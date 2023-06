Ringsaker videregående skole var søndagens arena for ​KM-sprinten. (Foto: Stein Arne Negård)

Søndag arrangerte Ringsaker OK KM sprint for Innlandet O-krets fra Ringsaker videregående skole i Brumunddal. Løypene var fra 1,0 km til 2,6 km i luftlinje. Etter løypeleggerens beregning på beste veivalg var det 1,1 km til 4,0 km.



KM-klasser sprint: D/H 13-14, 15-16, 17-20, 21, 40, 50, 60, 70 og 80



Kart: Brumunddal sprintkart, ISSprOM 2019-2, målestokk 1:4000 (alle klasser), 2 meter ekvidistanse. Sist revidert 2023.



Forbudte områder: Enkelte områder var markert som forbudt. De mest trafikkerte vegene var også markert som forbudt. Kryssing skjer i markerte passeringspunkt. Et par «kunstige sperringer» for løpere i de lengste løypene. Disse var markert som forbudt område på kartet, men ingen markering i terrenget. Det var strengt forbudt å løpe gjennom hekker og blomsterbed. Løping på forbudt område medførte diskvalifikasjon for enkelte løpere.



I alt stilte 126 løpere til start.. KM-vinnere i D/H21 ble Emilie Westli Andersen, Løten OL og Vegard Ølstad Dalberg, Vang OL. (NB! Feil klubb på Vegard Ølstad Dalberg i resultatene på Eventor, står Bækkelagets SK Riktig er Vang OL)



I de eldste juniorklassene var det bare en løper i damer 17-20 Henriette Berg, Løten OL. I herrer 17-20 var det Ola Dåsnes, Vang OL som vant foran Kristoffer Børke.Sætaberget, Vang OL og med Mats Ligaarden, Gjø-Vard OL på tredjeplass. Ola Dåsnes var litt «støl» i beina etter å ha løpt Birkebeinerløpet 21 km lørdag der han løp inn til en meget sterk 15 plass i Menn Elite.

Startklare løpere med vinner av H21 Vegard Ølstad Dalberg til høyre. (Foto: Stein Arne Negård)

Vinnere KM sprint Innlandet o-krets:

D 15-16, 1 940 m: 1) Ida Øverli Støen, Lillehammer OK, 14.40.

D 17-20, 2 220 m: 1) Henriette Berg, Løten o-lag, 18.27.

D 21-, 2 220 m: 1) Emilie Westli Andersen, Løten o-lag, 14.23.

D 40-, 1 940 m: 1) Ingvild Gjessing, Vang OL, 15.34.

D 50-, 1 940 m: 1) Unn Mette Klopbakken, Vang OL, 19.06.

D 60-, 1 740 m: 1) Gro Solnørdal, Rudsbygd IL, 14.23.

D 70-, 1 460 m: 1) Sidsel Storihle, Ringsaker OK, 16.33.

D 80-, 1 460 m: 1) Inger E. Vamnes, Hamar OK, 21.18.

H 15-16, 2 220 m: 1) Magnus Svaland Dale, OL Vallset/Stange, 14.04.

H 17-20, 2 670 m: 1) Ola Dåsnes, Vang OL, 15.49.

H 21-, 2 670 m: 1) Vegard Ølstad Dalberg, Vang OL, 14.52.

H 40-, 2 220 m: 1) Håkon Dåsnes, Vang OL, 15.33.

H 50-, 1 940 m: 1) Are Strandlie, Gjø-Vard OL, 15.39.

H 60-, 1 740 m: 1) Bjørn Solbergseter, Austmarka IL, 11.50.

H 70-, 1 460 m: 1) Sigurd Dæhli, Løten o-lag, 10.07.





Alle resultater, kart og løyper i Livelox H 80-, 1 460 m: 1) Jon Tyldum, Rudsbygd IL, 22.01.

KM-pallen i H17-20 (fra venstre): Kristofer B. Sætaberget (2), Ola Dåsnes (1) og Mats Ligaarden (Foto: Stein Arne Negård).