Ragnhild Haukåen satte ny løyperekord i Birken Fjellmaraton med 3:15:32 da hun vant løpet med et kvarters margin. Yngvar Høimyr Solberg var med 3:02:07 best av de 120 som fullførte 42 km fra Sjusjøen til Lillehammer via Nevelfjell.







