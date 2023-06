Løypa er ca. 8 km og er ei rundløype som går over toppen Pinås, 367 moh, og ned igjen. Starten er på ca. 60 moh. Løypa inneholder 1 væskepost. En flott og kupert trasè i nydelig natur, og med fin utsikt på toppen. Trasèen består av en kombinasjon av sti, traktor-veg og litt skogsbilveg. Dette er ei turløype (Huldresti), som Lardal o-lag vedlikeholder sammen med Svarstad IL.



Basert på pressemelding fra arrangør



Det er nå bare ei knapp uke igjen før du kan ta deg sommerens fineste skautur. Så ved å ta deg en tur i trimklassen uten tid eller teste formen på tid, støtter du arbeidet med drift av alle Huldrestiene i Lardal. Eller hvis du er tilskuer og handler litt i kiosken, er du med å bidra på samme måte.

I Pinåsløpet 17.juni har du også anledning til å treffe noen av verdens beste langrennsløpere! Det er deltakere fra rekrutteringslandslaget, Team Elon Oslofjord og så kommer Ragnhild Haga.Så ta turen til Steinsholt i Lågendalen denne formiddagen.

Pinåsløpet er et flott terrengløp i nydelig natur omkring Pinås i Styrvoll. (I Larvik kommune i Vestfold.) Startskuddet smeller kl.12:00. Svarstad IL og Lardal o-lag er arrangører. Løpet passer for alle som driver med kondisjonsidrett eller de som ganske enkelt liker en tur i skogen! Det er klasser både med og uten tidtaking. Det er også eget barneløp for 0-9 år.



Løyperekorder

Løyperekordene i 8km-løypa innehas av Edvard Sandvik med 34.28 og Nora Sanness med 35.47















Mer informasjon

Påmelding

Løpets hjemmeside