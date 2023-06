Løypa er lagt delvis på utraffikert vei, delvis i Beisfjord IL’ lysløype. Beisfjord er velsignet med svært godt drenert morenegrunn så tiårets mest regnvåte mai/juni forringet ikke løypeforholdene. Løpere stilte i alt fra carbon-slicks til terrengsko, uten at det ene utklasset det andre.



Julie Nordlund (s.nr 34) og Matilde Markussen (s.nr 46) er godt i gang. (Foto: Philip Moy Sund)



Det stilte 52 løpere til start, alle med egne målsetninger og håp for dagen. For noen er det mer adrenalin enn fornuft i de første rundene, delvis basert på lite backyard-erfaring men også håp om at man holder inn. Crew serverte standard «diesel» i form av brødskiver med Nugatti eller syltetøy, potetgull, Rød-Cola og energidrikk under hele arrangementet.



Ole Forsgren Kanstad løp lett og ledig i nydelig natur. (Foto: Philip Moy Sund)



Siste runde var det 12 løpere igjen. Ultrakongen Halvard Schølberg fra Lofoten løpeklubb og Nina Fosseng fra selveste Narvik sto selvsagt igjen, og begge løp inn til både sammenlagtseier og raskeste sisterunde.



Dagens beste: Nina Fosseng og Halvard Schølberg. (Foto: Philip Moy Sund)



Totalt gjennomførte 12 løpere alle 12 runder, med totalt 8,1 mil innenfor tidsfristen. Nina med tredje seier på like mange år, Halvard med første (i første forsøk).



Vi sees igjen i juni 2024.



Gjengen som løp alle runder. (Foto: Philip Moy Sund)





Deltakere 12. runde

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 31 Hallvard Schjølberg Lofoten Løpeklubb Menn 5:55:25.0 0:00.0 2 26 Erik Rokkerud Saint Tempo Menn 6:15:51.0 20:26.0 3 24 Daniel Mørch Bodø Menn 7:00:29.0 1:05:04.0 4 36 Nina Fosseng Narvik Kvinner 7:19:18.0 1:23:53.0 5 40 Fredrik Tjensvoll Collin Indira AS Menn 7:26:10.0 1:30:45.0 6 30 Asbjørn Førlie Sjettholka IL Menn 7:51:13.0 1:55:48.0 7 56 B-Gjengen B-Gjengen B-Gjengen Menn 8:11:34.0 2:16:09.0 8 32 Siri Aamodt Ugler i Mosen Kvinner 8:18:00.0 2:22:35.0 9 6 Tobias Lillevåg Narvik Menn 8:44:20.0 2:48:55.0 10 47 Elisabeth Mathisen Narvik Kvinner 8:47:45.0 2:52:20.0 11 34 Julie Nordlund Harstad Kvinner 9:16:21.0 3:20:56.0 12 53 Tor Martin Pedersen Ballangen Menn 10:18:16.0 4:22:51.0





