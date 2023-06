Bisett Games er et høydepunkt for friidrettsinteresserte over hele verden, og i år var interessen større enn noen gang. I varmt og vindstille vær ble det satt årsbeste i verden på en rekke øvelser, og norske løpere bidro absolutt til festen. Tre av de seks som i fjor ble kåret til årets norskelangdistanseløpere, fikk også overrakt Kondis' gullsko.



Mellom- og langdistanseøvelser Bislett Games 2023

17.20 1500 m menn nasjonalt heat Reportasje 17.31 1500 m kvinner nasjonalt heat Reportasje 17.43 800 m menn nasjonalt heat Reportasje 17.53 800 m kvinner nasjonalt heat Reportasje 20.25 3000 m kvinner DL med forfall fra Karoline Bjerkeli Grøvdal Reportasje 20.52 Drømmemila DL kvinner. Hedda Hynne har meldt forfall Reportasje 21.05 5000 m menn DL med Magnus Tuv Myhre, Awet Kibrab, Henrik Ingebrigtsen, Zerei Kbrom Mezngi og Fredrik Sandvik (hare) Reportasje 21.50 1500 m menn DL med Narve Gilje Nordås, Jakob og Filip Ingebrigtsen Reportasje

Even Brøndbo Dahl og Amalie Sæten vant hver sin 1500 meter på overbevisende måte, og begge gleder seg til resten av sesongen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Kondis' forhåndsomtaler av Bislett Games 2023

Slik mener vi i Kondis de norske vil hevde seg under Bislett Games på torsdag

Henrik Ingebrigtsen & co optimister foran 5000 m på Bislett

Karoline jakter Grete Waitz' 3000 m-rekord på Bislett



Mellom- og langdistanse under Bislett Games



Kl. 17.20 - 1500 m menn nasjonalt heat

Her stiller en rekke fremadstormende norske mellomdistanseløpere, som Esten Hansen-Møllerud-Hauen, Even Brøndbo Dahl, Senay Fissehatsion og Moa Abounnachat Bollerød - pluss en del sterke utlendinger. Noen perser kan det fort bli når Fredrik Sandvik leder an som fartsholder.



Slik gikk det

Even Brøndbo Dahl spurta ifra Senay Fissehatsion og Esten Hansen-Møllerud Hauen og satte ny pers med 3.39,40. Det var pers med 33 hundredeler for Orion-løperen.

1500 m menn Tid SB PB 1 NOR DAHL Even Brøndbo 3:39.40 3:39.73 3:39.73 2 ERI FISSEHATSION Senay Amlesom 3:40.24 3:45.04 3:43.27 3 NOR HAUEN Esten Hansen-Møllerud 3:43.44 3:38.87 3:38.87 4 NOR HALVORSEN Andreas Fjeld 3:47.61 3:48.83 3:44.49 5 NOR GAGNÅS Kjetil Brenno 3:47.65 3:49.02 3:49.02 6 NOR MATHIESEN Sander Dybwad 3:47.85 3:50.38 3:50.38 7 NOR SKALLE Elmer Mulleri 3:48.36 3:48.97 3:47.80 8 NOR ØYGARD Eivind 3:48.82 3:50.27 3:44.31 9 MEX LOPEZ Mark Emmanuel 3:48.91 10 MEX LOPEZ CARRANZA Miguel Angel 3:51.49 11 POL MILKOWSKI Wiktor 3:52.02 12 NOR BØRVE Kristian Bråthen 3:52.71 3:49.76 3:49.76 13 SWE MAGNUSSON Jonas 4:08.39 DNF NOR SANDVIK Fredrik 3:40.03



Kl. 17.31 - 1500 m kvinner nasjonalt heat

Den norske 1500 m-eliten med Amalie Sæten, Malin Edland, Ingeborg Østgård og Selma Engdahl i spissen møtes til dyst. Et par svenser og en meksikansk jente er også på plass i tillegg til mange unge norske som fort kan få et gjennombrudd.



Slik gikk det

Amalie Sæten viste at hun er på god vei tilbake i storform da hun vant 1500 meter på Bislett Stadion torsdag kveld.

Plass BIB Nasjon Navn Tid SB PB 1 12 NOR SÆTEN Amalie 4:13.97 4:14.81 4:08.81 2 3 NOR EDLAND Malin 4:16.84 4:15.82 4:15.82 3 7 NOR ØSTGÅRD Ingeborg 4:17.32 4:09.91 4 4 NOR ENGDAHL Selma 4:17.44 4:17.41 4:17.41 5 16 NOR TYLDUM Grethe 4:17.74 4:19.29 4:19.29 6 17 SWE WESLIEN Olivia 4:17.98 4:17.13 4:17.13 7 6 NOR LØVNES Anne Gine 4:18.04 4:22.17 4:21.14 8 2 NOR DOMMERSNES Kristine Lande 4:20.42 4:25.32 4:20.10 9 10 SWE PROVCI Saga 4:20.51 4:25.16 4:21.89 10 1 NOR BUSIC Sara 4:20.93 4:21.95 4:19.82 11 15 NOR BEKKEMOEN TORBIÖRNSS Wilma Anna 4:25.50 4:29.48 4:29.48 12 9 NOR HOMLUNG PRØITZ Maiken 4:34.10 4:28.24 4:27.42 13 8 MEX PEÑA de ANDA Sofía 4:38.95 14 13 NOR SAND-HANSSEN Julie 4:44.22 4:44.52 4:42.67 15 14 NOR SOLBERG Malin Søtorp 4:45.94 4:27.15 16 5 NOR LINDSTAD Silje 4:46.08 4:50.21 4:33.21 DNF 18 NOR MJÅLAND Trine 4:15.95 DNS 11 NOR RUUD Mari 4:36.06 4:23.84

Kl. 17.43 - 800 m menn nasjonalt heat

Ole Jakob Høstland Solbu er den antatt beste norske løperen, men han kan få hard konkurranse fra svenske Alexander Lundskog. Bak disse to er det mange som vil bli strålende fornøyd hvis de får til ei tid ned mot eller under 1.50. Thomas Roth leder an som hare.



Slik gikk det

Ole Jakob Solbu leverte sitt beste løp år for året og vant den nasjonale 800 meteren på 1.47,26. Det var bare 23 hundredeler bak persen, og tida holdt til en klar seier.

800 m menn nasjonalt Tid SB PB 1 NOR SOLBU Ole Jakob Høsteland 1:47.26 1:47.80 1:47.03 2 SWE LUNDSKOG Alexander 1:49.51 1:48.99 1:46.33 3 NOR THOMPSON Luca 1:51.82 1:51.86 1:49.05 4 SWE ÅBERG Benjamin 1:52.32 1:51.02 1:50.42 5 NOR MORKEN Philip 1:52.59 1:51.64 1:51.64 6 NOR TEIGLAND Johannes 1:52.84 1:55.28 7 NOR RØYRHUS Ole Sivert 1:53.04 1:58.33 1:53.91 8 NOR WESTHAGEN Markus 1:53.73 1:54.12 1:54.12 9 NOR SVARHOLT Sondre 1:53.98 1:52.80 1:52.80 10 NOR FREDRIKSEN Sindre 1:54.63 1:54.47 1:54.47 11 ERI HAILEMICHEAL Merih Solomon 1:54.72 1:53.29 1:53.29 DNF NOR ROTH Thomas Arne 1:45.75

Kl. 17.53 - 800 m kvinner nasjonalt heat

Fartsholder Trine Mjåland har den beste persen, men hun løper nok bare i 400-500 meter. Offensive Malin Hoelsveen, som i fjor tok gull i U18-EM, vil nok være med langt framme. Det samme gjelder Josefine Tomine Eriksen som har så god pers som 2.02,49. Danske Sofia Thøgersen har også vist fin form i år og vil nok pynte kraftig på 800 m-persen.



Slik gikk det

800 meteren for kvinner var en av fire forøvelser før Bislett Games, og Malin Hoelsveen så ut til å kunne ta seieren da en runde var løpt. Danske Sofia Thøgersen ble derimot for sterk.

Plass BIB Nasjon Navn Tid SB PB 1 6 DEN THØGERSEN Sofia 2:04.34 2:11.86 2 3 NOR HOELSVEEN Malin 2:04.78 2:04.09 2:03.28 3 5 NOR ERIKSEN Josefine Tomine 2:04.86 2:04.16 2:02.49 4 1 NOR FRØYNES Amanda Marie 2:05.44 2:07.07 2:03.92 5 2 NOR HEIER Josefin Victoria 2:07.28 2:07.47 2:07.47 6 8 NOR JØRGENSEN BAUSTAD Margrete 2:08.83 2:10.44 2:10.44 7 6 NOR VRÅLE Solveig Hernandez 2:09.66 2:09.82 2:06.51 8 4 NOR LYNG Erle 2:09.90 2:11.01 2:11.01 9 4 NOR BUSTGÅRD GRAN Solveig 2:12.42 2:09.35 2:09.35 DNF 7 NOR BRENNE Eilén 2:12.29 2:07.19 DNF 8 NOR MJÅLAND Trine 2:01.69

Kl. 20.25 - 3000 m kvinner DL

Her får Karoline Bjerkeli Grøvdal yppe seg mot både norgesrekorden og store deler av verdenseliten. Etter et skadeavbrudd er Karoline usikker på formen, men det blir spennende å se henne løpe mot 14 andre løpere med perser mellom 8.21 og 9.13. Karolines pers er på 8.33,47. Norgesrekorden er på 8.31,75.



Slik gikk det

Karoline Bjerkeli endte opp med med en DNS i resultatlista på 3000 meteren i årets Bislett Games. Kenyanske Beatrice Chebet vant på 8.25,01 etter en sterk sisterunde.

3000 m kvinner DL Land Tid Pers 1 CHEBET Beatrice KEN 8:25.01 8:27.14 2 RENGERUK Lilian Kasait KEN 8:25.90 8:28.96 3 KIPKEMBOI Margaret Chelimo KEN 8:26.14 8:21.53 4 MONSON Alicia USA 8:29.43 8:26.81 5 KELATI FREZGHI Weini USA 8:32.50 8:53.89 6 CHELANGAT Sarah UGA 8:32.53 9:11.63 7 NGETICH Agnes Jebet KEN 8:32.62 9:13.00 8 NYAGA Caroline KEN 8:34.85 9 KOSTER Maureen NED 8:35.93 8:42.28 10 HENES Elly USA 8:36.86 8:42.58 11 INFELD Emily USA 8:41.29 8:41.43 12 FEYSA Hawi ETH 8:49.89 8:38.48 13 WARNER-JUDD Jessica GBR 8:53.10 8:52.73 14 van ES Diane NED 8:56.28 8:49.55 DNF BILLINGS Sarah AUS 9:53.02 DNS GRØVDAL Karoline Bjerkeli NOR 8:33.47



Kl. 20.52 - Drømmemila kvinner DL

Dessverre har Hedda Hynne blitt forkjøla og har av den grunn meldt avbud. Men med flere av de beste etiopiske og amerikanske jentene på plass er det duka for fart. Hull og Hall fra Australia vil nok også ha et ord med i laget, for ikke å snakke om Gabriela Debues-Stafford fra Canada.



Slik gikk det

På en drømmemil uten norske deltakere var det 17 år gamle Birke Haylom fra Etiopia som tok seieren. Hun løp sin første konkurranse på distansen.

Plass BIB Nasjon Navn Tid SB PB 1 9 ETH HAYLOM Birke 4:17.13 2 10 USA McGEE Cory Ann 4:18.11 4:27.78 3 14 AUS HULL Jessica 4:18.24 4:19.89 4 3 USA HILTZ Nikki 4:18.38 4:22.07 4:21.89 5 4 ETH MESELE Worknesh 4:19.09 6 8 AUS HALL Linden 4:19.60 4:21.10 7 13 ETH MESHESHA Hirut 4:20.00 8 11 UGA NANYONDO Winnie 4:20.03 4:18.65 9 1 UGA CHEMUSTO Janat 4:20.04 4:23.65 4:23.65 10 6 USA ANDREWS Josette 4:21.98 4:22.71 11 15 IRL MAGEEAN Ciara 4:22.03 4:19.03 12 12 ETH EMBAYE Axumawit 4:24.01 4:18.58 13 5 ROU BOBOCEA Claudia Mihaela 4:25.02 4:25.89 14 2 CAN DEBUES-STAFFORD Gabriela 4:32.59 4:17.87 DNF 16 AUS SANFORD Ellie



Kl. 21.05 - 5000 m menn DL

Norge stiller med hele fire løpere - Magnus Tuv Myhre, Awet Kibrab, Henrik Ingebrigtsen, Zerei Kbrom Mezngi - og Fredrik Sandvik som gjør sitt andre hareoppdrag for kvelden. Her blir det spenning både i teten blant verdenseliten og i feltet bak der de norske vil knive både mot hverandre, VM-krav og sine egne perser.

Slik gikk det

Til tross for - eller på grunn av - at han tok sjansen på å henge med tetfeltet satte Magnus Tuv Myhre klar pers med 13.09,44. Det var et persejafs på hele 10 sekunder, og han ble også belønnet med en tiendeplass i det sterke feltet.

5000 m menn DL Land Tid SB PB 1 KEJELCHA Yomif ETH 12:41.73 12:52.12 12:46.79 2 KIPLIMO Jacob UGA 12:41.73 12:48.63 3 BEKELE Telahun Haile ETH 12:46.21 12:54.31 12:52.98 4 KLECKER Joe USA 12:56.59 12:55.16 12:55.16 5 GRIJALVA Luis GUA 12:56.63 12:52.97 12:52.97 6 NDIKUMWENAYO Thierry ESP 12:58.60 12:59.03 12:59.03 7 TEFERA Samuel ETH 13:02.09 12:58.44 12:58.44 8 KIPKURUI Ishmael Rokitto KEN 13:05.47 13:05.67 13:05.67 9 CHELIMO Paul USA 13:06.78 12:57.55 10 MYHRE Magnus Tuv NOR 13:09.44 13:19.09 13:19.09 11 INGEBRIGTSEN Henrik NOR 13:18.04 13:13.99 13:13.99 12 MECHAAL Adel ESP 13:22.31 13:06.02 13 KEMBOI Cornelius KEN 13:22.35 13:14.80 13:03.49 14 MEZNGI Zerei Kbrom NOR 13:27.31 13:37.59 15 KIBRAB Awet Nftalem NOR 13:30.96 13:18.59 13:18.59 16 RAYNER Jack AUS 13:38.11 13:06.00 DNF DAVIES Callum AUS 13:48.63 13:48.63 DNF RUDOLF Zan SLO DNF SANDVIK Fredrik NOR 14:38.48



Kl. 21.50 - 1500 m menn DL

Bislett Games avsluttes med et av verdens beste 1500 m-felt gjennom alle tider. Fem mann har løpt under 3.30. Jakob Ingebrigtsen er klar favoritt, men storløpere som Timothy Cheruiyot, Yared Nuguse, Olliver Hoare, Abel Kipsang, Josh Kerr og Mohammed Katir vil gjøre alt som står i deres makt for å slå Jakob. Spennende blir det også å følge Narve Gilje Nordås som er ubeseira så langt i utendørssesongen, og Filip Ingebrigtsen som forhåpentligvis er i ferd med å finne formen.



Slik gikk det

Jakob Ingebrigtsen løp inn til årsbeste i verden og tidenes sjette beste tid på 1500 meter, mens Narve Gilje Nordås fulgte opp med et superløp og er Norges nest beste noensinne. Det var en fantastisk 1500 meter med et av tidenes sterkeste felt.

Plass BIB Nasjon Navn Tid SB PB 1 15 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:27.95 3:32.59 3:28.32 2 12 ESP KATIR Mohamed 3:28.89 3:28.76 3 11 USA NUGUSE Yared 3:29.02 3:33.02 3:33.02 4 13 KEN CHERUIYOT Timothy 3:29.08 3:31.47 3:28.28 5 5 ESP GARCÍA Mario 3:29.18 3:34.69 3:30.20 6 7 FRA HABZ Azeddine 3:29.26 3:33.90 3:31.74 7 8 AUS HOARE Oliver 3:29.41 3:33.39 3:30.12 8 4 NOR NORDÅS Narve Gilje 3:29.47 3:32.39 3:32.39 9 9 GBR KERR Josh 3:30.07 3:29.05 10 6 GBR GOURLEY Neil 3:30.88 3:32.93 11 10 KEN KIPSANG Abel 3:31.76 3:32.70 3:29.56 12 2 SWE ALMGREN Andreas 3:32.00 3:36.52 3:36.52 13 3 ETH LEMI Teddese 3:32.24 3:31.90 14 1 LUX GRETHEN Charles 3:36.27 3:42.37 3:32.86 DNF 16 FRA AKBACHE Mounir 3:39.81 DNF 14 NOR INGEBRIGTSEN Filip 3:39.28 3:30.01 DNF 17 KEN KIPRUGUT Boaz 3:39.96 3:35.26

Alle resultater



Karsten Warholm utklassa konkurrentene da han løp sin nest beste 400 m hekk noensinne med 46,52. (Foto: Thomas Windestam for Diamond League AG​)



Samtidig mista Karsten Warholm sin norske rekord på 400 m flatt. Den overtok Håvard Ingvaldsen som var dagens overraskelsesmann med 44,86 og fjerdeplass i Diamond League-feltet. (Foto: Kjell Vigestad)