39.

Dette er to tideler raskere enn det Jakob Ingebrigtsen løp på under Diamond Leauge i Rabat for 14 dager siden.

Før sesongen hadde Narve Gilje Nordås en bestenotering på distansen med 3.36.23. Denne tiden har han nå senket med nesten 4 sekunder og det er antakelig mer i vente.

Allerede kommende uke stiller Gilje Nordås seg på startstreken på samme distanse på Bislett og i et stjernespekket felt.

