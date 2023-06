Tekst og foto fra arrangøren, Fulvio Øksendal, Bèrghem Ultrarunners Club:

Fra starten for de sju deltakerne på Bjønnåsen da de hadde fra 100 km til 100 miles foran seg. (Foto fra Bèrghem Ultra Trails facebookside)

Tre distanser

Løpet i år hadde start og mål på samme sted ved Persbu på Bjønnåsen. For å gjøre ting litt mer utfordrende de første 20 km var traséen lagt i skiløypa for å unngå grusvei. Det var tørt, men slett ikke lettløp med en god del tett skog i tillegg. Løpet hadde tre distanser 99 km (Bèrghem Mini Trail), 130 km (Bèrghem Ultra 130K - hoveddistanse) og 100 miles (Norges Verste - Gaea Norvegica Trail 2025 kvalifiseringsløp). Alle tre distanser hadde samme start og mål og en frist på 36 timer. Alle traséene var basert på hoveddistansen på 130 km.

99 km-traséen var forkortet pga. av at kryssing av Flagstadelva og Øksna var kuttet ut. 100 miles var forlenget med en liten omvei ved Gitvola og med en siste del av traséen rundt Raufjellet i Åstadalen. Det var kun en mat-/drikkestasjon på Budor rundt halvveis på alle distanser (55 km for 99K og 67 km for 130K og 100 miles), og ellers det var muligheter for vannpåfylling ca. hver 30-40km.

Gjennomføring

1. Bèrghem Mini Trail 99K: Daniel Finstad måtte dessverre gi seg etter kun 15 km og vel 3 timer i myra, mens Martin Sørensen klarte å fullføre hele løpet på tiden 22:05:00.

Mini Trail: Martin Sørensen tilbake på Persbu etter et snaut døgn i den såkalte minitrailen. (Foto fra Bèrghem Ultra Trails facebookside)

2. Bèrghem Ultra 130K: Kalman Koller spurte om å endre distanse fra 100 miles til 130K men måtte bli tatt ute av løypa pga. fristen. Han rakk CP GåsbuU (55 km) på tiden 15:44:23. Andrè Strandberg ga opp rett ved CP Budor (67 km) med tiden 15:25:34. Ruth Vingerhagen ga opp kun 15 km fra målet ved CP Birkebeinerkildevann (115 km) med smerter i føttene før løypa over Bringebu somr ikke akkurat er "a walk in the park". Hun fikk likevel 99K-medaljen

3. Norges Verste 100 Miles Challenge: Cato Pettersen ledet løpet fra begynnelsen. Ved Steinfjellhytta etter ca. 50 km bestemte han seg å vente på Elise Sangolt Hedälv, og de to løp sammen resten av løypa. Begge kan gratuleres med å ha fullført "Norges Verste 100 miles" på tiden 34:12:57. Prestasjonen gir et fripass til Gaea Norvegica Trail 2025 (600K).

The real survivors: Elise Sangolt Hedälv og Cato Pettersen med varm velkomst etter vel 34 timer.

Resultater Bèrghem Ultra Trail 2023:

Neste sommers Fulvio-utfordring i Østfold: Bèrghem Ultra Challenge 2024