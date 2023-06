– Det så litt mørkt ut for deltakelsen i vår, men nå ser det lysere ut igjen. Vi ligger ca. like godt an som i fjor, forteller presseansvarlig i St Olavsloppet, Richard Kingstad til Kondis.

St Olavsloppet ble hardt ramma under covidnedstengningene, og sammenligna med storhetstida er deltakelsen gått en god del ned.

– Først og fremst er det med færre norske lag. De svenske laga har jo alltid vært i mindretall. Ting kan tyde på at den økonomiske krisa gir utslag da det koster med både påmelding, reise og overnatting, forteller Kingstad.

St Olavsloppet har også en enklere og billigere versjon der lag kan delta på en enkelt dag.

– Endagersklassen ser ut til å få flere deltakere, så vi må se på om det går å utvikle den videre. Men da blir det jo ikke noen riktig "St Olavs-følelse" med jubel underveis og ettersnakk på campingplassene om kvelden. Men fire dager krever som kjent en hel del logistikk og lagledere med driv, og det virker som det er blitt færre av disse, sier han.

I perioder har det også vært ultraløp innlagt i St Olavsloppet der to av dagsverkene er blitt løpt av enkeltløpere. I år står imidlertid ikke St Olav Ultra på programmet.

– Til gjengjeld øker deltakelsen i Mini-Olav for de yngste, noe som er positivt, avslutter Richard Kingstad.



Storparten av St Olavsloppet går på asfaltert vei, men det er også en del etapper på mjukere underlag. (Foto: arrangøren)





Det bruker å være mye heiing langs den ca. 340 km lange løypa. (Foto: arrangøren)





St Olavsloppet passerer mange idylliske steder. Her løpes det med Steinvikholmen og Frosta i bakgrunnen. (Foto: arrangøren)