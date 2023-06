Arrangøren hadde på forhånd håpet på deltakerrekord og over 245 deltakere. Det gikk bare nesten. 233 var påmeldt på distansen, og 194 gjennomførte. Hele 21 løpere brøt underveis, noe som for mange kanskje kunne skyldes det varme været.



Spennende brødreduell

I herreklassen var det lenge en duell mellom Fredrik og Sander A Deilkås. Førstnevnte løper for Hamnøy AS mens Sander løper for IL Sand. Det var lenge helt likt mellom de to. Ved passering 17 km løp de sammen, men derfra begynte ting å gå i Fredriks favør. Med to kilometer igjen til mål skilte det 6 sekunder, og i mål var Fredrik Deilkås 26 sekunder foran sin bror. Vinnertiden ble 1.14.35. Sander Deilkås løp på 1.15.01. Også i fjor ble brødreduellen vunnet av Fredrik, men da var Sander 1:13 bak. Han nærmer seg med andre ord. På tredjeplass i år kom Haakon Vaaga med 1.20.37.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 439 Fredrik Deilkås Hamnøy AS M25-29 1:14:36 0:00 2 393 Sander A Deilkås Il Sand M25-29 1:15:02 0:26 3 494 Haakon Vaaga VB Inge Vaaga as M25-29 1:20:38 6:02 4 446 Jardar Tosterud Oslo M35-39 1:20:51 6:15 5 474 Magnus Førre Tannhelsehuset Haugesund AS M35-39 1:21:28 6:52 6 335 Johannes Kalland Tjoland Haugesund M25-29 1:21:33 6:57 7 424 Anders Aasen Haugesund Triatlonklubb M30-34 1:25:11 10:35 8 484 Kjetil Seime Ingebrigtsen Stavanger M45-49 1:27:57 13:21 9 447 Christoffer Hjertaas Haukeland Sykehus Idrettslag M40-44 1:28:19 13:43 10 536 Joakim Bruland Vikebygd IL M35-39 1:28:30 13:54

Hos kvinnene så det lenge ut til å bli en ganske klar seier til Bergen Løpeklubbs Malene Hjorteland. Ledelsen var på over et minutt. Men jo nærmere mål løperne kom, jo nærmere kom Therese Skeie fra GTI Friidrettsklubb. Allikevel holdt Hjorteland førsteplassen inn til mål, og vant på 1.29.38. Therese Skeie endte 10 sekunder bak, med 1.29.48. Ann Kristin Mosbron fra Haugesund triatlonklubb ble nummer tre med 1.31.59.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 417 Malene Hjorteland BFG Bergen Løpeklubb K25-29 1:29:39 0:00 2 448 Therese Skeie GTI Friidrettsklubb K35-39 1:29:49 0:10 3 517 Ann Kristin Mosbron Haugesund Triatlonklubb K40-44 1:32:00 2:21 4 358 Mariann Vevatne Etne IL / Frisk Treningssenter K40-44 1:37:04 7:25 5 537 Marie Otelie Line Team Hansen K30-34 1:41:17 11:38 6 544 Tina Barane Haugesund K40-44 1:41:47 12:08 7 384 Camilla Tjelle Waage Stegaberg IL K40-44 1:42:18 12:39 8 523 Astrid Lothe Hydro K25-29 1:44:21 14:42 9 488 Live Anfinsen Haaland Haugesund Aerobic og Treningssenter K25-29 1:44:54 15:15 10 487 Vivian Kyte Stegaberg IL K40-44 1:44:57 15:18

Kristoffer Nordhus og Helena Hope vant 5 km

Haugesund Idrettslag-løperen Kristoffer Nordhus var raskest av alle da han løp inn til 16.07. Johannes Havn fra Stegaberg IL tok andreplassen med 16.39, mens Elias Landøy Rasmussen fra Vormedal ble nummer tre med 16.44.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 115 Kristoffer Nordhus Haugesund Idrettslag M25-29 16:08 0:00 2 135 Johannes Havn Stegaberg IL M20-24 16:40 0:32 3 57 Elias Landøy Rasmussen Vormedal G13-14 16:45 0:37 4 131 Nils Haktor Bua Spirit Friidrettsklubb M30-34 17:12 1:04 5 81 Endre Snørteland BFG Bergen Løpeklubb M25-29 18:03 1:55 6 102 Kristian Tveit Føkk Asfalt M40-44 18:10 2:02 7 103 Kenneth Sunde Ølensvåg M35-39 18:16 2:08 8 127 Ronny Rasmussen Haugesund M45-49 18:28 2:20 9 73 Anders Bondhus Haugesund M15-19 19:30 3:22 10 69 Aleksander Holand Bodø Bauta løpeklubb M40-44 20:53 4:45



Helena Hope fra Spirit Friidrettsklubb vant altså for kvinnene, på tiden 18.29. På andreplass løp Tiril Børø Opsøen fra Haugesund Idrettslag imponerende på 19.27. Hun er bare 12 år gammel. Katrine Hillestad fra Stord IL tok tredjeplassen med 19.48.



Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 64 Helena Hope Spirit Friidrettsklubb K30-34 18:30 0:00 2 71 Tiril Børø Opsøen Haugesund Idrettslag J11-12 19:28 0:58 3 114 Katrine Hillestad Stord IL / Stord Friidrett K30-34 19:49 1:19 4 129 Linea Helgevold Fjelldalselv Vindafjord IL J11-12 21:19 2:49 5 86 Ida T Bjørhovde Reach Subsea K25-29 21:24 2:54 6 134 Ellen Torland Mannes Karmøy Løpeklubb K45-49 22:16 3:46 7 128 Line Fjelldalselv Vindafjord IL K40-44 22:27 3:57 8 68 Karoline Heien Haugesund K15-19 22:29 3:59 9 101 Bente Fiskaaen Haugesund K45-49 25:27 6:57 10 92 Solveig Melkevik-Hagen Torvastad IL K30-34 25:29 6:59





