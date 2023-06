Rekordløpet har endret navn til Lierløpet. Dette er rett og slett et trekk fra arrangøren i håp om å gjøre løpet til et lettere arrangement å melde seg på til, og i håp om at løpet skal assosieres med et arrangement for alle. Denne sylfylte sl¨øndagen hadde 238 løpere funnet veien til den flate løypa i Lier. Dessverre var det en sjenerende vind, men dette satte ikke en stopper for godt humør og fin løping.

Ole Ganderud hadde ekstra stor grunn til å juble over målstreken. Mannen fra Hole Running Team løp sin halvmaraton nummer 100 på tiden 1.49.12 i klassen 55-59 år.

Løperen som kanskje imponerte mest var den unge SK Vidar-jenta, Venus Abraham Teffera i kvinner 14-15 år som totalvant 10 kilometer på den pene tiden 38.12. Jenta viste fram imponerende flyt og nydelig steg gjennom hele distansen denen søndagen. Hun var med denne tiden nesten minuttet raskere enn kvinne nummer to i mål som ble Marita Thorsvik Hartz som løp på 39.08. Nummer tre ble Kathrine Hovd fra Namdal Løpeklubb på 40.31.

Det var derimot på 5 kilometer for herrene vi finner de tøffeste fightene om sekunder. Her stakk Martin Brekke av med seieren med minst mulige margin foran nummer to, Knut Borkholm på henholdsvis 16.03 og 16.04. To veldig bra tider sett både temperatur og vind i betraktning. Nummer tre på distansen ble Espen Vasby på 16.44.

Blant kvinnene var det noen flere meter mellom topp tre. Seieren gikk til Kristina Marcelius Hjulstad på 20.04. Hun var med det nesten halvminuttet foran nummer to, Siri Rostoft. Begge to representeter Bul IL. Nummer tre ble Elsa Wilhelmsson på 20.58.

Milløpet ble vunnet av Robin Mackenzie-Robinson fra SK Rye på 34.16. Han passerte målstreken 6 sekunder før Kristoffer Klonteig fra Ren-Eng. Tredjemann i mål på distansen ble Jan Henrik Sivertsen på 34.27.

Halvmaraton ble vunnet av Daniel Friedberg fra Kamp/Vestheim IF på 1.17.05. Drøye minuttet bak passerte Fabian Klevan målstreken og minuttet bak der igjen kom nummer tre, Martin Wetlesen Vedeld fra Ås IL på 1.19.23.

Kvinneklassen ble vunnet av Ingvild Hauge. Hun var ganske suveren foran Therese Majdall Nilsen og Janicke Yttervik. Disse jentene var tre av fem spreke på distansen.

Arrangøren leverer et arrangement helt i toppklassen med en rask og lettløpt løype, samt gratis is til alle deltakere etter fullført distanse. Det anbefales på det sterkeste å ta seg en tur til Lier under disse løpene i tiden som kommer. Kanskje det er nettopp i denne løypa du setter ny personlig rekord, eller rett og slett finner den ultimate løpegleden av å delta i en konkurranse med lave skuldre og smil om munnen.



5 km // herrer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Min/km 1 715 Martin Brekke M23 00:16:03 3:13 min/km 2 649 Knut Borkholm Eiker kvikk M20 00:16:04 3:13 min/km 3 687 Espen Vasby M23 00:16:44 3:21 min/km 4 609 Henning Hellebust Dravlaus IL M23 00:17:15 3:27 min/km 5 720 Haakon Sørstad Sturla IF M14 00:17:16 3:28 min/km 6 578 Ole-Kristian Kjølner M23 00:17:39 3:32 min/km 7 665 Thomas Oma Årstad Velocipædforening M23 00:17:40 3:32 min/km 8 607 Andreas Jonassen Löplabbet M23 00:18:30 3:42 min/km 9 714 Jørn Thorsen Follo løpeklubb/Cowi Bil M50 00:18:53 3:47 min/km 10 555 John Fuller Il i BUL M55 00:18:53 3:47 min/km



5 km // kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Min/km 1 615 Kristina Marcelius Hjulstad BUL IL K23 00:20:04 4:01 min/km 2 632 Siri Rostoft BUL K45 00:20:31 4:07 min/km 3 678 Elsa Wilhelmsson Sandefjord Løpeklubb - Dammen 1182 K23 00:20:58 4:12 min/km 4 599 Vilde Hjørnevik K23 00:23:48 4:46 min/km 5 595 Linn Borgen MGJ Coaching K23 00:25:47 5:10 min/km 6 707 Siri Kasseth K23 00:26:42 5:21 min/km 7 583 Karianne Larsen BUL K23 00:27:31 5:31 min/km 8 545 Karin Egerborg IL ROS K50 00:27:42 5:33 min/km 9 573 Yvette Christiansen Tjøme løpeklubb/Ibalanse naturmedisinske K45 00:27:59 5:36 min/km 10 537 Annette Hansen Styrkefabrikken K23 00:28:08 5:38 min/km



10 km // herrer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Min/km 1 718 Robin Mackenzie-Robinson SK Rye M23 00:34:16 3:26 min/km 2 730 Kristoffer Klonteig Ren-Eng M23 00:34:22 3:27 min/km 3 534 Jan Henrik Sivertsen Ullevål&Tåsen - Fysioterapi og trening M23 00:34:27 3:27 min/km 4 629 Håvard Nåvik Terskeltoget Asker M23 00:34:44 3:29 min/km 5 689 Lasse Samuelsen Bøe M23 00:35:06 3:31 min/km 6 651 Håvard Hammer Normann Kanari Group M23 00:35:24 3:33 min/km 7 653 Herman Paus Team Ramudden M23 00:35:24 3:33 min/km 8 680 Anton Børresen Sandefjord Løpeklubb - Dammen 1182 M23 00:35:27 3:33 min/km 9 592 Atle Norum Tronsmoen BDO M23 00:35:38 3:34 min/km 10 611 Anders Myhre Asker triathlon M40 00:35:48 3:35 min/km



10 km // kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Min/km 1 550 Venus Abraham Teffera Sk vidar K14 00:38:12 3:50 min/km 2 643 Marita Thorsvik Hartz K23 00:39:08 3:55 min/km 3 725 Kathrine Hovd Namdal løpeklubb K23 00:40:31 4:04 min/km 4 716 Anette Isabelle Jensen Bamford1869 K40 00:40:42 4:05 min/km 5 598 Guro Hoff Nhhs K20 00:40:52 4:06 min/km 6 662 Kathrine Vinknes K23 00:42:52 4:18 min/km 7 667 Tora Kristensen Löplabbet K23 00:43:24 4:21 min/km 8 731 Tine Helene Ingjer Blaker IL K23 00:43:56 4:24 min/km 9 563 Ann Helen Selvig K23 00:45:57 4:36 min/km 10 700 Marte Nikolaisen Tjøme løpeklubb K40 00:46:15 4:38 min/km



Halvmaraton // herrer

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Min/km 1 608 Daniel Friedberg Kamp/Vestheim IF M23 01:17:05 3:40 min/km 2 623 Fabian Klevan M23 01:18:22 3:43 min/km 3 636 Martin Wetlesen Vedeld Ås IL M23 01:19:23 3:46 min/km 4 614 Arne Olav Wagenius Fåset IL M23 01:21:53 3:53 min/km 5 593 Christian Bjerkreim M23 01:22:07 3:54 min/km 6 613 Ole Jacob Syrdahl Rustad IL M40 01:22:35 3:55 min/km 7 551 Son André Hval Breaking Marathon Limits M23 01:24:32 4:01 min/km 8 584 Reis Advimetaj PACE 1:25 M23 01:24:36 4:01 min/km 9 601 Martin Tosterud M23 01:26:15 4:06 min/km 10 605 Asmir Delic Ring Forsikring M23 01:26:47 4:07 min/km



Halvmaraton // kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Min/km 1 572 Ingvild Hauge K23 01:41:02 4:48 min/km 2 520 Therese Majdall Nilsen K23 01:41:57 4:50 min/km 3 627 Janicke Yttervik K45 01:42:46 4:53 min/km 4 528 Isabel Nordli Løyning EY BIL K23 02:07:53 6:04 min/km 5 504 Catherine Atundi Sødal K45 02:19:17 6:37 min/km

