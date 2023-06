(Alle foto: Rolf Bakken)

Med svalere temperatur enn på Lillhammer og en liten trekk i lufta var det upåklagelige forhold for fjelløping lørdag. Her fra toppen av Sjusjøfjellet 995 moh.

Tromsøværingen Stian Dahl Sommerseth er en erfaren fjelløper men dette var hans første bekjentskap med UltraBirken. Som løper for "Satisfy Running" kunne han fortelle Kondis om en meget tilfredsstillende tur i Ringsaker-, Lillehammer- og Øyerfjellet etter å ha løpt fra nærmeste konkurrent allerede før toppen av Sjusjøfjellet var nådd etter 2 km og økte forsprenget til rundt 18 minutter før det bar nedover lia.

- Fikk en veldig fin tur over fjellet og ned til Lillehammer! Var ganske spontan deltakelse uten særlig oppladning eller en løpsplan. Visste verken hva løyperekorden var eller hvor nærmeste konkurrent befant seg. Tok det som en bra tur over de flotte stiene på fjellet og kjente meg veldig bra når vi var tilbake på Sjusjøen. Der og da undervurderte jeg nok litt hvor tungt de siste 20 kilometerne ville bli på grunn av nedoverbakkene som gjensto. Hadde imidlertid masse familie i løypa og i mål, og det hjalp når det begynte å røyne på. Alt i alt et kjempearrangement på en flott dag for ultra!

Stian Dahl Sommerseth

Kjartan Helland fra Moi IL lå hele veien på en klar 2. plass og løp inn på 4:38:37 etter å ha holdt avstanden til den suverne vinneren på de siste passeringspunktene. Videre var det ti minutter mellom de neste, Erik Sollien, Löplabbet og Øystein Pettersen, med det sesongaktuelle klubbnavnet "Vigriller" på . 4. plass med 4:58:03.

Andremann Kjartan Helland

Tredjemann Erik Sollien

Øystein Pettersen: "Birken handler om så mye mer enn merker og tid ". Sjekk hans egen oppsummering på Instagram

10 beste menn

Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 50012 Stian Dahl Sommerseth Satisfy Running 04:20:06 2 50039 Kjartan Helland Moi IL 04:38:37 3 50145 Erik Sollien Löplabbet 04:47:56 4 50081 Øystein Pettersen Vigriller 04:58:03 5 50067 Jakob Meløy TOSK 05:00:10 6 50003 Daniel Berg Ulevannsbanden 05:04:55 7 50033 Tobias Hansen Sk Vidar 05:05:08 8 50120 Kjetil Kasin Harm 05:05:11 9 50152 Glenn Hornset Tylldal IL 05:13:51 10 50017 Eivind Engen 05:13:53

Mens herrevinneren skaffet seg et solid forsprang på fjellet var det da det bikket nedover etter Sjusjøen at Stine Holager fra Oslo opparbeidet seg det klare forspranget som ble på drøye kvarteret i mål. Tori Angell fra Odda IL og Ida Børset Westad fra Lillehammmer, som vant løpet i 2018, kom inn med bare 27 sekunders mellomrom på 2. og 3. plass.

Vinneren Stine Holager foran treeren Ida Børset Westad

Toeren Tori Angell lett på tå.

Pauline Sjøvold endte på 6. plass

Signa Rismyhr Engelund ble 6. dame i mål

10 beste kvinner:

Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 50127 Stine Holager 05:21:42 2 50000 Tori Angell ODDA IL 05:37:10 3 50163 Ida Børset Westad 05:37:37 4 50031 Julie Flatner Hansen Gjerdrum IL 06:00:51 5 50089 Pauline Sjøvold Sportsklubben Vidar 06:06:09 6 50138 Signe Rismyhr Engelund Strømsgodset 06:07:35 7 50068 Anne Luksengård Mjelva Røros il 06:08:21 8 50001 Francesca Bajada 06:08:45 9 50096 Yana Strese Run Again 06:23:14 10 50115 Emma Lea Wheeler 06:25:31

