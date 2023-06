Fra 1.1.2023 åpnet World Athletics for at resultater fra gateløp også skal kunne kvalifisere for deltakelse i internasjonale mesterskap på bane. Nå har arrangøren av årets Hovedmesterskap foreslått at tilsvarende også skal gjelde for kvalifisering for deltakelse på 10 000 meter i Norgesmesterskapet. Årets mesterskap foregår på Jessheim.

Artikkelen fortsetter under annonsen